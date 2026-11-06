Récap : le blog OVHcloud d’octobre 2026

Octobre a été riche sur le blog. Ce récap du blog OVHcloud passe en revue les temps forts du mois, de la lettre d’Octave Klaba sur les résultats annuels FY2026 à la qualification SecNumCloud, en passant par deux articles sur les failles PHP et un agent IA qui vit sur un VPS. Parcourez les sections ci-dessous ou allez directement aux articles qui vous intéressent.

Le temps fort du mois : nos résultats FY2026

Où en est le Groupe OVH, un an après le retour d’Octave Klaba aux commandes ? Dans sa lettre aux actionnaires, aux collaborateurs et aux clients publiée le 18 octobre, le fondateur et président-directeur général d’OVHcloud dresse le bilan du plan stratégique « Step Ahead ». Il détaille les actifs qu’il juge stratégiques : des datacenters détenus en propre, un réseau mondial, deux sites de production de serveurs et plus de 80 produits Public Cloud. Il présente aussi OVHai Workspace, une plateforme pour créer et orchestrer des agents d’IA, et annonce un « Free Cash Flow » de nouveau positif, qui doit permettre de financer le prochain cycle d’investissement sans augmentation de capitaux propres. Lisez la lettre complète pour découvrir ses perspectives pour l’exercice 2027.

Souveraineté et open source

SNC Cloud Platform obtient la qualification SecNumCloud

Peut-on faire tourner des workloads sensibles avec l’agilité du cloud public ? SNC Cloud Platform, l’offre de type cloud public d’OVHcloud, a obtenu la qualification SecNumCloud de l’ANSSI, l’agence française de cybersécurité. C’est le troisième environnement qualifié d’OVHcloud, après Bare Metal Pod et VMware on OVHcloud, au terme d’un audit qui couvre près de 1 200 exigences. L’article détaille aussi le calendrier de disponibilité générale : la région GRA est ouverte, SBG était annoncée pour début novembre et RBX pour janvier. L’Italie, l’Allemagne et la Pologne sont les prochaines étapes du déploiement en Europe. Découvrez ce que couvre la qualification avant de planifier vos projets sensibles.

OVHcloud devient membre Platinum de la CNCF

Qui oriente l’évolution des technologies cloud native ? OVHcloud est désormais membre Platinum de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), et le seul fournisseur cloud basé en Europe à ce niveau d’adhésion. L’entreprise fait partie des trois sociétés basées en Europe parmi les 19 membres Platinum et siège au conseil de gouvernance de la fondation, représentée par Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. L’article retrace aussi l’engagement open source d’OVHcloud, d’OpenStack en 2012 aux contributions à Harbor. Voyez ce que change cette adhésion pour Kubernetes et l’open source.

Sécurité et hébergement

Failles critiques PHP : protéger vos serveurs

Le 21 octobre, le projet PHP a corrigé deux failles critiques, CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, notées 9,2 sur 10 sur l’échelle CVSS. Elles permettent à un attaquant de prendre le contrôle d’un serveur à distance, sans identifiant. Si PHP tourne sur votre serveur Bare Metal ou votre VPS, l’article explique comment vérifier votre version en deux minutes, mettre à jour puis redémarrer vos services PHP, avec des mesures temporaires si la mise à jour doit attendre. Les clients de l’hébergement mutualisé reçoivent quant à eux un composant PHP mis à jour automatiquement. Suivez le guide pas à pas pour protéger vos serveurs.

php2shell : plus de 6 millions de sites protégés

Les mêmes failles, vues cette fois depuis l’hébergement mutualisé. Sur une plateforme d’environ 5 000 serveurs qui héberge plus de 6 millions de sites, les équipes d’OVHcloud ont protégé les quinze versions de PHP proposées, dont huit sans correctif officiel. Elles ont combiné une règle de pare-feu applicatif, des paquets mis à jour et un rétroportage maison pour PHP 5.3 à 7.3. Si votre site est sur un hébergement mutualisé OVHcloud, vous n’avez rien à faire. Un changement concerne toutefois les développeurs : un script qui dépasse sa limite mémoire s’arrête désormais net. Explorez le déroulé de la réponse , de la pré-annonce aux paquets prêts en quatre jours.

Managed Hosting for WordPress

Plus de 80 % des sites hébergés par OVHcloud tournent sous WordPress, et Managed Hosting for WordPress a été conçu pour absorber leur maintenance du quotidien. Le premier article explique pourquoi l’hébergement d’un site ne se résume plus à l’espace disque. Dans le second, Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager chez OVHcloud, détaille les Smart Automatic Updates. Chaque mise à jour est d’abord testée sur un clone, avec jusqu’à 50 pages comparées par code HTTP et capture d’écran, avant d’atteindre le site en ligne. Commencez par les raisons de l’ hébergement WordPress infogéré , puis découvrez le fonctionnement des Smart Automatic Updates .

La ruée vers les domaines en .si

Deux lettres ont fait l’actualité des noms de domaine. Après que les agences fédérales américaines ont été invitées à employer « SI » pour désigner l’intelligence artificielle, les enregistrements en .si, l’extension de la Slovénie, ont bondi. Selon les chiffres rapportés par Netcraft, septembre a compté environ 13 fois plus d’enregistrements qu’août. L’article compare le .si et le .ai, décrit les risques de spéculation et de typosquatting, et liste quatre réflexes pour protéger votre marque. Vérifiez comment sécuriser votre nom en .si.

Engineering, éducation et durabilité

Hermes, un agent IA sur VPS

Et si votre agent IA continuait de travailler une fois l’ordinateur fermé ? Rémy Vandepoel raconte trois semaines avec Hermes, un agent open source qui vit sur un petit VPS dans un datacenter européen et le prévient sur Telegram. Il explique pourquoi un agent installé sur un portable reste fragile, comment en déployer un en dix minutes avec Terraform et un dépôt GitHub, et ce qu’il ne lui confie pas. Hermes peut aussi s’appuyer sur les AI Endpoints d’OVHcloud. Plongez dans l’ histoire d’Hermes pour démarrer votre propre agent.

Choisir un fournisseur de cloud durable

Les promesses écologiques sont faciles à formuler et difficiles à comparer. Ce guide propose trois critères vérifiables : des indicateurs standards et audités, la gestion du matériel sur tout son cycle de vie et l’investissement dans la recherche. Pour chacun, il liste les questions à poser et un exemple OVHcloud, du PUE moyen de 1,24 sur l’exercice 2025 au challenge de recherche FrugalCloud mené avec l’Inria. Parcourez les trois critères pour évaluer chaque fournisseur de votre liste.

OVHcloud Education : quatre nouveaux partenariats

C’est la rentrée pour OVHcloud Education, qui a annoncé en octobre des partenariats avec quatre écoles : Coda School, Cybersup, HETIC et SKOLAE Tours. Les étudiants profiteront de masterclass animées par des experts OVHcloud, de vouchers cloud, de hackathons et de certifications, avec jusqu’à plus de 500 étudiants sur trois campus chez Coda School et 200 chez HETIC. Lisez les annonces de Coda School , Cybersup , HETIC et SKOLAE Tours .

Les nouvelles des Developer Advocates

Envie d’assister aux talks d’OVHcloud ? Stéphane Philippart et Aurélie Vache, Developer Advocates chez OVHcloud, sont montés sur scène à la WAX à Marseille, à Devoxx Belgium à Anvers, au KCD UK à Édimbourg, aux Cloud Native Days Norway à Bergen, à BDX I/O à Bordeaux et à Codemotion à Milan. Stéphane est aussi intervenu à la journée Cloud SKOLAE de Tours. Leur bilan annonce la suite, dont KubeCon + CloudNativeCon North America et l’ OVHcloud AI Summit le 19 novembre à Paris. Consultez le bilan mensuel de l’équipe pour tout l’agenda, et écoutez l’ épisode 31 du podcast Tranches de Tech avec Léonore Des Plas, Tech lead, autour de l’IA, de Java 27, de Kubernetes 1.37 et de la sécurité.

D’ici le prochain récap du blog OVHcloud