OVHcloud Education x HETIC : accélérer les compétences Cloud & AI des talents de demain

200 étudiants HETIC bénéficieront, dès cette année, d’un accès privilégié à l’expertise, aux technologies et aux ressources d’OVHcloud. OVHcloud, à travers OVHcloud Education, et HETIC annoncent un nouveau partenariat en faveur de la formation aux technologies Cloud, Data et intelligence artificielle.

Depuis plus de 20 ans, HETIC forme des professionnels du numérique et propose aujourd’hui des parcours couvrant notamment le développement, la Data & IA, la cybersécurité, le produit et le marketing digital. L’école place l’intelligence artificielle au cœur de ses formations et privilégie une pédagogie fondée sur la pratique et les projets.

OVHcloud Education au cœur de l’apprentissage

À travers ce partenariat, les étudiants HETIC auront l’occasion de découvrir et d’expérimenter les technologies Cloud et IA dans des situations concrètes.

Le programme comprendra notamment des masterclass animées par des experts OVHcloud, autour du Cloud, de la Data et de l’intelligence artificielle. Ces sessions aideront les étudiants à mieux comprendre les architectures Cloud, les nouveaux usages de l’IA et les enjeux liés au déploiement de solutions numériques à grande échelle.

Les étudiants bénéficieront aussi de vouchers Cloud, des crédits à utiliser sur les infrastructures OVHcloud pour expérimenter, développer et déployer leurs propres projets.

Apprendre par la pratique avec les hackathons

La collaboration donnera une place importante à l’expérimentation avec l’organisation de hackathons.

Ces événements réuniront les étudiants en équipes pluridisciplinaires autour de problématiques concrètes, pour développer des prototypes mobilisant le Cloud, la Data et l’IA.

L’objectif : transformer les connaissances acquises en compétences directement applicables, tout en encourageant la créativité, la collaboration et l’innovation.

Certifier les compétences, ouvrir vers l’emploi

Le parcours proposé dans le cadre d’OVHcloud Education pourra s’appuyer sur des certifications Cloud, afin que les étudiants valorisent les compétences développées pendant leur formation.

Cette approche vise à rapprocher l��’apprentissage académique des besoins du monde professionnel et à donner aux étudiants des repères concrets pour construire leur parcours dans les métiers du Cloud, de la Data et de l’IA.

Parce que la formation doit aussi ouvrir sur le monde professionnel, OVHcloud Education et HETIC souhaitent créer des occasions de rencontre entre les étudiants et les entreprises.

Des journées de job dating pourront ainsi réunir étudiants et professionnels, pour découvrir les métiers du Cloud et de l’IA et échanger autour des opportunités de stages, d’alternance et de premiers emplois.

Une communauté de Future Makers

Au-delà des formations et des événements, ce partenariat a vocation à contribuer à la construction d’une Future Makers Community.

Cette communauté rassemblera étudiants, enseignants, experts et professionnels autour d’un objectif commun : faire émerger les idées et les innovations numériques à venir.

Les étudiants pourront y partager leurs projets, développer leur réseau, participer à des challenges et continuer à expérimenter au-delà de leur cursus.

Cette dynamique créera aussi un lien durable entre les talents formés par HETIC et le réseau OVHcloud.

Knowledge for freedom, Cloud & AI for all

Avec OVHcloud Education, OVHcloud souhaite contribuer à rendre les technologies Cloud et IA plus accessibles aux établissements d’enseignement et à la nouvelle génération de talents.

Le partenariat avec HETIC illustre cette ambition : former, faire expérimenter, certifier, connecter et donner aux étudiants les moyens d’innover.

Avec 200 étudiants, une expertise Cloud et IA, des projets concrets et une communauté de Future Makers, OVHcloud Education et HETIC construisent ensemble les passerelles entre éducation, technologie et innovation.

Vous êtes étudiant, enseignant ou établissement ? Découvrez les programmes OVHcloud Education et les formations HETIC, et tracez à votre tour votre parcours dans le Cloud et l’IA.