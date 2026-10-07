OVHcloud devient membre Platinum de la CNCF

Avec ce passage au niveau supérieur, OVHcloud devient le seul fournisseur cloud basé en Europe à décrocher le plus haut niveau d’adhésion de la CNCF . Nous sommes également l'une des trois seules entreprises basées en Europe parmi les 19 membres Platinum de la CNCF aux côtés d’hyperscalers mondiaux.

Pour nous, devenir un membre Platinum signifie assumer un rôle plus actif dans les technologies et les communautés qui façonnent l'avenir de l'infrastructure cloud.

Cette nouvelle position reflète le travail que nous accomplissons depuis de nombreuses années : contribuer à des projets open source, construire sur des standards ouverts et travailler avec la communauté cloud native. Ceci, pour rendre les infrastructures plus ouvertes, interopérables et portables.

Nous sommes fiers d'annoncer qu’ OVHcloud est devenu membre Platinum de la CNCF 🎉 !

Qu'est-ce que la CNCF ?

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) est une organisation à but non lucratif qui fait partie de la fondation Linux. Elle héberge et soutient certains des projets open source les plus importants dans le domaine du cloud native, y compris Kubernetes, Prometheus et Envoy.

L'un des rôles clés de la CNCF est de fournir un foyer neutre pour ces projets. Ces derniers sont ainsi développés et gouvernés par des communautés ouvertes plutôt que par un seul fournisseur. Cela contribue à favoriser les standards ouverts, l'interopérabilité et la portabilité entre les environnements cloud.

Avec près de 800 membres et plus de 200 startups, la CNCF rassemble des équipes de développement, des fournisseurs et des utilisateurs et utilisatrices autour des technologies qui façonnent les infrastructures cloud native.

Vous pouvez explorer les projets de la CNCF et l'écosystème cloud native plus large dans le Landscape de la CNCF .

D’OpenStack à Kubernetes et au-delà

L’open source fait partie de l’ADN d’OVHcloud depuis plus d’une décennie.

Nous avons commencé à utiliser OpenStack en 2012 et avons rejoint la fondation OpenStack en 2014. Depuis, notre implication dans les infrastructures ouvertes n'a cessé de croître.

Alors que Kubernetes est devenu une brique fondamentale pour les applications modernes, nous avons investi dans l'écosystème qui l'entoure. Notre Managed Kubernetes Service exploite des milliers de clusters de production dans 20 régions de cloud public, avec Kubernetes et Cilium pour un réseau, une observabilité et une sécurité capables de passer à l’échelle.

Notre expérience de l'exécution de Cilium à cette échelle est détaillée dans cette étude de cas de la CNCF .

Mettre ces technologies en production, c'est aussi contribuer aux projets dont nous dépendons.

En 2020, l’équipe d’ingénierie d'OVHcloud a contribué à un Kubernetes Operator pour Harbor, le projet de registre de conteneurs issu de la CNCF. Nos expertes et experts en ingénierie sont également devenus des mainteneurs de Harbor et ont contribué à lui apporter une gestion du cycle de vie native de Kubernetes.

C’est ce type d’implication open source que nous apprécions : non seulement consommer des technologies, mais aussi contribuer au code, partager l’expérience de la production et travailler avec la communauté au sens large.

Combiner le cloud native et l’IA

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) est une organisation à but non lucratif qui fait partie de la fondation Linux. Elle héberge et soutient certains des projets open source les plus importants dans le domaine du cloud native, y compris Kubernetes, Prometheus et Envoy.

L'un des rôles clés de la CNCF est de fournir un foyer neutre pour ces projets. Ces derniers sont ainsi développés et gouvernés par des communautés ouvertes plutôt que par un seul fournisseur. Cela contribue à favoriser les standards ouverts, l'interopérabilité et la portabilité entre les environnements cloud.

Avec près de 800 membres et plus de 200 startups, la CNCF rassemble des équipes de développement, des fournisseurs et des utilisateurs et utilisatrices autour des technologies qui façonnent les infrastructures cloud native.

Vous pouvez explorer les projets de la CNCF et l'écosystème cloud native plus large dans le Landscape de la CNCF .

D’OpenStack à Kubernetes et au-delà

L’open source fait partie de l’ADN d’OVHcloud depuis plus d’une décennie.

Nous avons commencé à utiliser OpenStack en 2012 et avons rejoint la fondation OpenStack en 2014. Depuis, notre implication dans les infrastructures ouvertes n'a cessé de croître.

Alors que Kubernetes est devenu une brique fondamentale pour les applications modernes, nous avons investi dans l'écosystème qui l'entoure. Notre Managed Kubernetes Service exploite des milliers de clusters de production dans 20 régions de cloud public, avec Kubernetes et Cilium pour un réseau, une observabilité et une sécurité capables de passer à l’échelle.

Notre expérience de l'exécution de Cilium à cette échelle est détaillée dans cette étude de cas de la CNCF .

Mettre ces technologies en production, c'est aussi contribuer aux projets dont nous dépendons.

En 2020, l’équipe d’ingénierie d'OVHcloud a contribué à un Kubernetes Operator pour Harbor, le projet de registre de conteneurs issu de la CNCF. Nos expertes et experts en ingénierie sont également devenus des mainteneurs de Harbor et ont contribué à lui apporter une gestion du cycle de vie native de Kubernetes.

C’est ce type d’implication open source que nous apprécions : non seulement consommer des technologies, mais aussi contribuer au code, partager l’expérience de la production et travailler avec la communauté au sens large.