OVHcloud devient membre Platinum de la CNCF
Nous sommes fiers d'annoncer qu’OVHcloud est devenu membre Platinum de la CNCF 🎉 !
Cette nouvelle position reflète le travail que nous accomplissons depuis de nombreuses années : contribuer à des projets open source, construire sur des standards ouverts et travailler avec la communauté cloud native. Ceci, pour rendre les infrastructures plus ouvertes, interopérables et portables.
Pour nous, devenir un membre Platinum signifie assumer un rôle plus actif dans les technologies et les communautés qui façonnent l'avenir de l'infrastructure cloud.
Avec ce passage au niveau supérieur, OVHcloud devient le seul fournisseur cloud basé en Europe à décrocher le plus haut niveau d’adhésion de la CNCF. Nous sommes également l'une des trois seules entreprises basées en Europe parmi les 19 membres Platinum de la CNCF aux côtés d’hyperscalers mondiaux.
Qu'est-ce que la CNCF ?
La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) est une organisation à but non lucratif qui fait partie de la fondation Linux. Elle héberge et soutient certains des projets open source les plus importants dans le domaine du cloud native, y compris Kubernetes, Prometheus et Envoy.
L'un des rôles clés de la CNCF est de fournir un foyer neutre pour ces projets. Ces derniers sont ainsi développés et gouvernés par des communautés ouvertes plutôt que par un seul fournisseur. Cela contribue à favoriser les standards ouverts, l'interopérabilité et la portabilité entre les environnements cloud.
Avec près de 800 membres et plus de 200 startups, la CNCF rassemble des équipes de développement, des fournisseurs et des utilisateurs et utilisatrices autour des technologies qui façonnent les infrastructures cloud native.
Vous pouvez explorer les projets de la CNCF et l'écosystème cloud native plus large dans le Landscape de la CNCF.
D’OpenStack à Kubernetes et au-delà
L’open source fait partie de l’ADN d’OVHcloud depuis plus d’une décennie.
Nous avons commencé à utiliser OpenStack en 2012 et avons rejoint la fondation OpenStack en 2014. Depuis, notre implication dans les infrastructures ouvertes n'a cessé de croître.
Alors que Kubernetes est devenu une brique fondamentale pour les applications modernes, nous avons investi dans l'écosystème qui l'entoure. Notre Managed Kubernetes Service exploite des milliers de clusters de production dans 20 régions de cloud public, avec Kubernetes et Cilium pour un réseau, une observabilité et une sécurité capables de passer à l’échelle.
Notre expérience de l'exécution de Cilium à cette échelle est détaillée dans cette étude de cas de la CNCF.
Mettre ces technologies en production, c'est aussi contribuer aux projets dont nous dépendons.
En 2020, l’équipe d’ingénierie d'OVHcloud a contribué à un Kubernetes Operator pour Harbor, le projet de registre de conteneurs issu de la CNCF. Nos expertes et experts en ingénierie sont également devenus des mainteneurs de Harbor et ont contribué à lui apporter une gestion du cycle de vie native de Kubernetes.
C’est ce type d’implication open source que nous apprécions : non seulement consommer des technologies, mais aussi contribuer au code, partager l’expérience de la production et travailler avec la communauté au sens large.
Combiner le cloud native et l’IA
La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) est une organisation à but non lucratif qui fait partie de la fondation Linux. Elle héberge et soutient certains des projets open source les plus importants dans le domaine du cloud native, y compris Kubernetes, Prometheus et Envoy.
L'un des rôles clés de la CNCF est de fournir un foyer neutre pour ces projets. Ces derniers sont ainsi développés et gouvernés par des communautés ouvertes plutôt que par un seul fournisseur. Cela contribue à favoriser les standards ouverts, l'interopérabilité et la portabilité entre les environnements cloud.
Avec près de 800 membres et plus de 200 startups, la CNCF rassemble des équipes de développement, des fournisseurs et des utilisateurs et utilisatrices autour des technologies qui façonnent les infrastructures cloud native.
Vous pouvez explorer les projets de la CNCF et l'écosystème cloud native plus large dans le Landscape de la CNCF.
D’OpenStack à Kubernetes et au-delà
L’open source fait partie de l’ADN d’OVHcloud depuis plus d’une décennie.
Nous avons commencé à utiliser OpenStack en 2012 et avons rejoint la fondation OpenStack en 2014. Depuis, notre implication dans les infrastructures ouvertes n'a cessé de croître.
Alors que Kubernetes est devenu une brique fondamentale pour les applications modernes, nous avons investi dans l'écosystème qui l'entoure. Notre Managed Kubernetes Service exploite des milliers de clusters de production dans 20 régions de cloud public, avec Kubernetes et Cilium pour un réseau, une observabilité et une sécurité capables de passer à l’échelle.
Notre expérience de l'exécution de Cilium à cette échelle est détaillée dans cette étude de cas de la CNCF.
Mettre ces technologies en production, c'est aussi contribuer aux projets dont nous dépendons.
En 2020, l’équipe d’ingénierie d'OVHcloud a contribué à un Kubernetes Operator pour Harbor, le projet de registre de conteneurs issu de la CNCF. Nos expertes et experts en ingénierie sont également devenus des mainteneurs de Harbor et ont contribué à lui apporter une gestion du cycle de vie native de Kubernetes.
C’est ce type d’implication open source que nous apprécions : non seulement consommer des technologies, mais aussi contribuer au code, partager l’expérience de la production et travailler avec la communauté au sens large.
Combiner le cloud native et l’IA
L’écosystème cloud native évolue également rapidement à mesure que les charges de travail IA gagnent en importance.
En mars 2026, OVHcloud AI Deploy et Managed Kubernetes Service ont obtenu la conformité Kubernetes AI grâce au CNCF Kubernetes AI Conformance Program.
Ce programme fournit une base commune pour exécuter de manière fiable des charges de travail IA et de machine learning sur Kubernetes. Pour nous, participer à cette initiative est une autre façon de soutenir l'interopérabilité et d'aider à faire de Kubernetes une base solide pour la prochaine génération de charges de travail.
Nous pensons que l’infrastructure IA ne doit pas signifier l’abandon des principes qui ont fait le succès du cloud native : des technologies ouvertes, la portabilité, l’interopérabilité et une communauté forte.
Un rôle plus important au sein de la communauté CNCF
Devenir membre Platinum de la CNCF donne à OVHcloud l’opportunité d’approfondir cette implication.
Nous voulons contribuer non seulement par les technologies que nous exploitons, mais aussi par l'ingénierie, la participation à la communauté et les discussions autour des standards ouverts et de la gouvernance.
Alors que le cloud native et l’IA convergent de plus en plus, ces principes deviennent encore plus centraux.
Les organisations doivent pouvoir choisir où et comment elles exécutent leurs charges de travail sans être contraintes d'utiliser une stack technologique ou un écosystème cloud unique.
Notre objectif est simple : contribuer à la construction d’un cloud ouvert où les clientes et clients conservent le contrôle de leurs données et de leurs choix technologiques et où l’open source et les standards ouverts restent au cœur de l’innovation.
Nous sommes impatients de poursuivre ce travail avec la communauté CNCF.
Une voix au chapitre
Devenir membre Platinum de la CNCF signifie également rejoindre le Conseil de gouvernance de l’institution, l'organe qui aide à guider la fondation et sa direction stratégique.
OVHcloud est déjà représenté au sein du Conseil d'administration par Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer, qui représente OVHcloud en tant que membre Platinum.
Cela nous donne une occasion encore plus grande de contribuer à la direction de l'écosystème cloud native et d'aider à façonner l'avenir des technologies et des communautés sur lesquelles nous comptons chaque jour.
Rencontrons-nous à la KubeCon + CloudNativeCon en Amérique du Nord
Notre engagement envers la communauté cloud native implique également de partager ce que nous apprenons en travaillant avec ces technologies en production.
Si vous participez à la KubeCon + CloudNativeCon North America 2026, venez nous rencontrer en novembre à Salt Lake City.
Aurélie Vache, Developer Advocate chez OVHcloud & CNCF Ambassador, présentera :
« I Packaged My Application in a Container Image, and Now What? »
10 novembre, 12 h 20 à 12 h 50
Hyatt Regency | Niveau 4 | Regency Ballroom B-D
Créer une image de conteneur et la pousser vers un registre n’est que le début. Durant cette session, Aurélie présentera des pratiques concrètes de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, depuis la génération de SBOM jusqu'à l'analyse des vulnérabilités, VEX, les attestations, la signature des images et l'automatisation dans les pipelines CI/CD.
Mais ce n'est pas tout.
Le mercredi 11 novembre, de 18 à 20 heures, rejoignez Aurélie et l'équipe OVHcloud pour une soirée de discussion et de communauté Kubernetes autour d’un verre, à seulement une minute de marche du Salt Palace Convention Center.
Il y aura une courte discussion, beaucoup de temps pour rencontrer d'autres enthousiastes de Kubernetes et du cloud native ainsi que quelques goodies OVHcloud, y compris des copies de Comprendre Kubernetes de manière visuelle. L'inscription est obligatoire et l'emplacement exact sera communiqué aux participantes et participants inscrits.
Au plaisir de vous y retrouver !
Et si vous venez à KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027, en mars à Barcelone, nous serons également présents 😉.