Managed Hosting for WordPress : pourquoi l'hébergement d'un site ne se résume plus à l'espace disque ou à la puissance de calcul

Chez OVHcloud, nous hébergeons plus de 6 millions de sites, dont plus de 80% fonctionnent sous WordPress. Un nombre que la taille vous indique que ce qu'il faut pour garder un site WordPress en bonne santé a changé considérablement au fil des ans. Pour anticiper ce changement, nous avons développé Managed Hosting for WordPress. Cet article explique ce qu'est un hébergement WordPress infogéré et pourquoi nous l'avons construit de la manière dont nous l'avons fait.

Un outil, des cas d'usage très différents

Ce chiffre est le résultat d’une grande variété de projets, allant du premier site web d’un freelance au site vitrine d’une petite entreprise, en passant par une boutique en ligne et un média. En effet, des milliers d’agences web et de freelances se sont développés avec OVHcloud, et ont construit et gèrent des sites WordPress pour leurs clients. Et c’est ce qui rend WordPress si précieux : le même outil peut soutenir des projets très différents, et grandir avec chacun d’eux.

Le vrai travail commence après la mise en production

Pendant longtemps, les attentes vis-à-vis de l’hébergement web étaient assez simples : fournir les ressources nécessaires au fonctionnement d’un site.

Mais aujourd’hui, le véritable défi chronophage peut souvent commencer après la mise en ligne du site, car un utilisateur doit tenir WordPress, ses thèmes et ses plugins à jour. Bien sûr, vous devez préserver les performances à mesure que le contenu et le trafic augmentent, protéger votre site contre les attaques, le sauvegarder et, de plus en plus, exécuter plusieurs projets en parallèle.

Mais si vous possédez un seul site, c’est le temps et le savoir-faire technique que vous préféreriez consacrer à votre entreprise plutôt qu’à la maintenance. Et si vous dirigez une agence ou travaillez en freelance, ces quelques minutes d'entretien, répétées sur des dizaines ou des centaines de sites WordPress, s'additionnent rapidement en heures chaque semaine.

Et c'est ainsi que l'idée derrière la nécessité d'un hébergement WordPress géré est née.

Ce que l'hébergement infogéré pour WordPress peut faire pour vous

L’objectif de notre offre d’hébergement managé est d’automatiser les tâches techniques qui occupent votre semaine. Il n’est pas conçu pour transformer WordPress en une plate-forme fermée; au contraire, nous avons l’intention de protéger la liberté de mouvement et de choix qui le rend si fort.

Prenons l’exemple concret de Smart Automatic Updates : avant toute mise à jour sur votre site en direct — qu’il s’agisse du cœur de WordPress, d’un thème ou d’un plugin — elle est d’abord appliquée à un clone temporaire. Ce clone est contrôlé en termes de performance, de fonctionnalité et d’expérience utilisateur. Si tout passe le test, la mise à jour est en ligne. Si quelque chose se casse, votre site en ligne reste exactement comme il était. Vous recevez une notification expliquant ce qui s'est mal passé, avec un lien vers le site cloné afin que vous puissiez enquêter sur le problème et relancer la mise à jour une fois qu'il est résolu. Vous disposez constamment de sites à jour, sans le pari habituel lors de chaque sortie.