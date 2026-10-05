OVHcloud Education x Cybersup : former au cloud, à la cybersécurité et à l’IA

OVHcloud, via son programme OVHcloud Education et Cybersup annoncent un partenariat destiné à renforcer la formation des talents aux enjeux du cloud, de la cybersécurité, de la data et de l’intelligence artificielle. Grâce à cette collaboration, près de 200 étudiantes et étudiants bénéficieront de nouvelles opportunités pour expérimenter les technologies cloud et IA, développer leurs compétences et se rapprocher du monde professionnel.

Cybersup est une école spécialisée dans les domaines de la cybersécurité, de l’IA, de la data et de la conformité numérique. Son approche pédagogique privilégie la pratique, les mises en situation professionnelles et l’intervention d’expertes et d’experts du secteur. L’école propose notamment plusieurs programmes de formation, du Bachelor Cybersécurité au Mastère Cybersécurité, en passant par le Mastère IA & Data et le Mastère DPO & Digital Compliance. Elle rejoint ainsi les établissements accompagnés par le programme OVHcloud Education, à l’image du partenariat noué avec Epitech en 2025.

Comprendre les infrastructures derrière l’IA

L’essor de l’intelligence artificielle transforme profondément les infrastructures numériques et fait émerger de nouveaux enjeux de cybersécurité.

Dans le cadre de ce partenariat, les étudiantes et étudiants approfondiront leur compréhension de ces interactions grâce à des masterclass animées par des spécialistes OVHcloud. Infrastructure cloud, sécurité des environnements cloud, data, IA générative ou encore déploiement de charges de travail : ces sessions mettront en perspective les technologies étudiées avec des cas d’usage concrets.

Cette approche s’avère particulièrement pertinente pour des étudiantes et étudiants formés aux métiers de la cybersécurité et de l’IA, deux domaines de plus en plus interdépendants.

Passer de la théorie à la pratique

L’expérimentation en conditions réelles constitue un élément central du partenariat.

Grâce à des vouchers cloud, les étudiantes et étudiants expérimenteront directement des environnements cloud et mettront en œuvre leurs connaissances dans leurs propres projets.

Des hackathons réuniront également les équipes autour de cas concrets associant cloud, cybersécurité, data et IA, comme lors du hackathon SecDevOps organisé avec EPITA Rennes. Ces challenges donneront aux élèves l’occasion de concevoir des solutions, de tester leurs hypothèses et de confronter leurs idées à des problématiques proches de celles rencontrées dans les entreprises.

Un challenge est en outre prévu dans nos locaux de Madrid. Nos expertes et experts accompagneront les élèves et ces derniers verront leurs projets analysés par un jury. Une superbe occasion de monter en compétences en se confrontant à des situations réelles.

C’est également une manière de développer non seulement des compétences techniques, mais également la capacité à collaborer, résoudre des problèmes et présenter une solution.

Une visite de l’usine OVHcloud de Croix complétera ce parcours : les étudiantes et étudiants y découvriront la fabrication des serveurs et la dimension industrielle du cloud.

Valoriser les compétences grâce aux certifications

Le parcours pourra également intégrer une dimension de certification pour compléter la formation académique par des certifications technologiques reconnues.

Cybersup intègre déjà dans ses cursus plusieurs certifications professionnelles. De plus, son mastère Cybersécurité est labellisé SecNumedu par l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. L’école met également à disposition de ses élèves un réseau de partenaires techniques.

Le partenariat avec OVHcloud Education renforce cette logique en aidant les étudiantes et étudiants à développer, démontrer et valoriser leurs compétences sur des technologies utilisées en entreprise.

Du campus au monde professionnel

La collaboration ne se limite pas à la transmission de connaissances techniques.

Des journées de job dating pourront également être organisées pour créer des rencontres entre élèves, spécialistes et entreprises. Ces événements ouvriront aux futurs talents une vision plus claire des métiers du cloud, de la cybersécurité et de l’IA, tout en facilitant les échanges autour des opportunités de stages, d’alternance et de recrutement.

Cette dimension professionnelle s’inscrit pleinement dans l’approche de Cybersup, qui cherche à rendre ses étudiantes et étudiants opérationnels et à les connecter au monde de la cybersécurité et de l’IA.

Faire émerger les Future Makers cyber et IA

Enfin, OVHcloud Education et Cybersup souhaitent inscrire cette collaboration dans le temps avec la construction d’une Future Makers Community.

Grâce à cette communauté, les étudiantes et étudiants continueront d’échanger autour de leurs projets, de partager leurs expérimentations et de participer à des challenges et événements dédiés au cloud, à la cybersécurité et à l’IA.

L’ambition est également de faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles solutions : identifier les talents, encourager leur créativité et créer un espace où pourront naître les innovations numériques de demain.

Une nouvelle étape pour OVHcloud Education

Avec ce partenariat, OVHcloud Education et Cybersup rapprochent formation, technologie, cybersécurité et monde professionnel pour accompagner une nouvelle génération de talents, dans l’esprit de « Knowledge for freedom, Cloud & AI for all ».

Près de 200 élèves, des spécialistes cloud et IA, des projets concrets, des certifications, des rencontres professionnelles et une communauté Future Makers : une nouvelle étape pour construire les compétences numériques de demain. Écoles, enseignants ou étudiants, vous pouvez rejoindre cette dynamique en découvrant le programme OVHcloud Education.