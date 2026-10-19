Lettre aux actionnaires, aux collaborateurs, aux clients Résultats annuels FY2026 Perspectives FY2027

Chers actionnaires, chers collaborateurs, chers clients,

Il y a un an, en octobre 2025, j’ai repris les commandes du Groupe OVH avec trois objectifs : tenir nos engagements de performance, générer de la croissance dans le Cloud et l’Intelligence Artificielle, et créer de la valeur durable pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires.

Pour y parvenir, le plan stratégique « Step Ahead » repose sur notre fameuse « secret sauce » : exécuter aujourd’hui tout en préparant demain, collaborer avec nos clients et nos partenaires pour anticiper leurs besoins, et déployer des cycles d’investissement courts, progressifs et disciplinés.

Notre force ? C’est l’écosystème que nous avons fédéré autour du Groupe OVH depuis 27 ans. 3 200 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs : la confiance, le travail en commun, la passion, la disruption et la responsabilité. Plus d’un million de clients et partenaires qui nous utilisent 24 heures sur 24. Des partenaires financiers qui soutiennent nos ambitions et nous font confiance depuis des années.

Un an après, nous sommes prêts à accélérer.

Des actifs industriels clés et maîtrisés

Un datacenter ne se télécharge pas en un clic. Il faut plusieurs années pour construire ces infrastructures essentielles au Cloud et à l’IA. Depuis nos débuts, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur industrielle, de la construction des datacenters à la conception des serveurs. Cette indépendance technologique nous permet d’aller plus vite et de mieux maîtriser nos coûts. Nous sommes propriétaires de la grande majorité de nos datacenters et une part importante de leur capacité électrique reste disponible. Cet actif stratégique va soutenir notre prochaine phase de croissance.

Notre réseau est rarement évoqué, et c’est un bon signe : il fonctionne ! Il y a plus de vingt ans, nous avons fait le choix d’investir dans notre propre réseau Internet. Aujourd’hui mondial, il relie tous nos datacenters entre eux et au reste du monde. Depuis quinze ans, son coût annuel est resté stable alors que son poids dans notre chiffre d’affaires n’a cessé de diminuer. Tout acteur mondial du Cloud et de l’IA se doit de construire un réseau de cette envergure. Le nôtre est déjà largement rentabilisé.

Notre chaîne d’approvisionnement et nos deux sites de production de serveurs constituent également des atouts stratégiques. Quelques jours nous suffisent pour nous adapter à la demande de nos clients. C’est le résultat de la réorganisation que j’ai engagée au cours de l’exercice 2025. Depuis, nous pilotons plus finement nos stocks de composants pour limiter le cash immobilisé. Le refroidissement liquide est devenu incontournable pour les GPU. Forts de nos vingt ans de savoir-faire dans le watercooling, nous l’adaptons aujourd’hui, à moindre coût, aux nouvelles générations de GPU, à l’image de ce que nous faisons chaque trimestre pour nos serveurs standard.

Une offre logicielle et commerciale étendue

Notre activité est aussi logicielle, avec un modèle économique bien connu : des coûts fixes et des marges élevées. En cinq ans, nous avons développé plus de 80 produits Public Cloud. La croissance s’accélère, confirmant ainsi une adoption commerciale de plus en plus rapide et la pertinence stratégique de créer des produits additionnels. Désormais, nous travaillons sur l’intégration de ces 80 produits entre eux et sur la régionalisation de notre offre Public Cloud. L’objectif est de capter la demande en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique afin d’accélérer davantage notre croissance.

Le Bare Metal reste la brique essentielle du Cloud : il attire de nouveaux clients et répond aux besoins des plus grands. L’augmentation des prix de nos serveurs de dernière génération nous permet de générer une trésorerie additionnelle qui compense l’augmentation des coûts de la RAM et des disques, pour continuer à honorer les commandes de nos clients. En parallèle, nous avons assuré la continuité de service de nos clients sur des services VMware grâce à un contrat pluriannuel et nous préparons la suite.

Pour ceux qui ont les plus fortes exigences de souveraineté et de sécurité, une troisième offre a obtenu la qualification SecNumCloud : « SNC Cloud Platform ». En parallèle, nous avons commencé à livrer « On-Prem Cloud Platform » dans les datacenters de nos clients. En conclusion, nos clients disposent du portefeuille d’offres le plus large parmi les acteurs européens.

Nous opérons nos trois go-to-market, Digital Starters, Digital Scalers et Corporate, dans seize pays. La réorganisation de nos équipes conduite au cours de l’exercice 2026 va produire son plein effet en 2027. En parallèle, nous allons retravailler le support client : il sera mieux segmenté et assisté par l’Intelligence Artificielle pour améliorer sa qualité et son temps de réponse. Enfin, nous allons clarifier la proposition de valeur de chacune de nos marques : Kimsufi, SoYouStart, Gladia, OVH, OVHcloud et OVHai.

Une organisation simplifiée

Notre modèle opérationnel repose sur deux piliers. D’un côté, des processus standardisés qui garantissent une qualité constante à grande échelle. De l’autre côté, de petites équipes pluridisciplinaires, augmentées par l’Intelligence Artificielle, travaillent sur les nouveaux projets. Tous nos projets sont suivis à un rythme hebdomadaire, voire quotidien si besoin. Chaque nouvelle initiative associe trois points de vue (le marketing, la finance et la technique) dans le but d’atteindre, pour chacune d’elles, au plus vite 1 M€ de chiffre d’affaires mensuel.

Toutes ces transformations n’ont pas été simples. Elles ont demandé beaucoup de remises en question à nos équipes, et je tiens à les en remercier. Aujourd’hui, nous avons un cadre d’exécution très clair et qui fonctionne. Il nous permet de trouver les meilleurs relais de croissance et de les actionner rapidement.

L’Intelligence Artificielle, pour nos clients et pour nous-mêmes

Pour nos clients, l’Intelligence Artificielle élargit l’accès à la technologie. Notre vision, partagée lors de l’OVHcloud Summit 2025, est que tous les logiciels, SaaS inclus, deviendront des services orchestrés par l’Intelligence Artificielle. C’est pourquoi nous développons « OVHai Workspace », une plateforme d’IA pour les entreprises grâce à laquelle nos clients pourront créer et orchestrer des agents d’IA pour les assister au quotidien.

En parallèle, pour la première fois, certains de nos nouveaux produits ne seront plus destinés à des humains, mais aux agents d’IA. Ces agents pourront utiliser nos ressources Cloud en toute autonomie pour réaliser les tâches les plus complexes, celles qui prennent des jours voire des semaines. Les fondations nécessaires à ces services sont déjà en place, sous forme de Token as a Service, d’orchestration de l’inférence à grande échelle et d’hébergement de GPU.

Tous ces services sont d’abord déployés et utilisés en interne : notre support a besoin de services vocaux d’IA ; nos fonctions ressources humaines, juridiques, financières et commerciales ont besoin d’outils d’IA ; tout comme nos équipes techniques et de cybersécurité. En respectant notre doctrine « Eat your own dog food », chacun des services que nous développons pour nos clients est d’abord utilisé par le Groupe OVH lui-même.

Une partie de notre croissance future reposera sur ces nouveaux services d’IA. Ils permettront à nos clients de gagner en productivité et de développer de nouveaux usages en valorisant mieux leurs données. Nous réalisons ces investissements de manière mesurée et progressive, chaque phase visant d’abord à démontrer la création de valeur. Notre offre d’IA s’adresse à différents profils de clients, permettant ainsi de diversifier les risques associés à ces investissements.

Croissance et allocation du capital

J’ai créé OVH sans capital, et j’ai financé son développement par ses propres flux et par l’endettement bancaire jusqu’en 2016. Dix ans plus tard, je suis particulièrement heureux de retrouver les fondamentaux du Groupe OVH avec un « Free Cash Flow » à nouveau positif. Je tiens également à souligner que le rendement des capitaux employés est en progression sur les trois derniers exercices. Nous allons poursuivre cette même logique de cycles d’investissement pour augmenter le chiffre d’affaires et donc l’EBITDA, permettant ainsi de financer le cycle d’investissement suivant sans augmentation de capitaux propres, tout en gardant un levier d’endettement confortable car inférieur à 3 fois l’EBITDA.

La capacité d’autofinancement (CAF) générée par OVH Groupe est destinée à trois finalités : l’investissement dans une croissance rentable, la réduction de l’endettement et la rémunération des actionnaires. Je souhaite que nous puissions continuer à échanger régulièrement au sein du conseil d’administration sur les choix d’allocation de notre CAF.

Une nouvelle phase de croissance

L’IA accélère les besoins de toutes les typologies de clients, qu’ils soient tech ou non-tech. Pourtant, en Europe, peu d’acteurs ont l’ambition de prendre une place majeure sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Et pour cause : cela exige des années d’investissements dans le capital humain, les infrastructures et les produits avec une base de clients suffisamment large, variée et diversifiée géographiquement.

Ces fondations, nous les avons posées en 27 ans et aujourd’hui nous avons les moyens de répondre rapidement à tous les usages du Cloud et de l’Intelligence Artificielle. Notre ambition est la conséquence de ce que nous avons construit et des atouts que nous avons consolidés. Cette nouvelle phase de croissance changera, j’en suis convaincu, la perception et l’image du Groupe OVH en Europe et dans le monde.

Une vision de long terme

Le Groupe OVH s’inscrit dans une trajectoire de long terme, fidèle aux valeurs européennes qui fondent notre modèle depuis l’origine. Les plans stratégiques successifs, les différentes phases de développement, l’ensemble des projets servent une seule et même mission : donner à nos clients la liberté de créer, d’innover et de garder le contrôle de leurs données. Une mission résumée par notre signature : Innovation for Freedom.

Aux actionnaires : merci de nous avoir fait confiance depuis notre introduction en Bourse en 2021, et de nous avoir soutenus durant toutes ces années. Nous entrons dans une nouvelle phase de développement, et nous avons l’ambition de vous en faire pleinement bénéficier.

Aux équipes : merci pour votre énergie au quotidien ! Je suis particulièrement fier du collectif que nous formons. Nous avons une autoroute devant nous, il est temps de la prendre. It will be amazing!

Aux clients : merci pour votre confiance et surtout pour vos retours, qui nous poussent sans cesse à faire mieux, plus vite et moins cher. Nous souhaitons être le partenaire de tous vos projets dans le Cloud et dans l’Intelligence Artificielle.

Amicalement,

Octave Klaba

Fondateur, Président-directeur général