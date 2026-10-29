OVHcloud Education x SKOLAE Tours : former les talents de demain aux technologies Cloud & AI

OVHcloud, à travers OVHcloud Education, et SKOLAE Tours s’associent pour développer les compétences Cloud, Data et Intelligence Artificielle des étudiants et rapprocher l’enseignement supérieur des acteurs de l’innovation numérique. Ce partenariat permettra aux étudiants de bénéficier de l’expertise technologique d’OVHcloud, d’expérimenter ses solutions Cloud et de développer les compétences nécessaires pour construire le numérique de demain.

Une collaboration déjà engagée autour du Cloud & AI

Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée entre OVHcloud et l’ESGI, l’école d’informatique présente sur le campus SKOLAE Tours.

À l’occasion des ESGI Cloud Days, Stéphane Philippart, Developer Advocate chez OVHcloud, a animé une masterclass consacrée au Cloud & AI sur le campus. Cette intervention a permis aux étudiants de découvrir les enjeux et les applications de ces technologies, tout en bénéficiant du retour d’expérience d’un expert du secteur.

Les ESGI Cloud Days constituent un rendez-vous dédié aux technologies Cloud et aux échanges entre étudiants et professionnels. La dixième édition, organisée en novembre 2023, proposait notamment des conférences autour des évolutions du Cloud et de l’intelligence artificielle.

Cette première initiative illustre l’intérêt de rapprocher les étudiants des experts technologiques et de confronter les enseignements académiques aux réalités du terrain.

En savoir plus sur les ESGI Cloud Days

Apprendre en faisant : expérimenter le Cloud, la Data et l’IA

Avec ce partenariat, OVHcloud Education et SKOLAE Tours souhaitent aller plus loin en intégrant davantage l’expérimentation technologique au parcours des étudiants.

Le programme s’appuiera sur plusieurs dispositifs complémentaires :

Des masterclass Cloud & AI , animées par des experts OVHcloud, pour approfondir les connaissances sur les architectures Cloud, les usages de la Data et les applications de l’intelligence artificielle.

, animées par des experts OVHcloud, pour approfondir les connaissances sur les architectures Cloud, les usages de la Data et les applications de l’intelligence artificielle. Des vouchers Cloud , permettant aux étudiants d’accéder à des ressources Cloud OVHcloud pour développer, tester et déployer leurs propres projets.

, permettant aux étudiants d’accéder à des ressources Cloud OVHcloud pour développer, tester et déployer leurs propres projets. Des certifications , afin de valoriser les compétences acquises et de renforcer la reconnaissance des savoir-faire technologiques auprès des recruteurs.

Cette approche associe connaissances théoriques et mise en pratique pour aider les étudiants à développer leur autonomie, leur capacité à résoudre des problèmes et leur maîtrise des technologies utilisées dans le monde professionnel.

Créer des passerelles entre les étudiants et les entreprises

Le partenariat a également pour ambition de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et de renforcer les liens entre formation et emploi.

Des journées de job dating pourront être organisées afin de favoriser les rencontres avec les équipes et les partenaires d’OVHcloud, de faire découvrir les métiers du Cloud & AI et de créer des opportunités autour des stages, de l’alternance et des premiers emplois.

Ces échanges permettront aux étudiants de mieux comprendre les attentes des entreprises, de valoriser leurs compétences et de construire leur réseau professionnel dès leur formation.

Construire une communauté de Future Makers

Au-delà des enseignements et des événements, OVHcloud Education souhaite contribuer à la création d’une véritable Future Makers Community.

Cette communauté réunira étudiants, enseignants, experts et professionnels autour d’une ambition commune : faire émerger les idées et les innovations numériques de demain.

Elle offrira aux étudiants des opportunités de partager leurs projets, de participer à des challenges, d’échanger avec des experts et de poursuivre leurs expérimentations au-delà des cours. Elle contribuera également à créer des liens durables entre les talents en formation et l’écosystème technologique.

L’objectif est de faire des étudiants non seulement des utilisateurs des technologies Cloud & AI, mais aussi des acteurs capables d’imaginer et de construire de nouvelles solutions.

Knowledge for freedom, Cloud & AI for all

À travers OVHcloud Education, OVHcloud entend rendre les technologies Cloud & AI plus accessibles aux établissements d’enseignement et accompagner le développement des compétences numériques de la nouvelle génération.

Le partenariat avec SKOLAE Tours s’inscrit dans cette ambition en rapprochant éducation, expertise technologique, innovation et employabilité.

Masterclass, expérimentation Cloud, hackathons, certifications, rencontres professionnelles et communauté Future Makers : autant de leviers pour donner aux étudiants les moyens d’apprendre, de développer leurs compétences et de contribuer aux transformations numériques.

Ensemble, OVHcloud Education et SKOLAE Tours souhaitent préparer les talents qui construiront le Cloud, l’IA et les innovations de demain.

OVHcloud Education x SKOLAE Tours — Knowledge for freedom, Cloud & AI for all.

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