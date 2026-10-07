Domaine .si : la ruée vers la « superintelligence » expliquée

Deux lettres ont fait l'actualité du domaine fin septembre. L'extension de pays de la Slovénie, .si, a soudainement correspondé au nouveau acronyme du gouvernement américain pour l’intelligence artificielle, et les inscriptions ont bondi en quelques heures. Si vous gérez une marque en ligne, le .si le domaine super intelligence rush pose une question simple: est votre nom toujours le vôtre en .SI? Voici ce qui s'est passé, ce que montrent les chiffres et ce qu'il faut faire maintenant.

## Qu'est-ce qui se passe avec .SI?

Le 22 septembre, le président Trump a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies que les États-Unis appelleraient l'IA « super intelligence », ou SI. Une semaine plus tard, le 29 septembre, il a signé l'ordonnance exécutive 14434, qui demande aux agences fédérales d'utiliser « Super Intelligence » et « SI » dans la correspondance officielle, les sites Web, les rapports et autres documents non statutaires.

L'ordre change le vocabulaire, pas la loi. Pour ses besoins, la SI couvre exactement les technologies déjà définies comme IA dans la loi fédérale américaine, et les statuts, règlements et contrats existants restent inchangés pour le moment.

Le lien avec les domaines est une coïncidence de lettres. Chaque pays dispose d’un domaine de premier niveau national (ccTLD) de deux lettres, et .si appartient à la Slovénie. Si vous souhaitez revoir les bases du fonctionnement des extensions, notre guide Qu'est-ce qu'un nom de domaine ? vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Contrairement à certaines extensions nationales, les extensions génériques ne sont pas contractuellement liées à l’ICANN de la même manière.si est ouvert à toute personne ou organisation, où qu'elle soit basée.

## Le .si domaine super intelligence effet

La société de sécurité Netcraft, qui suit les enregistrements de domaines dans le monde, a constaté que les nouveaux domaines en .si les inscriptions ont dépassé .ai dans les 25 heures suivant le discours de l’ONU. L'ordre a ensuite accéléré les choses: quotidiennement.si les inscriptions ont plus que doublé par rapport à la semaine avant qu'il soit signé.

Les statistiques du registre lui-même, telles que rapportées par Netcraft, racontent la même histoire. Environ 13 fois plus.si les domaines étaient enregistrés en septembre comme en août. Le compte sur 24 heures est passé de 4 794 le 23 septembre à 13 603 le 1er octobre, et le nombre total de .les domaines si ont augmenté de 21,6 % en huit jours.

Register.si, l'organisation qui gère l'extension, décrit l'activité comme sans précédent, mais est réticent à en identifier la cause. Son porte-parole a déclaré à la BBC que la hausse ne devrait pas être attribuée uniquement à l'annonce américaine.

## Spéculateurs et imposteurs

Le modèle est familier. Bien qu’il s’agisse officiellement du domaine d’Anguilla, le .ai est perçu comme global.L’extension .ai est devenue la référence pour les entreprises d’IA et une source de revenus importante pour le territoire. Beaucoup d'acheteurs d'aujourd'hui parient sur .si pourrait suivre la même voie.

Une partie de la demande est clairement spéculative. Netcraft a constaté que juste plus de la moitié des sites .les noms de domaine si suivis par un bureau d’enregistrement dans les jours qui ont précédé le discours de l’ONU étaient déjà proposés à la vente. Certains de ces noms appartiennent à des marques bien connues, enregistrées par des personnes qui ne sont pas propriétaires de ces marques.

Un deuxième risque vient du clavier. Sur une mise en page QWERTY, "s" est à côté de "a", donc un .si l'adresse est à un seul coup de touche de son .équivalent IA. Netcraft compte plus de 44 000 noms existant dans les deux extensions, soit environ 22% de tous les .domaines. C'est un terrain fertile pour le typosquattage, la pratique consistant à enregistrer une adresse presque identique pour intercepter les visites mal orthographiées ou pour donner de la crédibilité à des campagnes de phishing.

Pour l’instant, la fraude sur .si reste faible, et Netcraft n'a pas détecté de hausse des tentatives de phishing liées au changement de nom. Le risque augmente si "SI" se répand, c'est pourquoi agir pendant que les noms sont encore disponibles est judicieux.

.si vs .IA : quelle est la différence ?

De nombreux acheteurs parient sur .si suivra le chemin de .IA. Aujourd’hui, les deux extensions diffèrent encore sur trois points.

La première est la disponibilité. Les entreprises tech ont utilisé .IA depuis des années, donc le plus court, le plus significatif.Les noms en .ai sont déjà pris. en .oui, beaucoup de ces noms sont encore libres.

La seconde est le prix. Chez OVHcloud, un.si le domaine coûte 14,99 € HT pour la première année et 12,29 € HT pour le renouvellement. Le domaine .ai coûte 88,99 € HT la 1ère année et 119,99 € HT pour renouveler, et vous devez l'enregistrer pendant au moins deux ans.

Le troisième est la reconnaissance, et ici .l’IA reste en tête. Les personnes sont déjà liées .ai avec l'intelligence artificielle. S'ils feront le même lien avec .si dépend de la mesure dans laquelle "SI" est utilisé en dehors des documents du gouvernement américain.

Si vous enregistrez un .{{ domain }} est disponible.

Cela dépend de la raison pour laquelle vous en voulez un. Si vous possédez une marque, la réponse est oui : enregistrer votre nom coûte peu et cela vous permet de l'empêcher de tomber entre les mains de spéculateurs et de typosquatter. La section suivante indique ce qu'il faut vérifier.

Si vous développez un produit IA,si peut aussi fonctionner comme votre adresse principale, surtout si le nom que vous voulez est parti dans .ai ou hors de prix. Gardez à l'esprit que le lien entre .si et l'IA n'a que quelques semaines.

Acheter des noms de domaine uniquement pour les revendre est un pari différent. De nombreux vendeurs sont arrivés avant, et personne ne sait encore si "SI" va rester.

Sécuriser votre marque en .SI

Vous n'avez pas besoin de parier sur l'avenir de "SI" pour protéger votre marque. Quelques contrôles couvrent l'essentiel.

Recherchez votre nom de domaine en .si, avec les noms de vos principaux produits. Les enregistrer maintenant est généralement plus simple que d'essayer de les récupérer auprès d'un tiers plus tard.

Si vous utilisez déjà un .ai, envisagez de sécuriser votre .si twin, car c'est la faute de frappe la plus probable de votre adresse.

Vérifier si des noms similaires à votre nom sont déjà enregistrés et garder une trace si l’un d’eux pointe vers un contenu suspect.

Une fois votre domaine enregistré, il est intéressant d'activer DNSSEC, qui protège la configuration DNS contre le cache poisoning. Notre guide DNSSEC vous accompagne dans la configuration.

Si le nom que vous souhaitez est déjà pris, notre série sur les noms de domaine explique pourquoi cela arrive et quelles sont vos options.

Ce qui arrive ensuite

Que la « Super Intelligence » se propage au-delà des documents fédéraux américains ou s'estompe avec les gros titres, le .si domain super intelligence rush a déjà changé qui détient quels noms. Le prochain signal à surveiller est la date limite de 60 jours fixée par l'ordonnance pour une définition fédérale de l'IS, qui tombe à la fin du mois de novembre. En attendant, le geste le plus simple est de vérifier .si disponibilité pour votre marque et sécurisez les noms qui vous appartiennent.