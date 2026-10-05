OVHcloud Education et Coda School s’associent pour accélérer les compétences Cloud et IA de la nouvelle génération
Plus de 500 étudiants, trois campus : OVHcloud, avec son initiative OVHcloud Education, et Coda School annoncent la signature d’un partenariat stratégique en faveur de l’éducation au Cloud et à l’intelligence artificielle. Cette collaboration ouvre aux étudiants l’accès aux technologies qui transforment aujourd’hui les métiers du numérique.
Coda School propose des formations spécialisées dans les domaines du développement logiciel, de la cybersécurité, des infrastructures réseaux et des technologies numériques. Grâce à ce partenariat, les étudiants bénéficieront d’un accès privilégié à l’expertise d’OVHcloud et à des ressources pédagogiques pour les accompagner dans leur montée en compétences sur le Cloud, la Data et l’IA, dans le cadre des initiatives d’OVHcloud Education.
Masterclass, vouchers et hackathons
Le partenariat s’appuiera sur plusieurs formats complémentaires afin de favoriser une approche concrète et professionnalisante de l’apprentissage.
Les étudiants pourront notamment participer à des masterclass animées par des experts OVHcloud, pour mieux comprendre les architectures Cloud, les enjeux de la Data et les applications de l’IA dans les entreprises.
Ils bénéficieront également de vouchers Cloud, leur donnant l’opportunité d’expérimenter directement des environnements Cloud et de mettre en pratique leurs connaissances. Ils passent ainsi de la théorie à la pratique et gagnent en autonomie sur des technologies utilisées dans le monde professionnel.
Des hackathons viendront compléter le dispositif. Ces temps forts réunissent les étudiants en équipe autour de problématiques concrètes, pour concevoir des solutions et mobiliser leurs compétences en Cloud, Data et IA dans un environnement proche des conditions réelles d’un projet technologique.
Apprendre, pratiquer et certifier ses compétences
Le partenariat donnera également une place importante à la certification des compétences. Les étudiants pourront être accompagnés dans la préparation et le passage de certifications Cloud, afin de valoriser concrètement les connaissances acquises au cours de leur formation.
Ces certifications constituent un levier pour renforcer leur employabilité et aider les futurs diplômés à faire reconnaître leurs compétences auprès des recruteurs et des entreprises du secteur numérique.
Créer des passerelles entre étudiants et entreprises
Au-delà de la formation, OVHcloud Education et Coda School souhaitent également favoriser les rencontres entre les étudiants et le monde professionnel.
Des journées de job dating pourront ainsi être organisées afin de créer des opportunités d’échanges directs avec les équipes et partenaires d’OVHcloud, de découvrir différents métiers du Cloud et de l’IA et de faciliter les rencontres autour des stages, alternances et premiers emplois.
Construire la communauté des Future Makers
Enfin, ce partenariat s’inscrit dans la volonté de bâtir une communauté Future Makers, un réseau d’étudiants, de jeunes talents, d’enseignants et d’acteurs de l’innovation réunis pour imaginer et construire les innovations numériques de demain.
Au sein de cette communauté, les étudiants pourront partager leurs projets, développer leur réseau, participer à des challenges et faire émerger de nouvelles idées autour du Cloud, de la Data et de l’IA.
OVHcloud Education : Cloud & AI for all
À travers OVHcloud Education, OVHcloud souhaite construire un environnement éducatif qui donne aux écoles, universités, enseignants et étudiants accès à des contenus, des expertises, des certifications et des technologies Cloud et IA.
Le partenariat avec Coda School illustre cette volonté de rapprocher l’enseignement, l’innovation technologique et les besoins des entreprises, en donnant aux étudiants les moyens d’apprendre, d’expérimenter, de certifier leurs compétences, de rencontrer les professionnels et de construire leurs propres projets.
Plus de 500 étudiants, trois campus et une même ambition, celle de donner à la nouvelle génération les compétences, les opportunités et la communauté nécessaires pour construire le numérique de demain. Écoles, enseignants et étudiants, découvrez les programmes OVHcloud Education et rejoignez la communauté Future Makers.
OVHcloud Education x Coda School : Knowledge for freedom, Cloud & AI for all.