Mises à jour de WordPress sans casse : zoom sur les Smart Automatic Updates

Les mises à jour de WordPress sont essentielles pour la sécurité de votre site, mais elles sont aussi l’une des principales sources de problème pour les agences web. Nous avons demandé à Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager chez OVHcloud, d’expliquer comment la fonctionnalité Smart Automatic Updates a été conçue pour résoudre ce dilemme.

Chaque agence en charge de la gestion de sites WordPress connaît la tension entre le besoin de mises à jour et le manque de temps ou de ressources pour les effectuer. D'une part, les mises à jour ne peuvent pas attendre. Selon le dernier rapport annuel du spécialiste de la sécurité WordPress Patchstack, 11 334 nouvelles vulnérabilités ont été enregistrées en 2025, dont 91 % dans les extensions, 9 % dans les thèmes et seulement six au cœur même de WordPress. De plus, les attaquants sont rapides : environ la moitié des vulnérabilités à fort impact sont exploitées dans les 24 heures suivant leur divulgation. Un plugin obsolète est l'un des points d'entrée les plus courants pour un attaquant. En outre, plus une mise à jour attend, plus un site reste exposé.

Mais d’autre part, chaque mise à jour comporte un risque : un plugin incompatible, un thème qui ne s’affiche plus correctement, une page qui renvoie soudainement une erreur. Pour éviter de s’exposer à ce risque sans garde-fou, bon nombre d’agences contrôlent chaque site manuellement. Cette opération prend beaucoup de temps lorsque vous gérez des dizaines, voire des centaines de sites. Et si le temps presse, les mises à jour sont reportées, parfois pendant des semaines ou des mois.

Pour sortir de cette impasse, l’équipe OVHcloud a développé les Smart Automatic Updates, une fonctionnalité incluse dans Managed Hosting for WordPress . Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons parlé avec Sébastien, qui a travaillé sur le projet.

D'où vient l'idée du projet ?

Cela vient directement de nos clientes et clients. Sur notre plateforme d’hébergement mutualisé, nous hébergeons environ 6 millions de sites web, dont 80 % fonctionnent sous WordPress. Nous recevons ainsi beaucoup de retours et un besoin revient sans cesse : les gens savent qu'ils doivent tenir leurs sites à jour. Cependant, beaucoup ont vécu une mise à jour qui a mal tourné et ils n'ont pas le temps de vérifier chaque site manuellement.

Les mises à jour automatiques traditionnelles résolvent le problème de sécurité, mais en créent un autre : vous découvrez souvent qu'un site est en panne lorsqu'un ou une cliente appelle. Nous voulions une automatisation qui vérifie avant d'agir.

Une histoire en particulier nous a marqué. Un développeur web freelance dirigeait seul une agence et gérait, pour sa clientèle, des dizaines de sites WordPress. Une vulnérabilité a été rendue publique dans un plugin présent sur de nombreux sites de son parc et il n’a tout simplement pas pu tous les mettre à jour avant qu’un attaquant ne le devance. En peu de temps, 36 des sites de sa clientèle avaient ainsi été piratés et redirigeaient les internautes vers des sites malveillants.

Nettoyer les sites est une chose. Le plus difficile était de faire face à sa clientèle. Elle lui avait fait confiance pour prendre soin de leur site web et elle a appris que ses internautes avaient été redirigés vers des pages dangereuses. Pour un freelance dont l'activité repose sur la réputation et le bouche à oreille, une atteinte à sa crédibilité comme celle-ci prend beaucoup plus de temps à réparer que les sites eux-mêmes.

Depuis, il a migré les sites de ses clientes et clients vers Managed Hosting for WordPress et nous a confié la tâche de les tenir à jour. Son histoire est exactement le genre de situation que nous voulons éviter. Et ce, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que personne ne peut mettre à jour manuellement des dizaines de sites, semaine après semaine.

Comment les mises à jour WordPress sont-elles testées ?

Le principe est de ne jamais tester une mise à jour directement sur le site en ligne.

Quelles sont les quatre étapes du test ?

Nous vérifions chaque jour si de nouvelles mises à jour sont disponibles. Chaque mise à jour est ensuite testée en quatre étapes.

Tout d'abord, nous prenons un snapshot du site tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Un crawler part de la page d’accueil et suit les liens de manière récursive : si la page d’accueil renvoie vers la page A, qui renvoie vers la page B, qui renvoie elle-même vers la page C, alors la page C est également analysée. Nous analysons jusqu’à 50 pages par site. Pour chaque page, nous enregistrons le code d'état HTTP retourné par le serveur, qui indique si la page se charge normalement ou retourne une erreur, ainsi qu'une capture d'écran de la page entière en résolution 1920×1080.

Nous clonons ensuite le site dans un environnement de test isolé. Ce clone, et seulement ce clone, est l'endroit où nous appliquons les mises à jour de WordPress, les thèmes et les plugins.

Dans un troisième temps, nous analysons le site cloné exactement de la même manière que le site d'origine, avec les mêmes pages, les mêmes codes d'état HTTP et les mêmes captures d'écran.

Enfin, nous comparons les deux. Cette comparaison détermine si la mise à jour peut être appliquée en production.