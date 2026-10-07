SNC Cloud Platform obtient la qualification SecNumCloud, disponibilité générale pour notre clientèle

Agilité complète du cloud, pleine confiance réglementaire : c’est oui pour les deux. Et maintenant, c'est qualifié.

Avec la sécurité et la souveraineté au cœur de sa conception, l’offre de type cloud public d’OVHcloud, SNC Cloud Platform, a obtenu la qualification SecNumCloud de l’ANSSI, l’agence française de cybersécurité. Il s’agit du référentiel de confiance le plus exigeant pour les services cloud. C’est le troisième environnement d’OVHcloud à obtenir la qualification SecNumCloud, ce qui signifie que les workloads sensibles ou réglementés peuvent désormais fonctionner avec l’agilité du cloud public au sein d’un cadre souverain validé par l’autorité de régulation. Dès aujourd’hui, nos clientes et clients bénéficient de toutes les valeurs fondamentales d’OVHcloud, ainsi que des environnements qualifiés les plus sécurisés.

Éléments vérifiés par la qualification

SecNumCloudSecNumCloud n'est pas un simple badge que l'on demande et reçoit. Il s’agit un audit approfondi, mené par un évaluateur indépendant sous l'autorité de l'ANSSI. Il couvre près de 1 200 exigences sur toute la chaîne de valeur : infrastructure, opérations, gouvernance, organisation et sécurité. Un fournisseur qualifié doit démontrer et non seulement promettre la protection contre l’accès extraterritorial aux données, l’autonomie opérationnelle, les infrastructures et les opérations localisées en Union européenne ainsi que de solides mécanismes d’isolation et de cybersécurité.

SNC Cloud Platform est la troisième qualification d'OVHcloud, après Bare Metal Pod et VMware on OVHcloud. Ensemble, les trois solutions couvrent désormais un large éventail de cas d'usage, depuis les environnements dédiés entièrement isolés jusqu'au modèle self-service plus flexible sur lequel est construite SNC Cloud Platform.

Au-delà du discours marketing sur la souveraineté, SNC Cloud Platform apporte « l’indépendance technologique totale », unique sur le marché européen : un datacenter conçu et détenu en propre, des serveurs conçus et assemblés en interne, l’une des meilleures technologies de refroidissement au monde et une stack logicielle reposant sur l’open source. OVHcloud est fier de maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur du cloud et de la porter aux plus hauts standards de cybersécurité.

Pourquoi cela compte aujourd’hui

Le calendrier de cette nouvelle qualification n'est pas une coïncidence. L’article 31 de la loi n° 2024-449 et son décret d’application (14 avril 2026) imposent un cloud certifié pour les données sensibles appartenant à l’État français et à ses opérateurs. La sécurité et le contrôle des données sont devenus des facteurs décisifs, avec la même pression qui s'étend aux secteurs réglementés comme la santé, la finance, l'industrie et l'énergie, où les fournisseurs doivent de plus en plus prouver qu'ils peuvent protéger les données de leur clientèle et pas seulement le prétendre.

Ce que SNC Cloud Platform apporte

SNC Cloud Platform est conçue pour offrir une expérience proche du cloud public : des services à la demande, un portail self-service et une API, une facturation à l'usage et des déploiements automatisés en Infrastructure as Code. La différence tient au socle sur lequel elle s’appuie. La solution fonctionne sur des API ouvertes et des standards open source, ce qui facilite l’intégration avec vos environnements existants et conserve le caractère réversible de vos données si vous devez les déplacer. Aujourd’hui, cela concerne les machines virtuelles, du stockage par blocs, du stockage d’objets compatible S3, un réseau privé sécurisé, ainsi que la gestion des tenants et des accès, avec des conteneurs, des bases de données managées et des services d’IA prévus à mesure que le catalogue s’étoffera.

Calendrier de disponibilité générale

Disponibilité générale de SNC dans la région GRA : disponible dès maintenant.

disponible dès maintenant. Disponibilité générale de SNC dans la région SBG : début novembre.

début novembre. Disponibilité générale de SNC dans la région RBX : janvier.

janvier. Metal Instances et machines virtuelles sur des hôtes dédiés : fin novembre.

fin novembre. Instances GPU : fin février.

Et ensuite ?

OVHcloud déploie désormais SNC Cloud Platform dans ses régions Public Cloud européennes, avec l'Italie, l'Allemagne et la Pologne comme prochaines étapes. Chaque déploiement est adapté aux exigences nationales qu'il doit satisfaire. Comme l’a dit Octave Klaba, fondateur et directeur général d’OVHcloud : « Alors que l’IA augmente le besoin d’infrastructures de confiance, l’Europe a besoin de technologies qu’elle peut contrôler. » C’est exactement ce que nous construisons chez OVHcloud, avec un cloud public qualifié et facturé à l’usage. Après la France, nous allons déployer cette plateforme dans toutes nos régions européennes.

Vous souhaitez découvrir ce qu’est un cloud public qualifié SecNumCloud en pratique ? Découvrez SNC Cloud Platform et voyez comment il s'adapte à vos charges de travail sensibles.