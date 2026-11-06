Os artigos de outubro passaram-lhe ao lado? Ponha-se rapidamente a par com este resumo mensal do Blog OVHcloud, da carta de Octave Klaba sobre os resultados do FY2026 à certificação SecNumCloud, passando por um alerta de segurança sobre PHP e um tutorial sobre OpenTofu. Consulte os destaques abaixo ou aceda diretamente aos artigos completos.

Notícia do mês: os nossos resultados do FY2026

Em que ponto está o Grupo OVH, um ano depois de Octave Klaba ter retomado o comando? Na sua carta aos acionistas, colaboradores e clientes, publicada a 18 de outubro, o fundador e CEO da OVHcloud faz o balanço de um ano do plano estratégico Step Ahead. Enumera os ativos que considera estratégicos, entre os quais datacenters próprios, uma rede mundial, dois polos de produção de servidores e mais de 80 produtos Public Cloud. Apresenta também o OVHai Workspace, uma plataforma de IA com a qual os clientes poderão criar e orquestrar agentes de IA. Anuncia ainda um Free Cash Flow novamente positivo, que permitirá financiar o ciclo de investimento seguinte sem aumento do capital próprio. Leia a carta completa para conhecer os seus planos para o FY2027.

Soberania e open source

A SNC Cloud Platform obtém a certificação SecNumCloud

É possível executar cargas de trabalho sensíveis com a agilidade da cloud pública? A SNC Cloud Platform, a oferta estilo public cloud da OVHcloud, obteve a certificação SecNumCloud da ANSSI, a agência francesa de cibersegurança. É o terceiro ambiente certificado da OVHcloud, depois do Bare Metal Pod e do VMware on OVHcloud, na sequência de uma auditoria que abrange perto de 1200 requisitos. O artigo apresenta também o calendário de disponibilidade geral por região, com Itália, Alemanha e Polónia como próximas paragens na Europa. Descubra o que a certificação abrange antes de planear uma migração.

A OVHcloud torna-se Membro Platina da CNCF

Quem ajuda a decidir a evolução das tecnologias cloud native? A OVHcloud é agora Membro Platina da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) e o único fornecedor cloud com sede na Europa no nível de filiação mais elevado. É uma das três empresas com sede na Europa entre os 19 Membros Platina e tem lugar no Governing Board da CNCF, ocupado por Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. Aurélie Vache, Developer Advocate na OVHcloud, recorda também mais de uma década de open source, do OpenStack ao Harbor. Veja o que significa esta filiação para o Kubernetes e o open source.

Segurança e alojamento

Falhas críticas de PHP: como proteger os seus servidores

A 21 de outubro, o projeto PHP corrigiu duas falhas críticas, CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, com uma pontuação CVSS de 9,2 em 10. Sem correção, permitem a um atacante tomar o controlo de um servidor remotamente, sem credenciais. Se executar PHP num servidor Bare Metal ou num VPS, o artigo mostra como verificar a sua versão em dois minutos, atualizar e reiniciar os serviços PHP, com medidas temporárias caso não possa atualizar de imediato. Os clientes de alojamento partilhado recebem automaticamente um componente PHP atualizado. Siga o guia passo a passo para proteger os seus servidores.

Managed Hosting for WordPress

Dos mais de 6 milhões de sites alojados pela OVHcloud, mais de 80% funcionam com WordPress, e o Managed Hosting for WordPress foi desenvolvido para absorver a manutenção diária. O primeiro artigo explica porque é que o alojamento de um site já não se resume a espaço em disco. No segundo, Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager na OVHcloud, mostra como as Smart Automatic Updates testam cada atualização num clone. São comparadas até 50 páginas por código de estado HTTP e captura de ecrã antes de a atualização chegar ao site publicado. Comece pelas razões do alojamento WordPress gerido e, de seguida, descubra como funcionam as Smart Automatic Updates .

A corrida aos domínios .si

Duas letras fizeram notícia no mundo dos domínios. Depois de as agências federais dos EUA terem sido convidadas a usar «SI» como abreviatura de inteligência artificial, os registos da extensão eslovena .si dispararam. Segundo números da Netcraft, registaram-se cerca de 13 vezes mais domínios .si em setembro do que em agosto. O artigo explica como o .si difere do .ai, os riscos de especulação e de typosquatting, e quatro verificações para proteger a sua marca. Saiba como proteger o seu nome em .si.

Engenharia e sustentabilidade

Encriptação de estado no OpenTofu com o KMS da OVHcloud

Quer proteger o estado da sua infraestrutura em repouso? O OpenTofu já consegue encriptar ficheiros de estado e de plano com chaves geridas no KMS da OVHcloud, graças a um fornecedor de chaves externas mantido pela OVHcloud. No tutorial, Aurélie percorre os pré-requisitos (OpenTofu v1.13 ou superior), a configuração e um primeiro estado encriptado. Explica também com clareza o que a encriptação não faz: não substitui backups nem a gestão de estado. Siga o tutorial do OpenTofu passo a passo.

Como escolher um fornecedor de cloud sustentável

As alegações ecológicas são fáceis de fazer e difíceis de comparar. Este guia propõe três critérios verificáveis para avaliar um fornecedor: métricas auditadas, ciclo de vida do hardware e investimento em investigação. Para cada um, indica as perguntas a fazer e um exemplo da OVHcloud, desde um PUE médio de 1,24 no ano fiscal de 2025 até ao desafio de investigação FrugalCloud com o Inria. Analise os três critérios para pôr à prova cada fornecedor da sua lista.

Notícias dos Developer Advocates

Quer saber o que se passa no mundo tech? No episódio 31 do podcast Tranches de Tech, a convidada Léonore Des Plas junta-se aos Developer Advocates da OVHcloud para falar de IA, Java 27, Kubernetes 1.37, segurança e conferências. Ouça o episódio 31 do podcast (em francês).

Até ao próximo resumo do Blog OVHcloud