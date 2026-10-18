Carta aos acionistas, aos colaboradores, aos clientes Resultados anuais FY2026 Perspetivas FY2027

Caros acionistas, caros colaboradores, caros clientes,

Há um ano, em outubro de 2025, retomei o comando do Grupo OVH com três objetivos: cumprir os nossos compromissos de desempenho, gerar crescimento na cloud e na inteligência artificial, bem como criar valor sustentável para os nossos clientes, colaboradores e acionistas.

Para alcançar tudo isto, o plano estratégico Step Ahead baseia-se na nossa «receita secreta»: executar hoje enquanto preparamos o amanhã, colaborar com clientes e parceiros para antecipar necessidades, além de implementar ciclos de investimento curtos, progressivos e disciplinados.

A nossa força? O ecossistema que federámos em torno do Grupo OVH nos últimos 27 anos. Três mil e duzentos colaboradores que partilham os mesmos valores: a confiança, o trabalho em equipa, a paixão, a disrupção e a responsabilidade. Mais de um milhão de clientes e parceiros que recorrem a nós 24 horas por dia. Parceiros financeiros que apoiam as nossas ambições e confiam em nós há anos.

Um ano mais tarde, estamos prontos para acelerar.

Ativos industriais essenciais e controlados

Um datacenter não se faz com um clique. São necessários vários anos para construir estas infraestruturas essenciais à cloud e à IA. Desde o nosso início, dominamos toda a cadeia de valor industrial, desde a construção dos datacenters até à conceção dos servidores. Esta independência tecnológica permite-nos avançar mais rapidamente e controlar melhor os custos. Somos proprietários da grande maioria dos nossos datacenters e uma grande parte da sua capacidade elétrica permanece disponível. Este ativo estratégico vai apoiar a nossa próxima fase de crescimento.

A nossa rede é raramente mencionada, e isso é um bom sinal: funciona! Há mais de 20 anos, optámos por investir na nossa própria rede de Internet. Hoje mundial, ela liga todos os nossos datacenters entre si e ao resto do planeta. Nos últimos 15 anos, o seu custo anual manteve-se estável, ao passo que o seu peso no nosso volume de negócios tem vindo a diminuir de forma constante. Qualquer operador global na área da cloud e da IA tem de construir uma rede desta envergadura. A nossa já se rentabilizou largamente.

A nossa cadeia de abastecimento e os nossos dois polos de produção de servidores constituem também ativos estratégicos. Bastam-nos alguns dias para nos adaptarmos à procura dos clientes. É o resultado da reorganização que iniciei durante o exercício de 2025. Desde então, gerimos com maior precisão os stocks de componentes para limitar o capital imobilizado. O arrefecimento líquido tornou-se incontornável para as GPU. Com base nos nossos 20 anos de experiência, estamos a adaptar o watercooling, a um custo reduzido, às novas gerações de GPU, à semelhança do que fazemos todos os trimestres com os nossos servidores padrão.

Uma oferta alargada de software e comercial

A nossa atividade também abrange o software, com um modelo económico bem conhecido: custos fixos e margens elevadas. Em cinco anos, desenvolvemos mais de 80 produtos Public Cloud. O crescimento está a acelerar, confirmando uma adoção comercial cada vez mais rápida e a relevância estratégica de criar produtos suplementares. Encontramo-nos a trabalhar na integração destes 80 produtos entre si e na regionalização da nossa oferta Public Cloud. O objetivo é captar a procura na Europa, na América do Norte e na região Ásia-Pacífico, a fim de acelerar ainda mais o nosso crescimento.

O Bare Metal continua a ser a peça essencial da cloud: atrai novos clientes e responde às necessidades dos maiores. O aumento dos preços dos nossos servidores de última geração permite-nos gerar um fluxo de caixa adicional que compensa o aumento dos custos da RAM e dos discos, de modo a continuar a satisfazer as encomendas dos nossos clientes. Paralelamente, garantimos a continuidade do serviço aos nossos clientes nos serviços VMware graças a um contrato plurianual e estamos a preparar as próximas etapas.

Para quem tem as mais elevadas exigências em termos de soberania e de segurança, uma terceira oferta obteve a certificação SecNumCloud: a SNC Cloud Platform. Em paralelo, começámos a entregar a On-Prem Cloud Platform nos datacenters dos nossos clientes. Em conclusão, estes últimos dispõem do portefólio de ofertas mais vasto entre os operadores europeus.

Operamos as nossas três go-to-market — Digital Starters, Digital Scalers e Corporate — em 16 países. A reorganização das nossas equipas, realizada durante o exercício de 2026, produzirá o seu pleno efeito em 2027. Entretanto, vamos reformular o Apoio ao Cliente: será mais bem segmentado e assistido por IA, a fim de melhorar a qualidade e os tempos de resposta. Por fim, vamos clarificar a proposta de valor de cada uma das nossas marcas: Kimsufi, SoYouStart, Gladia, OVH, OVHcloud e OVHai.

Uma organização simplificada

O nosso modelo operacional baseia-se em dois pilares. Por um lado, processos padronizados que garantem uma qualidade constante em grande escala. Por outro, pequenas equipas multidisciplinares, potenciadas pelo uso de IA, trabalham em novos projetos. Todos os nossos projetos são monitorizados a um ritmo semanal, se não mesmo diário, caso necessário. Cada nova iniciativa associa três pontos de vista (de marketing, financeiro e técnico) com o objetivo de atingir o mais rapidamente possível, para cada uma delas, 1 M€ de volume de negócios mensal.

Nem todas estas transformações foram simples. Constituíram um grande desafio para as nossas equipas, e gostaria de lhes agradecer por isso. Hoje temos um quadro de execução muito claro e que funciona. Permite-nos encontrar os melhores motores de crescimento e acioná-los de forma veloz.

Inteligência artificial para os nossos clientes e para nós

Para os nossos clientes, a IA alarga o acesso à tecnologia. A nossa visão, difundida durante o OVHcloud Summit 2025, é que todo o software, incluindo SaaS, se transformará em serviços orquestrados por IA. É por isso que estamos a desenvolver o OVHai Workspace, uma plataforma de IA para empresas graças à qual os nossos clientes poderão criar e orquestrar agentes de IA para os auxiliar no dia a dia.

Além disso, pela primeira vez, alguns dos nossos novos produtos já não se destinarão a humanos, mas sim a agentes de IA. Estes agentes poderão utilizar os nossos recursos cloud com total autonomia para realizar as tarefas mais complexas, aquelas que levam dias ou mesmo semanas. As fundações necessárias para estes serviços já estão implementadas sob a forma de Token-as-a-Service, de orquestração da inferência em grande escala e de alojamento de GPU.

Todos estes serviços são primeiro implementados e usados internamente: o nosso Apoio ao Cliente precisa de serviços de voz de IA; os nossos departamentos de recursos humanos, jurídicos, financeiros e comerciais necessitam de ferramentas de IA; as nossas equipas técnicas e de cibersegurança também. Respeitando a doutrina «Eat your own dog food», cada um dos serviços que desenvolvemos para os nossos clientes é primeiro utilizado pelo próprio Grupo OVH.

Uma parte do nosso crescimento futuro basear-se-á nestes novos serviços de IA. Eles permitirão aos nossos clientes alcançar uma maior produtividade e desenvolver novas utilizações, enquanto valorizam melhor os seus dados. Realizamos estes investimentos de forma medida e progressiva, com cada fase a visar, antes de mais, demonstrar a criação de valor. A nossa oferta de IA destina-se a diferentes perfis de clientes, permitindo diversificar os riscos associados aos investimentos.

Crescimento e alocação de capital

Criei a OVH sem capital e financiei o seu desenvolvimento através dos próprios fluxos de caixa e de empréstimos bancários até 2016. Dez anos mais tarde, estou particularmente satisfeito por reencontrar os fundamentos do Grupo OVH com um «Free Cash Flow» novamente positivo. Gostaria também de salientar que a rentabilidade do capital investido tem vindo a aumentar nos últimos três exercícios. Vamos prosseguir com esta mesma lógica de ciclos de investimento para aumentar o volume de negócios e, consequentemente, o EBITDA, permitindo financiar o ciclo de investimento seguinte sem aumento do capital próprio, ao mesmo tempo que mantemos um nível de endividamento confortável, uma vez que é inferior a 3 vezes o EBITDA.

A capacidade de autofinanciamento (CAF) gerada pelo Grupo OVH destina-se a três finalidades: o investimento num crescimento rentável, a redução do endividamento e a remuneração dos acionistas. Espero que possamos continuar regularmente a trocar impressões no seio do Conselho de Administração sobre as escolhas de alocação da nossa CAF.

Uma nova fase de crescimento

A IA veio acelerar as necessidades de todas as tipologias de clientes, sejam eles tech ou não-tech. No entanto, na Europa poucos operadores têm a ambição de ocupar um lugar de destaque em toda a cadeia de valor. E não sem razão: isso exige anos de investimentos no capital humano, nas infraestruturas e nos produtos, com uma base de clientes suficientemente vasta, variada e diversificada geograficamente.

No nosso Grupo, essas bases foram construídas ao longo de 27 anos e, hoje, dispomos dos meios necessários para responder rapidamente a todas as aplicações da cloud e da inteligência artificial. A nossa ambição é a consequência daquilo que construímos e dos ativos que consolidámos. Estou convicto de que esta nova fase de crescimento mudará a perceção e a imagem do Grupo OVH na Europa e no mundo.

Uma visão de longo prazo

O Grupo OVH inscreve-se numa trajetória de longo prazo, fiel aos valores europeus que desde o início estiveram na base do nosso modelo. Os sucessivos planos estratégicos, as diferentes fases de desenvolvimento, o conjunto dos projetos servem uma única e mesma missão: dar aos nossos clientes a liberdade de criar, inovar e manter o controlo dos seus dados. Uma missão que se encontra resumida na nossa assinatura: Innovation for Freedom.

Aos acionistas: obrigado por terem confiado em nós desde a nossa entrada em Bolsa em 2021 e por nos terem apoiado durante todos estes anos. Estamos a entrar numa nova fase de desenvolvimento, e temos a ambição de vos fazer beneficiar plenamente dela.

Às equipas: obrigado pela vossa energia diária! Estou particularmente orgulhoso do coletivo que formamos. Temos uma autoestrada à nossa frente, já só falta percorrê-la. Vai ser fantástico!

Aos clientes: obrigado pela vossa confiança e, sobretudo, pelo vosso feedback, que nos leva constantemente a fazer melhor, mais depressa e mais barato. Desejamos ser o parceiro de todos os vossos projetos na cloud e em inteligência artificial.

Cordialmente,

Octave Klaba

Fundador e CEO