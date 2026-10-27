Atualmente, todos os fornecedores de cloud dizem ser ecológicos. Alguns conseguem comprovar as suas alegações com números auditados, outros apenas com uma promessa e um ícone de uma folha. Se a sustentabilidade for um dos seus critérios de seleção, necessitará de uma forma fiável de distinguir os fornecedores de cloud.

Este guia apresenta três critérios que o ajudarão a avaliar um fornecedor de cloud sustentável: a forma como mede o seu impacto, como gere o hardware ao longo do seu ciclo de vida e se investe em investigação para ir mais longe. Para cada um deles, encontrará as perguntas que vale a pena colocar, bem como um exemplo concreto da OVHcloud com o FrugalCloud, um desafio de investigação realizado em parceria com o Inria.

Porque é difícil comparar alegações ecológicas

Os riscos são reais. Na Europa, a tecnologia digital representa 2% a 3% do consumo de eletricidade, e os datacenters representam quase metade desta quota. Com a ascensão da IA, prevê-se que a quota de emissões de carbono do setor duplique, ou mesmo triplique, até 2030.

No entanto, comparar fornecedores é mais difícil do que deveria ser. As métricas variam de um relatório para o outro; algumas pegadas de carbono excluem as emissões provenientes do fabrico de servidores, e rótulos como «neutro em carbono» raramente são acompanhados de uma metodologia publicada. Dois fornecedores podem, ambos, afirmar ser ecológicos, enquanto medem coisas completamente diferentes.

O caminho a seguir é procurar evidências que sejam verificáveis. Se deseja obter informação mais aprofundada sobre as métricas de carbono e os seus enviesamentos comuns, consulte o nosso guia sobre o impacto de carbono dos serviços cloud, que as aborda em detalhe. Além disso, encontre abaixo três critérios que o ajudarão a ter uma visão mais ampla para a escolha de um fornecedor de cloud sustentável.

Medir com métricas standard e auditadas

Um fornecedor que leva a sustentabilidade a sério mede o seu impacto através de indicadores que qualquer pessoa pode comparar. Para os datacenters, a família de normas ISO/IEC 30134 define os principais critérios.

Três indicadores que vale a pena conhecer

O PUE (Eficácia de Utilização de Energia) compara o consumo total de energia de um datacenter com a energia utilizada pelo seu equipamento informático. Quanto mais próximo de 1, menos energia é gasta em arrefecimento e noutros custos gerais.

compara o consumo total de energia de um datacenter com a energia utilizada pelo seu equipamento informático. Quanto mais próximo de 1, menos energia é gasta em arrefecimento e noutros custos gerais. O WUE (Eficácia de Utilização de Água) mede a água consumida por quilowatt-hora de energia de TI. Quanto mais próximo de 0, melhor.

mede a água consumida por quilowatt-hora de energia de TI. Quanto mais próximo de 0, melhor. A Taxa de energia descarbonizada indica a quota de energia descarbonizada que alimenta o datacenter.

Apenas um número não basta. Vale a pena verificar se os valores são publicados local a local ou apenas como uma média, se abrangem um ano completo e se foram auditados por uma entidade independente.

O que a OVHcloud publica

A OVHcloud reporta estes indicadores em conformidade com as normas ISO 30134-2, -3, -8 e -9, e a Apave Exploitation France realizou uma auditoria aos mesmos com base nestas normas. O PUE é medido ao longo de 12 meses e abrange 88% dos datacenters que a OVHcloud detém e opera.

Para o ano fiscal de 2025, o PUE do grupo situa-se, em média, em 1,24, com um mínimo registado de 1,15 — uma redução face aos 1,26 observados em 2024 e aos 1,29 em 2023. O seu WUE é de 0,34 L/kWh, e a sua taxa de energia descarbonizada é de 100%. São também publicados valores para cada um dos nove datacenters na Europa e na América do Norte, permitindo verificar o desempenho de cada local individualmente, em vez de se basear numa média do grupo.

Estes resultados baseiam-se em escolhas feitas ao longo de duas décadas, como a utilização de um sistema próprio de arrefecimento por água, desde 2003, e de salas de servidores sem ar condicionado, desde 2006. A OVHcloud também divulga a sua pegada de carbono todos os anos desde 2017.

Ao avaliar um fornecedor, estas são as perguntas a fazer:

Que normas seguem os seus indicadores e quem os audita?

Publica valores por datacenter, referentes a um ano completo?

A sua pegada de carbono inclui as emissões do Scope 3, como as provenientes do fabrico de servidores?

Esta última questão importa mais do que parece, como demonstra o critério seguinte.

Atuar em todo o ciclo de vida do hardware

A eletricidade é apenas parte da história, porque a construção de servidores também tem um impacto ambiental importante. Um PUE baixo indica a eficiência com que um datacenter opera depois de construído, mas não diz nada sobre o impacto ambiental resultante do fabrico do hardware. Um fornecedor que apenas otimiza o consumo de energia deixa intocada uma grande parte do seu impacto.

Um modelo industrial integrado faz aqui uma diferença real. A OVHcloud concebe os seus próprios servidores e fabrica-os em duas fábricas, uma em França e outra no Canadá. Este controlo sobre a cadeia de produção torna possível uma abordagem circular:

Os servidores são concebidos para serem desmontados, com componentes escolhidos para facilitar a reparação, a reutilização e a reciclagem.

Cada servidor é desmontado no final da sua utilização, e cada componente é testado para encontrar a sua melhor segunda vida. Atualmente, 17 em cada 100 componentes nos servidores da OVHcloud são recondicionados.

Os servidores mantêm-se em serviço, em média, durante 4,5 anos, podendo chegar até aos nove anos, o que evita parte das emissões resultantes do fabrico de novo hardware.

Os servidores são deslocados entre datacenters para satisfazer a procura, em vez de serem substituídos por novas máquinas idênticas.

Dos datacenters da OVHcloud, 27 são edifícios reabilitados, o que evita o impacto ambiental das novas construções.

Os componentes que não podem ser reutilizados seguem para parceiros certificados, que os transformam em novas fontes de matérias-primas.

A mesma lógica se aplica aos fornecedores, que assinam um Código de Conduta para Fornecedores, enquanto a OVHcloud adere aos princípios do Pacto Global da ONU e às convenções da Organização Internacional do Trabalho. As infraestruturas também continuam a melhorar. O novo sistema de arrefecimento Smart Datacenter reduz o consumo de energia até 50% no circuito de arrefecimento e utiliza menos 30% de água do que o projeto inicial da OVHcloud.

Perguntas que vale a pena colocar a qualquer fornecedor:

Constrói ou recondiciona o seu próprio hardware, e qual é a percentagem de componentes reutilizados?

Em média, durante quanto tempo os seus servidores permanecem em funcionamento?

O que acontece ao equipamento no fim da sua vida útil?

Medir bem e gerir o hardware de forma responsável são tarefas para o agora. O terceiro critério analisa a forma como um fornecedor se prepara para o que vem a seguir.

Investir em investigação para ir mais longe

Datacenters eficientes e servidores de longa duração resolvem parte do problema. Os próximos ganhos dependem de questões que permanecem em aberto, tais como a forma de desenvolver software para a cloud que consuma menos energia, ou como ajudar os clientes a reduzir o impacto da sua própria utilização. Um fornecedor comprometido com o longo prazo dedica esforços de investigação a estas questões.

O FrugalCloud é um exemplo disso. Lançado a 1 de outubro de 2021, este desafio conjunto reúne a OVHcloud e cinco equipas de projeto do Inria, o instituto nacional francês de investigação em ciências e tecnologia digitais: Avalon, Inocs, Magellan, Spirals e Stack. O projeto conta com a participação dos principais investigadores franceses na área da computação sustentável e distribuída, sob a liderança científica de Laurent Lefèvre, um investigador do Inria na ENS de Lyon e especialista de longa data em eficiência energética de sistemas de grande escala. O desafio terminará em 2027.

O trabalho segue três eixos de investigação:

A eco-conceção de software e serviços cloud , ao integrar métricas energéticas e ambientais na forma como as aplicações cloud são criadas, por exemplo, no processamento de fluxos e arquiteturas de microsserviços.

, ao integrar métricas energéticas e ambientais na forma como as aplicações cloud são criadas, por exemplo, no processamento de fluxos e arquiteturas de microsserviços. A ativação de alavancas de eficiência no hardware do datacenter , através de algoritmos e software que utilizam opções de reconfiguração e poupança de energia em servidores, armazenamento e equipamentos de rede, testados à escala real.

, através de algoritmos e software que utilizam opções de reconfiguração e poupança de energia em servidores, armazenamento e equipamentos de rede, testados à escala real. O suporte aos utilizadores da cloud pra reduzirem o seu impacto , explorando novos modelos, tais como esquemas de preços e catálogos de serviços otimizados, que incentivem uma utilização de menor impacto dos serviços Cloud e Bare Metal.

Estes eixos estão divididos em sete subprojetos, a maioria dos quais reúne duas equipas do Inria com uma ou mais equipas da OVHcloud. Os resultados obtidos até à data incluem um estudo sobre o consumo de energia dos motores de processamento de fluxos, uma comparação de medidores de potência baseados em software e o PowerHeat, um método não intrusivo para estimar o consumo de energia. Outros trabalhos mostram como executar mais máquinas virtuais por servidor sem prejudicar o desempenho, ou como os modelos de preços podem incentivar uma utilização de menor impacto da cloud.

No âmbito científico, o desafio permitiu a realização de seis teses de doutoramento e um pós-doutoramento, com mais de 15 artigos de investigação publicados. Resultou também na organização de duas escolas de outono, a ECO-ICT 2024 e a ECO-ICT 2026.

No plano operacional, a OVHcloud está agora a industrializar os resultados do SP7, o subprojecto destinado à observação do consumo de eletricidade dos servidores Bare Metal. Este trabalho tem dois objetivos:

Alimentar o Environmental Impact Tracker, de modo a que os impactos ambientais sejam medidos o mais próximo possível da utilização real dos serviços da OVHcloud.

Medir o PUE 3, o nível de resolução mais avançado atualmente disponível.

«Os nossos clientes têm objetivos ambientais cada vez mais exigentes. Ao combinar a experiência da OVHcloud com a das equipas de investigação do Inria, o FrugalCloud está a melhorar a eficiência da nossa cloud e a fornecer aos nossos clientes os indicadores de que necessitam para controlar e reduzir a pegada da sua utilização», afirma Maxime Agusti, Ph. D., Líder Técnico de TI na OVHcloud.

Pode acompanhar as publicações e apresentações no site do projeto FrugalCloud (artigo em francês). Vale também a pena perguntar a qualquer fornecedor se realiza ou financia investigação sobre sustentabilidade, com que parceiros, e se os resultados são publicados.

A sua lista de verificação de fornecedor de cloud sustentável

Antes de selecionar um fornecedor, verifique estes três pontos:

Medição: os indicadores seguem as normas ISO 30134, são publicados por datacenter e são auditados de forma independente. Ciclo de vida: a pegada de carbono inclui o fabrico, e o fornecedor reutiliza componentes e prolonga o tempo de vida útil dos servidores. Investigação: o fornecedor investe em investigação a longo prazo, idealmente com parceiros públicos e resultados publicados.

Um fornecedor que cumpra os três requisitos oferece-lhe mais do que apenas uma afirmação. Fornece-lhe provas que pode verificar e acompanhar ao longo do tempo.

Verifique as provas por si mesmo

Um fornecedor de cloud genuinamente sustentável não lhe pede que acredite apenas na sua palavra. Mede o seu impacto através de indicadores standard, atua em todo o ciclo de vida do hardware e investe em investigação para ir mais além. O melhor ponto de partida são os números; por isso, analise os indicadores e os relatórios ambientais da OVHcloud, local a local, e exija o mesmo padrão de todos os fornecedores que compõem a sua lista de opções.