A SNC Cloud Platform obtém a certificação SecNumCloud e já está disponível para todos os clientes

Agilidade total na cloud? Confiança regulamentar absoluta? A resposta é sim — e agora com certificação.

Com a segurança e a soberania no seu cerne, a oferta estilo public cloud da OVHcloud, a SNC Cloud Platform, obteve a certificação SecNumCloud da ANSSI, a agência francesa de cibersegurança — o quadro mais exigente para serviços cloud em termos de confiança.

Este constitui o terceiro ambiente da OVHcloud com certificação SecNumCloud, o que significa que cargas de trabalho sensíveis ou reguladas podem agora ser executadas com a agilidade da cloud pública num quadro soberano aprovado pelos reguladores. A partir de agora, os nossos clientes beneficiam não só de todos os valores fundamentais que a OVHcloud oferece de forma consistente, mas também do mais seguro dos ambientes certificados.

O que a certificação SecNumCloud realmente verifica

A certificação SecNumCloud não é um selo que se solicita e recebe. Trata-se de uma auditoria aprofundada, realizada por um avaliador independente sob a autoridade da ANSSI, que abrange perto de 1200 requisitos em toda a cadeia de valor: infraestrutura, operações, governança, organização e segurança. Um fornecedor certificado tem de demonstrar proteção contra o acesso extraterritorial a dados, autonomia operacional, infraestrutura e operações baseadas na UE, bem como robustos mecanismos de isolamento e cibersegurança — uma simples promessa não basta.

A SNC Cloud Platform é a terceira certificação que a OVHcloud recebe, no seguimento do Bare Metal Pod e do VMware on OVHcloud. Em conjunto, cobrem agora uma vasta gama de casos de uso, desde ambientes dedicados totalmente isolados até ao modelo mais flexível de self-service em que a SNC Cloud Platform se baseia.

Mais do que simples retórica de marketing, a SNC Cloud Platform proporciona a total independência tecnológica que é exclusiva do mercado europeu — desde o facto de contar com datacenters próprios concebidos internamente até à sua composição por servidores criados e montados in-house, ao mesmo tempo que integra uma das melhores tecnologias de refrigeração do mundo e utiliza uma pilha de software baseada em código aberto. A OVHcloud orgulha-se de dominar toda a cadeia de valor da cloud e de a submeter aos mais elevados padrões de cibersegurança.

Por que razão isto é importante neste momento

A calendarização desta nova certificação não é uma coincidência. O artigo 31.º da lei n.º 2024-449 e o seu decreto de execução (14 de abril de 2026) exigem uma cloud certificada para dados sensíveis pertencentes ao Estado francês e aos seus operadores. A segurança e o controlo de dados tornaram-se fatores decisivos, com a mesma pressão a alargar-se a setores regulados como a saúde, as finanças, a indústria e a energia, em que os fornecedores têm cada vez mais de provar que conseguem proteger os dados dos clientes, e não apenas alegar que o conseguem fazer.

O que a SNC Cloud Platform tem para oferecer

A SNC Cloud Platform foi pensada para parecer uma cloud pública: serviços a pedido, uma API e um portal self-service, faturação baseada no consumo e implementações automatizadas de Infrastructure-as-Code. O que difere é a base em que assenta. Funciona com API abertas e normas open-source, o que facilita a integração com ambientes existentes e mantém os dados reversíveis caso seja preciso migrá-los. Hoje, isso significa máquinas virtuais, armazenamento em blocos, armazenamento de objetos compatível com S3, uma rede privada segura, além de gestão de inquilinos e acessos — com containers, bases de dados geridas e serviços de IA planeados à medida que o catálogo se expande.

Calendário de disponibilidade geral

DG na região SNC GRA: Já disponível

DG na região SNC SBG: Início de novembro

DG na região RBX: Janeiro

Metal Instances e MV em hosts dedicados: Fim de novembro

Instâncias GPU: Fim de fevereiro

A OVHcloud está agora a implementar a SNC Cloud Platform nas suas regiões Public Cloud europeias, sendo Itália, a Alemanha e a Polónia as próximas paragens — com cada implementação a adaptar-se aos requisitos nacionais que tem de cumprir. Como afirmou Octave Klaba, fundador e CEO da OVHcloud: «À medida que a IA aumenta a necessidade de infraestruturas de confiança, a Europa precisa de tecnologia que possa controlar. É exatamente isso que estamos a construir na OVHcloud, com uma cloud pública certificada e pagamento consoante a utilização. Depois de França, levaremos esta plataforma a todas as nossas regiões europeias.»

Quer descobrir como é na prática uma cloud pública com a certificação SecNumCloud? Descubra a SNC Cloud Platform e veja como ela se adapta a cargas de trabalho sensíveis.