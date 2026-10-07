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🎙️ Tranches de Tech #31 — As TI, o reino dos chats?

Stéphane Philippart1 minutos de leitura
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🎙️ Tranches de Tech #31 — As TI, o reino dos chats?

👤 Convidada: Léonore des Plas

🗓️ Data de gravação: 25 de setembro de 2026

🎧 Link para o episódio

👤 Apresentação de Léonore — ⏱️ 1″00

📣 Notícias do verão — ⏱️ 15″25

Vários artigos no blogue da JetBrains racionalizam as ferramentas de otimização de tokens:

A NVIDIA adquire a Hugging Face por 12,93 mil milhões de dólares

https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/

📰 News Techs

🤖 Inteligência artificial – ⏱️ 24″24

Jev model

https://docs.typesafe.ai/introduction

Claude Opus 5.5 já disponível

https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Introducing GPT‑6 Sol and Luna

https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

Novos modelos OVHcloud

https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/

👩‍💻 Desenvolvimento — ⏱️ 39″16

Java 27 já disponível

🏗️ Infra-as-Code/Infraestrutura – ⏱️ 44″35

OVHcloud Terraform provider v2.21.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0

OVHcloud Pulumi provider v2.21.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0

OVHcloud CLI v0.15.0

☁️ Cloud – ⏱️ 47″28

Microcks on OVHcloud

Navigating OVHcloud File Storage with Manila CSI (RWX) on Kubernetes clusters (MKS)

https://blog.ovhcloud.com/en/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/

📦 Containers e orquestração — ⏱️ 52″20

Understanding Kubernetes 1.37 changelog in a visual way

https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713

Sofka - K9s replacement in Rust?

https://github.com/nklmilojevic/sofka

A minha tarde de sábado com o Cilium da OVHcloud

https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/

🔐 Segurança — ⏱️ 1h01″19

OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: gestão dos segredos Kubernetes

https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/

🧰 Outros

Mise, o package manager ideal?

🎤 Conferências/Meetup – ⏱️ 1h04″59

Lista de conferências e chamadas para comunicações abertas

https://developers.events/

OVHcloud AI Summit

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Carta aberta das conferências pela sua sobrevivência

https://lettreouverte.afup.org/

👋 Conclusão — ⏱️ 1h13″46

Palavras finais de Léonore

💡 Encontre os outros episódios aqui: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 

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