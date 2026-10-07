A OVHcloud torna-se Membro Platina da CNCF

Com este upgrade, a OVHcloud torna-se o único fornecedor cloud com sede na Europa a atingir o nível de filiação mais elevado da CNCF . Somos também uma das três únicas empresas com sede na Europa entre os 19 Membros Platina da CNCF , a par de fornecedores cloud globais como a AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle.

Para nós, passar a ser Membro Platina significa assumir um papel mais ativo nas tecnologias e comunidades que moldam o futuro da infraestrutura cloud.

Este novo patamar reflete algo que temos vindo a fazer há muitos anos: contribuir para projetos open source, basear-nos em normas abertas e colaborar com a comunidade nativa da cloud para tornar as infraestruturas mais abertas, interoperáveis e portáteis.

Temos o orgulho de anunciar que a OVHcloud se tornou Membro Platina da CNCF 🎉.

O que é a CNCF?

A Cloud Native Computing Foundation (CNCF) é uma organização sem fins lucrativos, parte da Linux Foundation, que aloja e apoia alguns dos projetos open source mais importantes em computação nativa da cloud, incluindo Kubernetes, Prometheus e Envoy.

Um dos papéis fundamentais da CNCF é proporcionar um espaço neutro para estes projetos. São desenvolvidos e geridos por comunidades abertas, em vez de por um único fornecedor. Isto ajuda a promover normas abertas, interoperabilidade e portabilidade entre ambientes cloud.

Com quase 800 membros e mais de 200 startups, a CNCF reúne programadores, fornecedores e utilizadores em torno das tecnologias que moldam infraestruturas nativas da cloud.

Explore os projetos da CNCF e o ecossistema nativo da cloud mais alargado no CNCF Landscape .

Do OpenStack ao Kubernetes e mais além

O open source faz parte do ADN da OVHcloud há já mais de uma década.

Começámos a usar o OpenStack em 2012 e juntámo-nos à OpenStack Foundation em 2014. Desde então, o nosso envolvimento em infraestruturas abertas tem sido cada vez maior.

À medida que o Kubernetes se tornou um elemento fundamental para as aplicações modernas, fizemos grandes investimentos no ecossistema que o rodeia. O nosso Managed Kubernetes Service executa milhares de clusters de produção em 20 regiões Public Cloud, utilizando Kubernetes e Cilium para fornecer rede, observabilidade e segurança em grande escala.

A nossa experiência com o Cilium em tal escala encontra-se relatada neste estudo de caso da CNCF .

Utilizar estas tecnologias em produção significa também contribuir para os projetos dos quais dependemos.

Em 2020, os engenheiros da OVHcloud contribuíram com um Kubernetes Operator to Harbor, projeto de registo de containers aprovado pela CNCF. Os nossos engenheiros passaram também a ser responsáveis pela manutenção, ajudando a integrar a gestão do ciclo de vida nativa do Kubernetes no Harbor .

É este o tipo de envolvimento em open source que valorizamos: não apenas consumir tecnologias, mas contribuir com código, partilhar experiência de produção e trabalhar em conjunto com a comunidade.

Unindo a tecnologia nativa da cloud e a IA

A Cloud Native Computing Foundation (CNCF) é uma organização sem fins lucrativos, parte da Linux Foundation, que aloja e apoia alguns dos projetos open source mais importantes em computação nativa da cloud, incluindo Kubernetes, Prometheus e Envoy.

Um dos papéis fundamentais da CNCF é proporcionar um espaço neutro para estes projetos. São desenvolvidos e geridos por comunidades abertas, em vez de por um único fornecedor. Isto ajuda a promover normas abertas, interoperabilidade e portabilidade entre ambientes cloud.

Com quase 800 membros e mais de 200 startups, a CNCF reúne programadores, fornecedores e utilizadores em torno das tecnologias que moldam infraestruturas nativas da cloud.

Explore os projetos da CNCF e o ecossistema nativo da cloud mais alargado no CNCF Landscape .

Do OpenStack ao Kubernetes e mais além

O open source faz parte do ADN da OVHcloud há já mais de uma década.

Começámos a usar o OpenStack em 2012 e juntámo-nos à OpenStack Foundation em 2014. Desde então, o nosso envolvimento em infraestruturas abertas tem sido cada vez maior.

À medida que o Kubernetes se tornou um elemento fundamental para as aplicações modernas, fizemos grandes investimentos no ecossistema que o rodeia. O nosso Managed Kubernetes Service executa milhares de clusters de produção em 20 regiões Public Cloud, utilizando Kubernetes e Cilium para fornecer rede, observabilidade e segurança em grande escala.

A nossa experiência com o Cilium em tal escala encontra-se relatada neste estudo de caso da CNCF .

Utilizar estas tecnologias em produção significa também contribuir para os projetos dos quais dependemos.

Em 2020, os engenheiros da OVHcloud contribuíram com um Kubernetes Operator to Harbor, projeto de registo de containers aprovado pela CNCF. Os nossos engenheiros passaram também a ser responsáveis pela manutenção, ajudando a integrar a gestão do ciclo de vida nativa do Kubernetes no Harbor .

É este o tipo de envolvimento em open source que valorizamos: não apenas consumir tecnologias, mas contribuir com código, partilhar experiência de produção e trabalhar em conjunto com a comunidade.