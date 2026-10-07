A OVHcloud torna-se Membro Platina da CNCF
Temos o orgulho de anunciar que a OVHcloud se tornou Membro Platina da CNCF 🎉.
Este novo patamar reflete algo que temos vindo a fazer há muitos anos: contribuir para projetos open source, basear-nos em normas abertas e colaborar com a comunidade nativa da cloud para tornar as infraestruturas mais abertas, interoperáveis e portáteis.
Para nós, passar a ser Membro Platina significa assumir um papel mais ativo nas tecnologias e comunidades que moldam o futuro da infraestrutura cloud.
Com este upgrade, a OVHcloud torna-se o único fornecedor cloud com sede na Europa a atingir o nível de filiação mais elevado da CNCF. Somos também uma das três únicas empresas com sede na Europa entre os 19 Membros Platina da CNCF, a par de fornecedores cloud globais como a AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle.
O que é a CNCF?
A Cloud Native Computing Foundation (CNCF) é uma organização sem fins lucrativos, parte da Linux Foundation, que aloja e apoia alguns dos projetos open source mais importantes em computação nativa da cloud, incluindo Kubernetes, Prometheus e Envoy.
Um dos papéis fundamentais da CNCF é proporcionar um espaço neutro para estes projetos. São desenvolvidos e geridos por comunidades abertas, em vez de por um único fornecedor. Isto ajuda a promover normas abertas, interoperabilidade e portabilidade entre ambientes cloud.
Com quase 800 membros e mais de 200 startups, a CNCF reúne programadores, fornecedores e utilizadores em torno das tecnologias que moldam infraestruturas nativas da cloud.
Explore os projetos da CNCF e o ecossistema nativo da cloud mais alargado no CNCF Landscape.
Do OpenStack ao Kubernetes e mais além
O open source faz parte do ADN da OVHcloud há já mais de uma década.
Começámos a usar o OpenStack em 2012 e juntámo-nos à OpenStack Foundation em 2014. Desde então, o nosso envolvimento em infraestruturas abertas tem sido cada vez maior.
À medida que o Kubernetes se tornou um elemento fundamental para as aplicações modernas, fizemos grandes investimentos no ecossistema que o rodeia. O nosso Managed Kubernetes Service executa milhares de clusters de produção em 20 regiões Public Cloud, utilizando Kubernetes e Cilium para fornecer rede, observabilidade e segurança em grande escala.
A nossa experiência com o Cilium em tal escala encontra-se relatada neste estudo de caso da CNCF.
Utilizar estas tecnologias em produção significa também contribuir para os projetos dos quais dependemos.
Em 2020, os engenheiros da OVHcloud contribuíram com um Kubernetes Operator to Harbor, projeto de registo de containers aprovado pela CNCF. Os nossos engenheiros passaram também a ser responsáveis pela manutenção, ajudando a integrar a gestão do ciclo de vida nativa do Kubernetes no Harbor.
É este o tipo de envolvimento em open source que valorizamos: não apenas consumir tecnologias, mas contribuir com código, partilhar experiência de produção e trabalhar em conjunto com a comunidade.
Unindo a tecnologia nativa da cloud e a IA
A Cloud Native Computing Foundation (CNCF) é uma organização sem fins lucrativos, parte da Linux Foundation, que aloja e apoia alguns dos projetos open source mais importantes em computação nativa da cloud, incluindo Kubernetes, Prometheus e Envoy.
Um dos papéis fundamentais da CNCF é proporcionar um espaço neutro para estes projetos. São desenvolvidos e geridos por comunidades abertas, em vez de por um único fornecedor. Isto ajuda a promover normas abertas, interoperabilidade e portabilidade entre ambientes cloud.
Com quase 800 membros e mais de 200 startups, a CNCF reúne programadores, fornecedores e utilizadores em torno das tecnologias que moldam infraestruturas nativas da cloud.
Explore os projetos da CNCF e o ecossistema nativo da cloud mais alargado no CNCF Landscape.
Do OpenStack ao Kubernetes e mais além
O open source faz parte do ADN da OVHcloud há já mais de uma década.
Começámos a usar o OpenStack em 2012 e juntámo-nos à OpenStack Foundation em 2014. Desde então, o nosso envolvimento em infraestruturas abertas tem sido cada vez maior.
À medida que o Kubernetes se tornou um elemento fundamental para as aplicações modernas, fizemos grandes investimentos no ecossistema que o rodeia. O nosso Managed Kubernetes Service executa milhares de clusters de produção em 20 regiões Public Cloud, utilizando Kubernetes e Cilium para fornecer rede, observabilidade e segurança em grande escala.
A nossa experiência com o Cilium em tal escala encontra-se relatada neste estudo de caso da CNCF.
Utilizar estas tecnologias em produção significa também contribuir para os projetos dos quais dependemos.
Em 2020, os engenheiros da OVHcloud contribuíram com um Kubernetes Operator to Harbor, projeto de registo de containers aprovado pela CNCF. Os nossos engenheiros passaram também a ser responsáveis pela manutenção, ajudando a integrar a gestão do ciclo de vida nativa do Kubernetes no Harbor.
É este o tipo de envolvimento em open source que valorizamos: não apenas consumir tecnologias, mas contribuir com código, partilhar experiência de produção e trabalhar em conjunto com a comunidade.
Unindo a tecnologia nativa da cloud e a IA
O ecossistema nativo da cloud também está a evoluir rapidamente, à medida que as cargas de trabalho de IA se tornam cada vez mais importantes.
Em março de 2026, o OVHcloud AI Deploy e o Managed Kubernetes Service alcançaram a Kubernetes AI Conformance através do CNCF Kubernetes AI Conformance Program.
O programa fornece uma base comum para executar de forma fiável cargas de trabalho de IA e machine learning no Kubernetes. A nossa participação nesta iniciativa é mais um meio de apoiar a interoperabilidade e de ajudar a tornar o Kubernetes um pilar sólido para a próxima geração de workloads.
Acreditamos que as infraestruturas de IA não devem implicar o abandono dos princípios que tornaram o modelo «cloud native» bem-sucedido: tecnologias abertas, portabilidade, interoperabilidade e uma comunidade forte.
Um papel mais importante na comunidade CNCF
O estatuto de Membro Platina da CNCF dá à OVHcloud a oportunidade de aprofundar este envolvimento.
Queremos contribuir não só através das tecnologias que operamos, mas também por meio da engenharia, da participação na comunidade e das discussões em torno de normas abertas e governança.
À medida que o modelo «cloud native» e a IA convergem cada vez mais, estes princípios tornam-se muito mais importantes.
As organizações devem poder escolher onde e como executam as suas cargas de trabalho, sem serem forçadas a utilizar uma única pilha tecnológica ou ecossistema cloud.
O nosso objetivo é simples: ajudar a construir uma cloud aberta em que os clientes mantêm o controlo sobre os seus dados e escolhas tecnológicas, e em que o open source e as normas abertas permanecem no cerne da inovação.
Estamos entusiasmados por continuar este trabalho com a comunidade CNCF.
Um lugar à mesa
O estatuto de Membro Platina da CNCF também significa integrar o Governing Board da CNCF, órgão que ajuda a orientar a fundação e a sua direção estratégica.
A OVHcloud já está presente nesse órgão através de Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer, que representa a OVHcloud como Membro Platina.
Isto dá-nos uma oportunidade ainda maior de contribuir para o rumo do ecossistema nativo da cloud, mas também de ajudar a moldar o futuro das tecnologias e comunidades de que dependemos todos os dias.
Encontre-nos na KubeCon + CloudNativeCon North America
O nosso compromisso com a comunidade «cloud native» significa igualmente partilhar o que aprendemos ao trabalhar com estas tecnologias em produção.
Se em novembro participar na KubeCon + CloudNativeCon North America 2026, venha encontrar-nos em Salt Lake City.
Aurélie Vache, Developer Advocate na OVHcloud e CNCF Ambassador, fará uma apresentação:
«I Packaged My Application in a Container Image, and Now What?»
10 de novembro, 12:20–12:50
Hyatt Regency | Piso 4 | Regency Ballroom B-D
Criar uma imagem de container e enviá-la para um registry é apenas o início. Nesta sessão, Aurélie irá apresentar práticas de segurança da cadeia de abastecimento de software, desde a geração de SBOM à análise de vulnerabilidades, VEX, atestações, assinatura de imagens e automatização em pipelines de CI/CD.
Mas isto não é tudo.
Na quarta-feira, 11 de novembro, das 18:00 às 20:00, junte-se a Aurélie e à equipa da OVHcloud para uma noite de conversa sobre Kubernetes, bebidas e convívio, a apenas um minuto a pé do Salt Palace Convention Center.
Haverá um breve debate, muito tempo para conhecer outros entusiastas de Kubernetes e do «cloud native», mas também merchandising da OVHcloud, incluindo exemplares do «Understanding Kubernetes in a Visual Way». A inscrição é obrigatória e a localização exata será partilhada com os participantes inscritos.
Esperamos vê-lo lá!
E se em março vier à KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027, em Barcelona, também lá estaremos ;-).