Temos grandes notícias para os nossos clientes: a encriptação de estado no OpenTofu já funciona com o KMS da OVHcloud, para que possa proteger os seus ficheiros de estado e de plano com chaves geridas.

Quando as pessoas pensam em Infrastructure-as-Code, o Terraform costuma ser a primeira ferramenta que lhes ocorre. No entanto, desde o fork que deu origem ao OpenTofu, o projeto evoluiu significativamente e introduziu funcionalidades que o ajudam a destacar-se.

Uma das maiores novidades é a encriptação de estado e de plano , uma funcionalidade que a comunidade já solicitava há anos .

O OpenTofu passa a suportar a encriptação de ficheiros de estado e de plano em repouso, quer sejam armazenados localmente ou num backend remoto. Isto ajuda as equipas a proteger metadados sensíveis da infraestrutura, credenciais e detalhes de configuração que, de outra forma, poderiam ficar expostos através dos ficheiros de estado. Para gerir chaves de encriptação, o OpenTofu integra-se com vários Key Management Services (KMS), incluindo OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS e Azure Key Vault.

Os nossos clientes também têm agora essa opção, graças ao fornecedor de chaves externas do OpenTofu para o KMS da OVHcloud, que a OVHcloud mantém. Assim, podem usar chaves de encriptação geridas para proteger o estado da sua infraestrutura.

Neste artigo, mostramos como utilizar o KMS da OVHcloud para encriptar os seus ficheiros de estado e de plano no OpenTofu, melhorando a segurança dos seus fluxos de trabalho de Infrastructure-as-Code.

Contra o que protege a encriptação?

Quando ativada, o OpenTofu encripta os dados de estado em repouso, ajudando a proteger informações sensíveis no ficheiro de estado contra acessos não autorizados.

Contudo, a encriptação não substitui mecanismos de backup, controlo de versões ou gestão de estado. Não evita a perda de dados e, por si só, não é capaz de proteger contra todas as formas de corrupção de estado ou ataques de repetição que envolvam ficheiros de estado ou de plano mais antigos. Também não impede que os utilizadores que executam o comando tofu acedam a valores sensíveis, uma vez que têm de conseguir ler o estado desencriptado.

⚠️ Tenha em atenção que, ao ativar a encriptação, os seus ficheiros de estado e de plano tornam-se irrecuperáveis sem a devida chave de encriptação.

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que cumpre os seguintes pré-requisitos:

Uma conta OVHcloud

Um domínio OKMS (OVHcloud Key Management Service; o exemplo neste artigo é «305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661»)

(OVHcloud Key Management Service; o exemplo neste artigo é «305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661») Uma Service Key do tipo AES com a utilização Wrap/Unwrap (o exemplo neste artigo é «16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56»)

do tipo AES com a utilização Wrap/Unwrap (o exemplo neste artigo é «16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56») Um utilizador local de IAM (Identity and Access Management; o exemplo neste artigo é «kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661»)

de IAM (Identity and Access Management; o exemplo neste artigo é «kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661») A CLI OVHcloud instalada

instalada A CLI OpenTofu instalada (v1.13+, em que os fornecedores de chaves externas já não são experimentais)

💡 O fornecedor de chaves KMS da OVHcloud suporta autenticação por token e autenticação mútua TLS (mTLS). Neste artigo, usamos o modo de autenticação por token. Siga o guia oficial do fornecedor de chaves se desejar recorrer ao modo de autenticação mTLS.

Configure o fornecedor de chaves

Instale o fornecedor de chaves

Instale o fornecedor de chaves localmente: