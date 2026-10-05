Managed Hosting for WordPress: porque é que o alojamento de um site já não se resume a espaço em disco ou cálculo

Na OVHcloud, alojamos mais de 6 milhões de sites, e mais de 80% deles são baseados em WordPress. Um número dessa magnitude mostra que mudou bastante ao longo dos anos o que é necessário para manter um site WordPress em bom estado. Para antecipar a mudança, desenvolvemos o Managed Hosting for WordPress. Este artigo explica o que é o alojamento WordPress gerido e porque o construímos da forma que o fizemos.

Uma ferramenta, casos de uso muito diferentes

O número acima resulta de uma enorme variedade de projetos — desde o primeiro site de um freelancer ao site de apresentação de uma pequena empresa, passando por uma loja online, um meio de comunicação e muito mais. Conforme milhares de agências web e freelancers cresceram com a OVHcloud, criaram e mantiveram sites WordPress para os seus clientes. E é isso que torna o WordPress tão inestimável: a mesma ferramenta pode suportar projetos muito diferentes e crescer com cada um deles.

O verdadeiro trabalho começa após a publicação online

Durante muito tempo, as expectativas em termos de alojamento web permaneceram bastante simples, girando em torno do fornecimento dos recursos de que um site precisa para funcionar.

Mas hoje em dia o verdadeiro desafio pode, muitas vezes, manifestar-se depois de o site estar online, uma vez que o utilizador precisa de gastar muito tempo a manter o WordPress, os temas e os plugins atualizados. Claro que também é necessário preservar o desempenho à medida que o conteúdo e o tráfego aumentam, proteger o site contra ataques, efetuar backups e, cada vez mais, levar a cabo vários projetos em paralelo.

Mas se se tiver apenas um site, é preferível dedicar todo esse tempo e perícia ao negócio, não à manutenção. Por outro lado, quando se gere uma agência ou se trabalha como freelancer, os minutos de manutenção, repetidos em dezenas ou centenas de sites WordPress, somam-se rapidamente e transformam-se em várias horas semanais.

Foi assim que nasceu a ideia por detrás do Managed Hosting for WordPress.

O que o Managed Hosting for WordPress foi pensado para fazer por si

O objetivo desta oferta de alojamento gerido é automatizar as tarefas técnicas que preenchem a sua semana. Não foi idealizado para transformar o WordPress numa plataforma fechada; pelo contrário, pretendemos salvaguardar a liberdade de movimento e de escolha que o torna tão forte.

Veja o exemplo concreto das Smart Automatic Updates: antes de qualquer atualização chegar ao seu site publicado — seja o núcleo, um tema ou um plugin —, ela é aplicada primeiro a um clone temporário. Esse clone é verificado quanto ao desempenho, à funcionalidade e à experiência do utilizador. Se tudo passar no teste, a atualização é aplicada ao site online. Se algo falhar, o site publicado permanece exatamente como antes. O cliente recebe uma notificação a explicar o que correu mal, com um link para o site clonado para que possa investigar o problema e relançar a atualização assim que este estiver resolvido. Ou seja, o cliente beneficia de sites atualizados sem a habitual incerteza antes de cada lançamento.