Vulnerabilidades críticas no PHP (CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619): como proteger os seus servidores Bare Metal e VPS

Este artigo destina-se aos nossos clientes de servidores dedicados e VPS. Os clientes Web Cloud e de alojamento partilhado beneficiarão automaticamente de um componente PHP atualizado.

A 21 de outubro de 2026, o projeto PHP publicou correções importantes para duas vulnerabilidades críticas. Se o PHP está a ser executado num dos seus servidores dedicados Bare Metal ou VPS, saiba como verificar a sua exposição e proteger-se, passo a passo.

Está afetado sobretudo se o PHP serve um site ou uma aplicação num dos seus servidores Bare Metal (Kimsufi, So you Start, Rise, Advance, Scale, High Grade) ou num VPS da OVHcloud.

Em ambos os casos, um atacante pode executar o seu próprio código no seu servidor, com os privilégios do seu servidor web. Não precisa de conta nem de palavra-passe: basta uma ligação ao seu site. Os investigadores demonstraram a exploração, nomeadamente com Apache (mod_php) e PHP-FPM, as duas configurações mais comuns.

As duas vulnerabilidades afetam o núcleo do PHP, e não um CMS ou framework em particular. Dizem respeito à forma como o PHP gere a memória entre dois pedidos:

Bom saber: a versão apresentada na linha de comandos pode ser diferente da utilizada pelo seu site, sobretudo se estiverem instaladas várias versões do PHP. Em caso de dúvida, verifique também a versão na configuração do seu servidor web ou do seu painel de administração (Plesk, cPanel…).

Atualizar passo a passo

A atualização não deverá demorar mais de uns quinze minutos por servidor. Recomendamos que comece pelos servidores acessíveis a partir da Internet.

Faça uma cópia de segurança. Num VPS, basta um snapshot a partir da Área de Cliente OVHcloud. Num servidor Bare Metal, guarde no mínimo os seus ficheiros de configuração e os seus dados.

Atualize os pacotes PHP com o gestor de pacotes da sua distribuição:

Debian / Ubuntu: sudo apt update && sudo apt upgrade

AlmaLinux / Rocky Linux: sudo dnf upgrade

PHP compilado a partir do código-fonte: descarregue a versão corrigida em php.net

Contentores Docker: reconstrua as suas imagens a partir de uma imagem PHP atualizada e volte a implementá-las

Reinicie os seus serviços PHP. É o passo mais esquecido: sem reinício, a versão antiga continua a ser executada em memória.

PHP-FPM: sudo systemctl restart php8.x-fpm (Debian/Ubuntu, substituindo x pela sua versão) ou sudo systemctl restart php-fpm

(Debian/Ubuntu, substituindo x pela sua versão) ou Apache: sudo systemctl restart apache2 ou sudo systemctl restart httpd

Verifique com php -v se a versão corrigida está ativa e se o seu site funciona normalmente.

Se a sua distribuição ainda não disponibiliza a versão corrigida, volte a verificar regularmente: alguns repositórios publicam as atualizações com algumas horas de atraso. Entretanto, aplique as medidas temporárias abaixo.

Não pode atualizar de imediato?

O projeto PHP é claro: só a atualização protege totalmente o seu servidor. As definições seguintes, retiradas dos avisos oficiais, reduzem o risco entretanto. Devem ser colocadas no seu php.ini e exigem depois um reinício do PHP-FPM ou do Apache.

Desative o acompanhamento do progresso dos envios de ficheiros : session.upload_progress.enabled = 0 . Esta função raramente é utilizada, e o PHP recomenda mantê-la desativada mesmo após a atualização.

: . Esta função raramente é utilizada, e o PHP recomenda mantê-la desativada mesmo após a atualização. Apenas no PHP 8.5 : fatal_error_backtraces = 0 .

: . Se a sua aplicação não utiliza formulários com envio de ficheiros , bloqueie este tipo de pedidos (multipart) ao nível do seu servidor web ou do seu proxy.

O PHP menciona também a remoção do limite de memória ( memory_limit = -1 ). Recomendamos que utilize esta opção com prudência: um único pedido poderia então consumir toda a memória do seu servidor.

Ainda utiliza o PHP 8.1 ou anterior? Estas versões não receberão correção. Aplique estas medidas hoje mesmo e planeie o quanto antes uma migração para o PHP 8.4 ou 8.5.

Estamos aqui para ajudar

Num servidor Bare Metal ou num VPS, mantém o controlo total do seu sistema: não intervimos de forma alguma nas suas instâncias sem o seu acordo. É por isso que fazemos questão de lhe dar todas as ferramentas para agir de forma rápida e tranquila.

Da nossa parte, estamos a atualizar as imagens de sistema operativo disponíveis para instalação e a avisar os clientes cujas instâncias parecem expostas. Completaremos este artigo se forem publicadas novas informações.

Tem alguma questão ou dúvida sobre a sua configuração? As nossas equipas de suporte estão ao seu dispor, e os nossos parceiros podem acompanhá-lo na atualização ou na migração das suas versões do PHP.

Para saber mais