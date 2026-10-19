Atualizações WordPress sem falhas: por dentro das Smart Automatic Updates

As atualizações do WordPress são essenciais para manter um website seguro, mas são também uma das maiores fontes de ansiedade para as agências web. Pedimos ao Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager na OVHcloud, que explicasse como as Smart Automatic Updates foram concebidas para resolver este dilema.

Todas as agências que gerem sites WordPress conhecem a tensão entre a necessidade de atualizações e a falta de tempo ou recursos para as realizar. Por um lado, as atualizações não podem esperar: de acordo com o mais recente relatório anual do especialista em segurança WordPress Patchstack, foram registadas 11 334 novas vulnerabilidades em 2025, 91% das quais em plugins, 9% em temas e apenas seis no núcleo do WordPress. E os atacantes movem-se rapidamente: cerca de metade das vulnerabilidades de alto impacto são exploradas nas 24 horas seguintes à sua divulgação. Um plugin desatualizado é um dos pontos de entrada mais comuns para um atacante e, quanto mais tempo uma atualização espera, mais tempo um site permanece exposto.

Mas, por outro lado, cada atualização acarreta um risco: um plugin incompatível, um tema que deixa de ser apresentado corretamente, uma página que subitamente devolve um erro. Para evitar correr esse risco às cegas, muitas agências verificam cada site manualmente. Isso consome uma quantidade considerável de tempo quando gere dezenas ou até centenas de sites. E quando o tempo escasseia, as atualizações são adiadas, por vezes durante semanas ou meses.

Para quebrar este impasse, as equipas da OVHcloud desenvolveram as Smart Automatic Updates, uma funcionalidade incluída no Alojamento Gerido para WordPress . Para compreender melhor esta questão, falámos com o Sébastien, que trabalhou no projeto.

De onde surgiu a ideia do projeto?

Surgiu diretamente dos nossos clientes. Em toda a nossa plataforma de alojamento partilhado, alojamos cerca de 6 milhões de websites, e 80% deles funcionam com WordPress. Isso dá-nos muito feedback, e uma necessidade continuava a surgir: as pessoas sabem que têm de manter os seus sites atualizados, mas muitas já passaram por uma atualização que correu mal, e não têm tempo para verificar cada site manualmente.

As atualizações automáticas tradicionais resolvem o problema de segurança, mas criam outro, porque muitas vezes descobre que um site está avariado quando um cliente liga. Queríamos uma automatização que verificasse antes de agir.

Uma história em particular ficou-nos na memória. Um programador web freelancer geria uma agência unipessoal e tratava de dezenas de sites WordPress para os seus clientes sozinho. Foi divulgada uma vulnerabilidade num plugin utilizado em muitos desses sites, e ele simplesmente não teve tempo para os atualizar a todos antes que um atacante chegasse primeiro. Em pouco tempo, 36 dos sites dos seus clientes tinham sido pirateados e estavam a redirecionar os visitantes para sites maliciosos.

Limpar os sites foi uma coisa. A parte mais difícil foi enfrentar os seus clientes. Cada um deles tinha confiado nele para cuidar do seu site, e cada um deles soube que os seus visitantes tinham sido enviados para páginas perigosas. Para um freelancer cujo negócio depende da reputação e do passa-a-palavra, esse tipo de dano à sua credibilidade demora muito mais tempo a reparar do que os próprios sites.

Desde então, ele mudou os sites dos seus clientes para o Alojamento Gerido para WordPress e entregou-nos a tarefa de os manter atualizados. A história dele é exatamente o tipo de situação que queríamos evitar: não porque ele tenha feito algo de errado, mas porque ninguém consegue manter manualmente dezenas de sites atualizados, semana após semana.

Como são testadas as atualizações do WordPress?

O princípio é nunca testar uma atualização diretamente no site em produção.

Quais são as quatro fases de teste?

Todos os dias, verificamos se existem novas atualizações disponíveis. Cada atualização é então testada em quatro fases.

Primeiro, tiramos uma fotografia do site tal como funciona hoje. Um crawler começa na página inicial e segue as ligações recursivamente: se a página inicial tiver uma ligação para a página A, que tem uma ligação para a página B, que tem uma ligação para a página C, então a página C também é analisada. Analisamos até 50 páginas por site. Para cada página, registamos o código de estado HTTP devolvido pelo servidor, que mostra se a página carrega normalmente ou devolve um erro, juntamente com uma captura de ecrã de página completa com uma resolução de 1920×1080.

De seguida, clonamos o site para um ambiente de teste isolado. Esse clone, e apenas esse clone, é onde aplicamos as atualizações ao WordPress, aos temas e aos plugins.

Em terceiro lugar, analisamos o clone exatamente da mesma forma que o site original, com as mesmas páginas, os mesmos códigos de estado HTTP e as mesmas capturas de ecrã.

Finalmente, comparamos os dois. Essa comparação decide se a atualização pode ser aplicada à produção.