Atualizações WordPress sem falhas: por dentro das Smart Automatic Updates
As atualizações do WordPress são essenciais para manter um website seguro, mas são também uma das maiores fontes de ansiedade para as agências web. Pedimos ao Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager na OVHcloud, que explicasse como as Smart Automatic Updates foram concebidas para resolver este dilema.
Todas as agências que gerem sites WordPress conhecem a tensão entre a necessidade de atualizações e a falta de tempo ou recursos para as realizar. Por um lado, as atualizações não podem esperar: de acordo com o mais recente relatório anual do especialista em segurança WordPress Patchstack, foram registadas 11 334 novas vulnerabilidades em 2025, 91% das quais em plugins, 9% em temas e apenas seis no núcleo do WordPress. E os atacantes movem-se rapidamente: cerca de metade das vulnerabilidades de alto impacto são exploradas nas 24 horas seguintes à sua divulgação. Um plugin desatualizado é um dos pontos de entrada mais comuns para um atacante e, quanto mais tempo uma atualização espera, mais tempo um site permanece exposto.
Mas, por outro lado, cada atualização acarreta um risco: um plugin incompatível, um tema que deixa de ser apresentado corretamente, uma página que subitamente devolve um erro. Para evitar correr esse risco às cegas, muitas agências verificam cada site manualmente. Isso consome uma quantidade considerável de tempo quando gere dezenas ou até centenas de sites. E quando o tempo escasseia, as atualizações são adiadas, por vezes durante semanas ou meses.
Para quebrar este impasse, as equipas da OVHcloud desenvolveram as Smart Automatic Updates, uma funcionalidade incluída no Alojamento Gerido para WordPress. Para compreender melhor esta questão, falámos com o Sébastien, que trabalhou no projeto.
De onde surgiu a ideia do projeto?
Surgiu diretamente dos nossos clientes. Em toda a nossa plataforma de alojamento partilhado, alojamos cerca de 6 milhões de websites, e 80% deles funcionam com WordPress. Isso dá-nos muito feedback, e uma necessidade continuava a surgir: as pessoas sabem que têm de manter os seus sites atualizados, mas muitas já passaram por uma atualização que correu mal, e não têm tempo para verificar cada site manualmente.
As atualizações automáticas tradicionais resolvem o problema de segurança, mas criam outro, porque muitas vezes descobre que um site está avariado quando um cliente liga. Queríamos uma automatização que verificasse antes de agir.
Uma história em particular ficou-nos na memória. Um programador web freelancer geria uma agência unipessoal e tratava de dezenas de sites WordPress para os seus clientes sozinho. Foi divulgada uma vulnerabilidade num plugin utilizado em muitos desses sites, e ele simplesmente não teve tempo para os atualizar a todos antes que um atacante chegasse primeiro. Em pouco tempo, 36 dos sites dos seus clientes tinham sido pirateados e estavam a redirecionar os visitantes para sites maliciosos.
Limpar os sites foi uma coisa. A parte mais difícil foi enfrentar os seus clientes. Cada um deles tinha confiado nele para cuidar do seu site, e cada um deles soube que os seus visitantes tinham sido enviados para páginas perigosas. Para um freelancer cujo negócio depende da reputação e do passa-a-palavra, esse tipo de dano à sua credibilidade demora muito mais tempo a reparar do que os próprios sites.
Desde então, ele mudou os sites dos seus clientes para o Alojamento Gerido para WordPress e entregou-nos a tarefa de os manter atualizados. A história dele é exatamente o tipo de situação que queríamos evitar: não porque ele tenha feito algo de errado, mas porque ninguém consegue manter manualmente dezenas de sites atualizados, semana após semana.
Como são testadas as atualizações do WordPress?
O princípio é nunca testar uma atualização diretamente no site em produção.
Quais são as quatro fases de teste?
Todos os dias, verificamos se existem novas atualizações disponíveis. Cada atualização é então testada em quatro fases.
Primeiro, tiramos uma fotografia do site tal como funciona hoje. Um crawler começa na página inicial e segue as ligações recursivamente: se a página inicial tiver uma ligação para a página A, que tem uma ligação para a página B, que tem uma ligação para a página C, então a página C também é analisada. Analisamos até 50 páginas por site. Para cada página, registamos o código de estado HTTP devolvido pelo servidor, que mostra se a página carrega normalmente ou devolve um erro, juntamente com uma captura de ecrã de página completa com uma resolução de 1920×1080.
De seguida, clonamos o site para um ambiente de teste isolado. Esse clone, e apenas esse clone, é onde aplicamos as atualizações ao WordPress, aos temas e aos plugins.
Em terceiro lugar, analisamos o clone exatamente da mesma forma que o site original, com as mesmas páginas, os mesmos códigos de estado HTTP e as mesmas capturas de ecrã.
Finalmente, comparamos os dois. Essa comparação decide se a atualização pode ser aplicada à produção.
O que torna uma atualização válida?
Têm de ser cumpridas três condições:
- Os códigos de estado HTTP são idênticos. Se uma página que funcionava anteriormente devolver agora um erro, a atualização é bloqueada.
- As capturas de ecrã correspondem, com uma pequena tolerância para diferenças visuais.
- Todas as atualizações de temas e plugins foram instaladas sem erros.
A comparação visual é muito rigorosa, por definição. Um pixel é considerado diferente assim que qualquer um dos seus valores de vermelho, verde ou azul muda, mesmo que apenas uma unidade. Não existe qualquer tolerância de cor. O que toleramos é uma pequena proporção de pixels alterados: até 5% da página. Portanto, o limiar mede quanto da página foi alterado, não quanto cada pixel foi alterado.
Antes de tirar cada captura de ecrã, aguardamos também alguns segundos, para permitir que as animações de carregamento e efeitos semelhantes terminem.
Como evita falsos alarmes?
Muitos sites têm carrosséis, animações ou conteúdos que mudam constantemente. Esse foi um dos problemas mais interessantes que tivemos de resolver. Nos primeiros testes, ficámos surpreendidos com a quantidade de atualizações que estavam a ser sinalizadas como falhas, apesar de nada parecer estar avariado quando verificávamos os sites manualmente. Quando analisámos as capturas de ecrã, os culpados eram quase sempre os mesmos: seletores na página inicial que tinham passado para a imagem seguinte, temporizadores de contagem decrescente em sites de eventos, widgets de “publicações mais recentes” ou feeds de redes sociais incorporados que tinham sido atualizados entre duas capturas. As atualizações estavam bem; as páginas estavam simplesmente vivas.
A solução foi tirar várias capturas de ecrã de cada página com alguns segundos de intervalo. Se a página mudar por si própria entre duas capturas de ecrã, o sistema sinaliza-a como dinâmica e exclui-a da comparação visual. Estas páginas não ficam sem verificação, no entanto: os seus códigos de estado HTTP continuam a ser comparados, pelo que uma página dinâmica que comece a devolver um erro continuará a bloquear a atualização. Assim que adicionámos esse passo, os falsos alarmes diminuíram drasticamente e pudemos voltar a confiar na comparação visual.
Até onde vai a análise?
Concentrámo-nos no que é mais importante: as páginas que os seus visitantes realmente veem. Na prática, isso abrange o núcleo da maioria dos websites: a página inicial, as secções principais e as páginas-chave pelas quais os visitantes navegam.
As páginas que não podem ser alcançadas a partir da página inicial, mesmo que indiretamente, não fazem parte da análise. Isso é intencional: se nenhuma ligação conduz a uma página, os visitantes também não conseguem aceder a ela ao navegar no site, pelo que não é aí que uma atualização com erros os afetaria.
A mesma lógica aplica-se a áreas protegidas por início de sessão, como contas de cliente ou o painel de administração. Cada site gere a autenticação à sua maneira, por isso optámos por nos concentrar nas páginas públicas, onde podemos realizar verificações fiáveis e consistentes em grande escala.
A ideia não é substituir a experiência de uma agência, mas sim assumir as verificações repetitivas que, de outra forma, seriam feitas manualmente, site após site. Isso liberta tempo para o trabalho que só eles podem fazer.
Quando um teste passa ou falha
O que acontece quando a validação falha?
Nada acontece no site ativo, e esse é precisamente o objetivo. Se algum critério não for cumprido, as atualizações não são aplicadas. O site continua a funcionar exatamente como antes.
O cliente recebe então um e-mail a explicar por que razão a validação falhou. Existem quatro causas possíveis:
- Os plugins ou temas não puderam ser totalmente atualizados no site de teste.
- A página inicial devolveu um erro 4xx ou estava inacessível, pelo que o teste não pôde ser realizado.
- As respostas HTTP diferem entre o site original e o clone.
- As capturas de ecrã diferem entre os dois.
O e-mail também dá acesso ao site clonado, onde as atualizações foram aplicadas. A agência pode ver o problema, corrigi-lo diretamente no clone e, em seguida, acionar a atualização de produção por si própria assim que tudo estiver em ordem.
Fomos firmes neste ponto: a automatização trata do trabalho repetitivo, mas nunca toma uma decisão arriscada em nome da agência. Em caso de dúvida, um humano mantém o controlo.
Como é que uma atualização validada entra em produção?
Assim que a atualização é validada, é aplicada à produção pouco tempo depois, e o cliente é notificado.
Não existe uma reversão automática como tal, uma vez que a atualização já foi testada antes de entrar em produção. Mas se surgir um problema posteriormente, o cliente pode restaurar uma cópia de segurança com um único clique a partir do Painel de Controlo OVHcloud. As cópias de segurança são feitas site a site em vez de para todo o plano de alojamento, pelo que uma agência pode restaurar o site de um cliente sem tocar em nenhum dos outros.
Pode excluir plugins das atualizações?
Não, e é uma escolha deliberada. Quando alguém quer excluir um plugin, é geralmente porque teme que uma atualização quebre o site. Garantir que não quebra é precisamente o nosso trabalho.
Alguns casos requerem um tratamento especial, e nós tratamos deles. Veja o WooCommerce: se um site utiliza tanto o WooCommerce como uma extensão premium do WooCommerce cuja licença expirou, a extensão premium deixa de receber atualizações. Atualizar apenas o WooCommerce arriscaria então quebrar o site, porque uma versão recente do WooCommerce não é compatível com uma versão desatualizada da extensão. Nessa situação, não atualizamos o WooCommerce. Sempre que as Atualizações Automáticas Inteligentes revelam outros casos como este, nós também os tratamos.
E quanto aos plugins e temas premium?
A regra é simples: se pode clicar em “Atualizar” para um plugin ou tema no seu painel de administração WordPress, nós atualizamo-lo. Se não puder, por exemplo porque uma licença expirou, nós não o fazemos. Nesse caso, informamos o cliente no seu Painel de Controlo OVHcloud de que o plugin precisa de ser atualizado, para que a atualização não seja ignorada.
O que muda para as agências?
Diria que três coisas.
Primeiro, a segurança. As atualizações já não se acumulam porque ninguém teve tempo para as verificar. Cada site é mantido atualizado regularmente, o que encurta a janela durante a qual uma vulnerabilidade conhecida permanece aberta.
Segundo, tranquilidade. A agência já não tem de se perguntar se uma atualização quebrou um site. Ou a atualização foi validada e aplicada, ou a produção permaneceu intocada e foi-lhes dito exatamente porquê. E se algo correr mal, o site de cada cliente pode ser restaurado individualmente com um único clique, sem afetar os outros.
Terceiro, poupança de tempo. Uma agência disse-nos que a manutenção dos seus sites ocupa até 30% do seu tempo. As Atualizações Automáticas Inteligentes assumem as verificações repetitivas, para que as agências possam dedicar mais desse tempo ao que traz mais valor aos seus clientes.
As Atualizações Automáticas Inteligentes estão incluídas em todos os nossos planos de Alojamento Gerido para WordPress, pelo que cada atualização do WordPress é testada antes de chegar aos sites dos seus clientes. Saiba mais sobre como apoiamos agências e freelancers na gestão dos seus sites WordPress, ou leia porque construímos o alojamento gerido para WordPress desta forma.
A documentação do Alojamento Gerido para WordPress cobre a configuração e o processo de atualização com mais detalhe.