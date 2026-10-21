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Artikelen geselecteerd door ons redactieteam.
Kritieke kwetsbaarheden in PHP (CVE-2026-109618 en CVE-2026-109619): hoe u uw Bare Metal-servers en VPS beschermt
AlgemeenJulien Levrard, Julien Jay21-10-2026
Managed Hosting voor WordPress: waarom het hosten van een site niet langer draait om schijfruimte of rekenkracht
ProductnieuwsSébastien Cavaillé, Elena Luoto05-10-2026
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Patchcampagne voor CVE-2026-53359 (Januscape): ervaringen met het verhelpen van een KVM-lek op tienduizenden machines
EngineeringJulien Levrard20-07-2026
Nieuw bij de VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)
EngineeringRémy Vandepoel, Hugo Allabert19-07-2026
Je weg vinden in OVHcloud File Storage met Manila CSI (RWX) op Kubernetes-clusters (MKS)
EngineeringAurélie Vache16-07-2026
Lessen van scale-ups die infrastructuur ontwerpen voor groei – plus 6 andere inspirerende use cases
Versnellen met OVHcloudOVHcloud Team24-06-2026
Elektronische facturatie: waarom bepaalde informatie essentieel is
AlgemeenOVHcloud Team18-06-2026
VPS 2027: Een nieuw assortiment ontworpen voor toekomstgerichte projecten
ProductnieuwsElena Luoto17-06-2026
Ontwerpbeslissingen voor een succesvolle of desastreuze cloudmigratie: lessen uit de praktijk
Versnellen met OVHcloudOVHcloud Team21-05-2026
DNS-records: begrijpen wat hun rol is en hoe SVCB/HTTPS verandert
Versnellen met OVHcloudBérénice Despres, Christophe Brunet21-04-2026
Evolutie van onze webhosting: wat verandert er en waarom
ProductnieuwsSébastien Cavaillé12-04-2026