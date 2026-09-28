World Summit AI 2026: OVHcloud zet soevereine AI in de schijnwerpers
World Summit AI 2026 opent op 7 oktober in Amsterdam voor zijn tiende editie, en dit jaar voegt het een speciale track toe om soevereine AI te bespreken. OVHcloud zal deelnemen: Olivier Debeugny, CEO en oprichter van OVHai LLM, spreekt tijdens de sessie The Building Blocks of Sovereign AI. Gedurende twee dagen komen meer dan 10.000 deelnemers samen om te overleggen over een belangrijk onderwerp dat van beleidsnota's naar productieplannen verschoven is. Dit is hoe de Summit er dit jaar uitziet, wat Olivier zal bespreken en waarom dit onderwerp momenteel zo hoog op de Europese agenda's staat.
World Summit AI 2026 in vogelvlucht
World Summit AI startte in Amsterdam in 2017 en is uitgegroeid tot een van de grootste AI-evenementen op de kalender: de editie van 2026 kondigt 300+ sprekers, 100+ exposanten en tien verschillende tracks aan. Het is ook het centrale punt van de World AI Week, die van 5 tot 9 oktober loopt met meer dan honderd gerelateerde evenementen door de hele stad.
Het programma volgt de levenscyclus van enterprise-AI in plaats van één enkel thema. De Adopt AI-track behandelt implementatie in grote organisaties, Pathfounders brengt start-ups en investeerders samen, en AI Labs geeft onderzoeksteams het woord.
Het doel waar de Sovereign AI-track zich op richt, is om beleidsmakers, ondernemingen en technologen een gedeelde ruimte te bieden om te bespreken hoe landen, regio's en sectoren AI-soevereiniteit bereiken. Dit is waar de vraag verschuift van principe naar praktijk en daardoor is het een logische plek voor de sessie van Olivier.
De spreker achter de sessie
Olivier Debeugny richtte Lingua Custodia in 2011 op om AI-modellen voor de financiële sector te bouwen. Het bedrijf werd later Dragon LLM, won de Large AI Grand Challenge van de Europese Commissie en trainde zijn eigen foundation-modellen op EuroHPC-supercomputers. In maart 2026 kondigde OVHcloud de overname van Dragon LLM aan en de start van een AI-lab dat zich toelegt op het trainen en finetunen van soevereine grote taalmodellen (LLM's). Dragon LLM werd in april 2026 OVHai LLM, een dochteronderneming van OVHcloud. Het team is een van de weinige in Europa dat in staat is om zowel foundation-modellen als domeinspecifieke modellen te ontwerpen. Het werk vormt nu de basis voor nieuwe generatieve AI-diensten voor gevoelige gegevens, die in de cloud of on-premises kunnen worden geïmplementeerd.
Die ervaring is wat Olivier inbrengt in zijn sessie, The Building Blocks of Sovereign AI (De bouwstenen van soevereine AI). De sessie bespreekt wat er nodig is om AI te draaien die u zelf in de hand houdt. Het behandelt ook de lagen waaruit een soevereine stack bestaat, waaronder capaciteit voor compute, datalocatie en governance, de modellen zelf en het juridische kader waarbinnen ze opereren. In deze sessie wordt besproken welke van deze blokken een Europese organisatie vandaag de dag zelf kan bezitten, welke ze lokaal kan inkopen, en waar er nog hiaten zijn?
Waarom soevereine AI op ieders agenda staat
Er zijn drie factoren die het Europese debat over soevereine AI in 2026 vormgeven.
Ten eerste, de markt. Volgens Synergy Research Group (juli 2025) hebben drie niet-Europese hyperscalers ongeveer 70 % van de Europese cloudmarkt in handen, terwijl het gecombineerde aandeel van Europese aanbieders sinds 2022 rond de 15 % is gebleven, een daling ten opzichte van 29 % in 2017. Waar de AI-workloads van Europa draaien, en wie ze uitvoert, is een actuele economische vraag.
Ten tweede, regelgeving. De EU AI-verordening is in augustus 2024 in werking getreden. De verplichtingen voor General Purpose AI-modellen (GPAI) zijn sinds 2 augustus 2025 van toepassing en de handhavingsbevoegdheden van de Europese Commissie met betrekking tot die modellen zijn op 2 augustus 2026 in werking getreden. Iedereen die in Europa LLM's bouwt of implementeert, werkt nu binnen dat kader.
Ten derde, publieke investeringen. Het AI Continent Action Plan, gepresenteerd in april 2025, voorziet in een netwerk van AI-fabrieken gebouwd op EuroHPC-supercomputers, en het InvestAI-initiatief beoogt € 200 miljard te mobiliseren, inclusief € 20 miljard voor AI-gigafabrieken. Europa's capaciteit voor Compute wordt gebouwd. Bouwen en gebruiken zijn twee verschillende dingen.
Bekijk de sessie op World Summit AI 2026
World Summit AI 2026 vindt plaats op 7 en 8 oktober in Taets Art & Event Park, Amsterdam. De registratie is geopend op de website van de organisator en de gedetailleerde agenda met sessietijden wordt voorafgaand aan de top gepubliceerd in de officiële app van het event.
Als u zich voor die tijd in het onderwerp wilt verdiepen, zijn twee bronnen van OVHcloud een goed startpunt: AI Endpoints biedt open-weight modellen via een serverless API die in Europa wordt gehost, en onze pagina over soevereine cloud legt uit wat gegevenscontrole in de praktijk betekent.
Amsterdam is ook de eerste datum van onze herfstactiviteiten. En OVHcloud kijkt ernaar uit om op 19 november 2026 haar eigen AI Summit te organiseren in de Carrousel du Louvre in Parijs.