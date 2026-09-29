Nieuw voor VMware Cloud Foundation: netwerken en Virtual Private Cloud (VCF 9.1)

Dit artikel is het eerste deel van een serie van drie artikelen die de volgende onderwerpen behandelen: netwerken, opslag en compute.

Wat er verandert qua netwerk: de Virtual Private Cloud (VPC)

Na de aankondiging van de algemene beschikbaarheid van VMware Cloud Foundation 9.0 op 17 juni 2025 en de veranderingen die in mei 2026 doorgevoerd zijn met VCF 9.1, verandert één bouwsteen heel veel voor netwerk- en applicatieteams: de Virtual Private Cloud (VPC).

Tot nu toe vereiste het verbinden van een nieuwe applicatie met het netwerk onder VCF diepgaande kennis van NSX (Tier-0, Tier-1, Edge VM) en het netwerkteam moest bij elke implementatie ingeschakeld worden. VPC verandert dit mechanisme. Het biedt namelijk self-service netwerkconsumptie, net als bij een publieke cloud. Bovendien is dit rechtstreeks toegankelijk voor applicatieteams vanuit vCenter en niet alleen maar vanuit de NSX-console.

VPC is een extra tool in de netwerktoolbox van VCF en geen vervanging. Dit betekent dat klassieke VLAN's, NSX Tier-0/Tier-1 in "traditionele" modus, evenals de gebruikelijke firewallmechanismen (DFW, Gateway Firewall) volledig beschikbaar blijven en, indien gewenst, naast VPC's kunnen bestaan.

Dit eerste deel van onze serie over alle nieuwe zaken in VCF 9 (die we begonnen met deze TLDR ) richt zich op het netwerk. De volgende artikelen zullen opslag en vervolgens compute behandelen.

Wat is een VPC?

Een Virtual Private Cloud (VPC) is een afgeschermde, multi-tenant netwerkomgeving, gehost binnen een grotere VCF private cloud.

Hiermee kan een applicatieteam zijn eigen logisch afgeschermde netwerk definiëren en beheren: IP-adressen, routering, beveiligingsregels. Dit kan allemaal gebeuren zonder bij elke wijziging iets aan het netwerk te hoeven veranderen. Dit concept zal architecten die al met een Public Cloud werken niet vreemd zijn. Het heeft namelijk dezelfde logica als bij een bestaande VPC bij alle grote cloudproviders, vertaald naar een VCF private cloud.

Lees dit blogartikel bij VMware over dit onderwerp voor meer informatie.

Twee bouwstenen bepalen de structuur van een VPC.

Subnetten : virtuele netwerken van laag 3 (L3) van het OSI-model, publiek of privé. Een privé subnet gebruikt een IP-blok dat nooit buiten de VPC zichtbaar is. Een publiek subnet ontvangt zijn adressen daarentegen direct uit de externe IP-pool. Bij OVHcloud gaat het meestal om IP-adresblokken.

: virtuele netwerken van laag 3 (L3) van het OSI-model, publiek of privé. Een privé subnet gebruikt een IP-blok dat nooit buiten de VPC zichtbaar is. Een publiek subnet ontvangt zijn adressen daarentegen direct uit de externe IP-pool. Bij OVHcloud gaat het meestal om IP-adresblokken. Gateways : elke VPC heeft zijn eigen gateway die de pakketten tussen zijn subnetten routeert. Binnen hetzelfde project kan een Transit Gateway alle VPC's met elkaar verbinden.

Een VPC kan verbonden blijven met één beheerd domein, of zich uitstrekken over meerdere door middel van span, als deze dezelfde NSX-instance delen. In versie 9.1 kan een project meerdere Transit Gateways bevatten, ongeacht het aantal VPC's die ertoe behoren. Elke VPC die verbonden is met een Transit Gateway kan ook een connectiviteitsbeleid (Community, Promiscuous, Isolated) toegewezen krijgen dat het verkeer met andere VPC's regelt, zonder dat er een firewall hoeft te worden gemaakt. De schaalbeperkingen (aantal VPC's, subnetten) blijven gedefinieerd door de maximale NSX-configuratiewaarden zoals gedocumenteerd door VMware.