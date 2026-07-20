Nouveautés VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)

La version 9, annoncée au cours du dernier VMware Explore, incarne cette nouvelle orientation : un pack unique qui regroupe l’ensemble des composants nécessaires à la construction d’un cloud privé, tout en simplifiant la gestion des licences et en repensant les profils utilisateur.

Depuis l’acquisition de VMware par Broadcom, la stratégie autour de VMware Cloud Foundation (VCF) a pris un virage décisif.

Communiqué de presse de Broadcom, “Broadcom Announces VMware Cloud Foundation 9 – A Unified, Simplified and Cost‑Predictable Hybrid Cloud Platform,” 30 mai 2024

“VMware Cloud Foundation 9 delivers a single, integrated stack that simplifies licensing, reduces operational complexity and provides a predictable, core‑based pricing model – enabling customers to deploy a truly hybrid cloud with confidence.”

Un seul pack, moins de produits

Dans les versions précédentes, VCF était perçu comme un assemblage de plusieurs licences (vSphere, vSAN, NSX‑T, etc.) que les clientes et clients devaient acheter et orchestrer séparément. VCF 9 abandonne cette approche « à la carte » pour proposer un seul produit complet.

Cette simplification répond à deux objectifs majeurs : la réduction de la complexité et la cohérence opérationnelle.

Nouvelle politique de licence : de la RAM au Core

Le modèle de tarification a également été revu. Au lieu de facturer en fonction de la mémoire RAM consommée par les machines virtuelles, Broadcom introduit une licence Core avec un minimum de 16 cœurs par socket. Concrètement, cela signifie que les coûts sont plus faciles à anticiper lors de l’ajout de nœuds ou de la montée en charge.

Veuillez noter que la plupart des serveurs d’entreprise sont déjà équipés de processeurs à 16 cœurs ou plus, ce qui rend le modèle plus naturel pour les déploiements à grande échelle.

L’expérience VMware évolue

Enfin, VCF 9 s’inscrit dans la stratégie d’expérience client de VMware, qui mise sur :

l’automatisation native pour déployer et opérer des environnements en quelques clics ;

pour déployer et opérer des environnements en quelques clics ; l’observabilité intégrée grâce à la suite Observability (logs, métriques) qui se déploie automatiquement avec la solution VCF ;

grâce à la suite Observability (logs, métriques) qui se déploie automatiquement avec la solution VCF ; La sécurité par défaut avec NSX vDefend et NSX Intelligence.

En résumé, VCF 9 est une plateforme prête à répondre aux exigences d’un cloud privé moderne, tout en offrant une tarification plus claire, une gestion simplifiée et une expérience utilisateur repensée.

Cette nouvelle vision de Broadcom ouvre la voie à des déploiements plus rapides, plus économiques et plus sécurisés, un sujet que nous développerons en détail dans le corps de l’article.

Notre best of des nouveautés

Déduplication et compression vSAN étendues : la compression inline est disponible sur les versions standard ou stretched et compatible avec plus de workloads (ex. SQL, Oracle), la déduplication est désormais globale au cluster et compatible avec le chiffrement au repos. La compression est améliorée (blocs de 4 k), utilise Zstandard et est « always-on » (activée par défaut) avec vSAN ESA.

: la compression inline est disponible sur les versions standard ou stretched et compatible avec plus de workloads (ex. SQL, Oracle), la déduplication est désormais globale au cluster et compatible avec le chiffrement au repos. La compression est améliorée (blocs de 4 k), utilise Zstandard et est « always-on » (activée par défaut) avec vSAN ESA. VCF Management Services : déploiement en mode conteneur des composants de management au lieu d'avoir plusieurs appliances virtuelles (ex. Fleet, Salt, Software depot, Identity Broker). Tout est déployé dans l'appliance VCF Management Services, qui pourra être répliquée pour correspondre à la tolérance de panne souhaitée.

déploiement en mode conteneur des composants de management au lieu d'avoir plusieurs appliances virtuelles (ex. Fleet, Salt, Software depot, Identity Broker). Tout est déployé dans l'appliance VCF Management Services, qui pourra être répliquée pour correspondre à la tolérance de panne souhaitée. vSphere Kubernetes Service (VKS) : LCI (Local Consumption Interface) devient un service Supervisor natif activé par défaut, offrant une UI intégrée au client vSphere pour gérer machines virtuelles, clusters Kubernetes et conteneurs. Un mode de runtime Container as a Service (CaaS) est inclus, plus léger que VKS exécutant les conteneurs directement sur ESX. Enfin, pour les clusters VKS eux-mêmes, le cycle de vie est fortement accéléré.

: LCI (Local Consumption Interface) devient un service Supervisor natif activé par défaut, offrant une UI intégrée au client vSphere pour gérer machines virtuelles, clusters Kubernetes et conteneurs. Un mode de runtime Container as a Service (CaaS) est inclus, plus léger que VKS exécutant les conteneurs directement sur ESX. Enfin, pour les clusters VKS eux-mêmes, le cycle de vie est fortement accéléré. vSAN Native Object Storage (Tech Preview) : stockage d’objets S3 self-service pour les équipes de développement, utilisant les mêmes workflows que le stockage par blocs et de fichiers.

stockage d’objets S3 self-service pour les équipes de développement, utilisant les mêmes workflows que le stockage par blocs et de fichiers. Live Patching ESX (hôtes avec TPM) et vCenter RDU : patchs appliqués en mémoire du noyau en cours d'exécution, machines virtuelles non interrompues, jusqu'à 80 % des patchs.

patchs appliqués en mémoire du noyau en cours d'exécution, machines virtuelles non interrompues, jusqu'à 80 % des patchs. Protection VSAN : vSAN 9.1 étend sa réplication pour protéger des sources ne résidant pas sur vSAN. Les datastores NFS, VMFS, FC ou iSCSI peuvent désormais être répliqués vers une cible vSAN ESA .

vSAN 9.1 étend sa réplication pour protéger des sources ne résidant pas sur vSAN. Les datastores NFS, VMFS, FC ou iSCSI peuvent désormais être répliqués vers une cible . Rapid Rollout of vCenter Security Patches : le Quick Patch permet d'appliquer rapidement des correctifs à vCenter avec un downtime minimal, parfois nul (niveau dépendant des services concernés) et vise spécifiquement le déploiement rapide des correctifs de sécurité importants.

Si vous souhaitez davantage de détails sur les nombreux changements et nouveautés, nous avons préparé un changelog plus fourni à retrouver en fin d'article !

Points d'attention pour une montée de version