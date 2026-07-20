Nouveautés VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)
Introduction
Depuis l’acquisition de VMware par Broadcom, la stratégie autour de VMware Cloud Foundation (VCF) a pris un virage décisif.
La version 9, annoncée au cours du dernier VMware Explore, incarne cette nouvelle orientation : un pack unique qui regroupe l’ensemble des composants nécessaires à la construction d’un cloud privé, tout en simplifiant la gestion des licences et en repensant les profils utilisateur.
“VMware Cloud Foundation 9 delivers a single, integrated stack that simplifies licensing, reduces operational complexity and provides a predictable, core‑based pricing model – enabling customers to deploy a truly hybrid cloud with confidence.”
Communiqué de presse de Broadcom, “Broadcom Announces VMware Cloud Foundation 9 – A Unified, Simplified and Cost‑Predictable Hybrid Cloud Platform,” 30 mai 2024
Un seul pack, moins de produits
Dans les versions précédentes, VCF était perçu comme un assemblage de plusieurs licences (vSphere, vSAN, NSX‑T, etc.) que les clientes et clients devaient acheter et orchestrer séparément. VCF 9 abandonne cette approche « à la carte » pour proposer un seul produit complet.
Cette simplification répond à deux objectifs majeurs : la réduction de la complexité et la cohérence opérationnelle.
Nouvelle politique de licence : de la RAM au Core
Le modèle de tarification a également été revu. Au lieu de facturer en fonction de la mémoire RAM consommée par les machines virtuelles, Broadcom introduit une licence Core avec un minimum de 16 cœurs par socket. Concrètement, cela signifie que les coûts sont plus faciles à anticiper lors de l’ajout de nœuds ou de la montée en charge.
Veuillez noter que la plupart des serveurs d’entreprise sont déjà équipés de processeurs à 16 cœurs ou plus, ce qui rend le modèle plus naturel pour les déploiements à grande échelle.
L’expérience VMware évolue
Enfin, VCF 9 s’inscrit dans la stratégie d’expérience client de VMware, qui mise sur :
- l’automatisation native pour déployer et opérer des environnements en quelques clics ;
- l’observabilité intégrée grâce à la suite Observability (logs, métriques) qui se déploie automatiquement avec la solution VCF ;
- La sécurité par défaut avec NSX vDefend et NSX Intelligence.
En résumé, VCF 9 est une plateforme prête à répondre aux exigences d’un cloud privé moderne, tout en offrant une tarification plus claire, une gestion simplifiée et une expérience utilisateur repensée.
Cette nouvelle vision de Broadcom ouvre la voie à des déploiements plus rapides, plus économiques et plus sécurisés, un sujet que nous développerons en détail dans le corps de l’article.
Notre best of des nouveautés
- Déduplication et compression vSAN étendues : la compression inline est disponible sur les versions standard ou stretched et compatible avec plus de workloads (ex. SQL, Oracle), la déduplication est désormais globale au cluster et compatible avec le chiffrement au repos. La compression est améliorée (blocs de 4 k), utilise Zstandard et est « always-on » (activée par défaut) avec vSAN ESA.
- VCF Management Services : déploiement en mode conteneur des composants de management au lieu d'avoir plusieurs appliances virtuelles (ex. Fleet, Salt, Software depot, Identity Broker). Tout est déployé dans l'appliance VCF Management Services, qui pourra être répliquée pour correspondre à la tolérance de panne souhaitée.
- vSphere Kubernetes Service (VKS) : LCI (Local Consumption Interface) devient un service Supervisor natif activé par défaut, offrant une UI intégrée au client vSphere pour gérer machines virtuelles, clusters Kubernetes et conteneurs. Un mode de runtime Container as a Service (CaaS) est inclus, plus léger que VKS exécutant les conteneurs directement sur ESX. Enfin, pour les clusters VKS eux-mêmes, le cycle de vie est fortement accéléré.
- vSAN Native Object Storage (Tech Preview) : stockage d’objets S3 self-service pour les équipes de développement, utilisant les mêmes workflows que le stockage par blocs et de fichiers.
- Live Patching ESX (hôtes avec TPM) et vCenter RDU : patchs appliqués en mémoire du noyau en cours d'exécution, machines virtuelles non interrompues, jusqu'à 80 % des patchs.
- Protection VSAN : vSAN 9.1 étend sa réplication pour protéger des sources ne résidant pas sur vSAN. Les datastores NFS, VMFS, FC ou iSCSI peuvent désormais être répliqués vers une cible vSAN ESA.
- Rapid Rollout of vCenter Security Patches : le Quick Patch permet d'appliquer rapidement des correctifs à vCenter avec un downtime minimal, parfois nul (niveau dépendant des services concernés) et vise spécifiquement le déploiement rapide des correctifs de sécurité importants.
Si vous souhaitez davantage de détails sur les nombreux changements et nouveautés, nous avons préparé un changelog plus fourni à retrouver en fin d'article !
Points d'attention pour une montée de version
- Architecture : l'arrivée des VCF Management Services et du Fleet lifecycle (disparition de l'appliance Fleet Management autonome) modifie la topologie de la couche de management.
- Réseau : forte poussée sur VPC/Transit Gateway et leur consommation depuis vCenter : vérifiez l'impact sur les intégrations NSX et Terraform existantes.
- Licensing : nouveau licence management à valider côté conformité dans l'entreprise.
- Dépréciations HCX : migrations à prévoir pour PhotonOS (10.0) et VMware Cloud Director (9.2).
- Séquence d'upgrade : se référer à la page « Upgrade Sequence to 9.1 » des release notes (NSX Edge désormais en fin de séquence).
Conclusion
VCF 9 marque un tournant décisif pour Broadcom : un pack unique, une licence Core simplifiée et une expérience utilisateur repensée pour les architectures hybrides d’aujourd’hui. Après avoir présenté la vision globale, le nouveau modèle tarifaire et la redéfinition de l'expérience utilisateur, nous avons mis en lumière les fonctionnalités majeures qui différencient cette version, avant de détailler l’ensemble du catalogue de nouveautés.
Cet article n’est qu’une première étape : chaque fonctionnalité recèle des subtilités techniques, des scénarios d’implémentation et des bonnes pratiques qui méritent d’être explorés en profondeur. Et c'est ce que nous ferons dans les prochains articles !
Nous vous invitons donc à rester à l’écoute et à partager vos questions ou vos besoins spécifiques à notre équipe, ou sur Discord (https://discord.gg/ovhcloud).
À très vite pour la première deep‑dive !