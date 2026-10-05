Managed Hosting voor WordPress: waarom het hosten van een site niet langer draait om schijfruimte of rekenkracht

Bij OVHcloud hosten we meer dan 6 miljoen websites, en meer dan 80 % daarvan draait op WordPress. Zo'n groot getal laat al zien dat wat er nodig is om een WordPress-site gezond te houden door de jaren heen sterk is veranderd. Om op deze verschuiving vooruit te lopen, hebben we Managed Hosting voor WordPress ontwikkeld. Dit artikel beschrijft wat managed WordPress-hosting betekent en waarom we het op zo'n manier hebben gebouwd.

Eén tool, zeer uiteenlopende use cases

Het hierboven vermelde aantal is de optelsom van een enorme verscheidenheid aan projecten — variërend van de eerste website van een freelancer tot de presentatiewebsite van een klein bedrijf, tot een webshop, tot een mediakanaal — en meer. Naarmate duizenden webagentschappen en freelancers groeiden met OVHcloud, bouwden en onderhielden ze ook WordPress-sites voor hun klanten. En dat is wat WordPress zo onmisbaar maakt: dezelfde tool kan zeer uiteenlopende projecten ondersteunen en met elk daarvan meegroeien.

Het echte werk begint pas na live te zijn gegaan

Lange tijd bleven de verwachtingen over webhosting vrij eenvoudig: de middelen bieden die een site nodig heeft om te draaien.

Maar tegenwoordig begint de echte tijdrovende uitdaging vaak nadat de site live is, als een gebruiker WordPress, thema's en plug-ins up-to-date moet houden. Natuurlijk moet u de prestaties op niveau houden naarmate de content en de bezoekersaantallen groeien, uw site beschermen tegen aanvallen, back-ups maken en, in toenemende mate, verschillende projecten naast elkaar draaien.

Maar als u één site heeft, dan is dat tijd en technische kennis die u liever aan uw bedrijf besteedt dan aan onderhoud. En als u een bureau runt of als freelancer werkt, dan tellen die paar minuten onderhoud, herhaald over tientallen of honderden WordPress-sites, al snel op tot uren per week.

En zo is het idee achter de behoefte aan Managed Hosting voor WordPress ontstaan.

Wat Managed Hosting voor WordPress voor u kan betekenen

Het doel van ons managed hosting-product is het automatiseren van de technische klusjes die uw week vullen. Het is niet ontworpen om van WordPress een gesloten platform te maken; integendeel, onze bedoeling is om de bewegingsvrijheid en keuzevrijheid te waarborgen die het zo sterk maken.

Neem het concrete voorbeeld van Slimme Automatische Updates: voordat een update uw live site bereikt — of het nu gaat om de WordPress-kern, een thema of een plug-in — wordt deze eerst toegepast op een tijdelijke kloon. Die kloon wordt gecontroleerd op prestaties, functionaliteit en gebruikerservaring. Als alles de test doorstaat, gaat de update live. Als er iets kapot gaat, blijft uw live site precies zoals deze was. U ontvangt een melding waarin wordt uitgelegd wat er misging, met een link naar de gekloonde site zodat u het probleem kunt onderzoeken en de update opnieuw kunt starten zodra het is opgelost. U krijgt up-to-date websites zonder de gebruikelijke gok bij elke release.