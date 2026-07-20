3AZ, de nieuwe standaard voor cloudresilience: de demonstratie van OVHcloud en Enix

Eén minuut downtime die een groot incident wordt, massaal piekende API-calls, een B2B-klant die geen enkele onderbreking tolereert: dat is de dagelijkse realiteit van veel kritieke SaaS-platforms. Tijdens een recente presentatie gebruikten Alexandre Buisine, managing partner bij Enix, en Maxime Lehmann, Product Marketing Leader bij OVHcloud, een echte klantcase — een B2B SaaS-ticketingoplossing — om aan te tonen hoe de 3AZ-architectuur (3 Availability Zones) van OVHcloud, gecombineerd met de gemanagede platformlaag van Enix, het mogelijk maakt om een werkelijk veerkrachtige infrastructuur te bouwen, zonder teveel complexiteit. Een klantcase die allesbehalve eenvoudig is De context waarop dit gericht is, is een B2B-ticketingplatform dat massale en geconcentreerde pieken in verzoeken moet opvangen. Bij meer dan een minuut downtime spreken we al van een onderbroken dienst voor de eindklant. De architectuur is gebaseerd op klassieke cloud-native bouwstenen — load-balancers, managed Kubernetes-infrastructuur, PostgreSQL, Elasticsearch — maar de echte uitdaging is om ze zo samen te voegen dat geen enkele een single point of failure wordt. Een uitdaging die niet uniek is voor dit type applicatie, aangezien high availability een aandachtspunt voor veel bedrijven en applicaties is. Het infrastructuurantwoord: de belofte van 3AZ OVHcloud heeft zijn regionale infrastructuur opnieuw ontworpen rond fysiek gescheiden availability zones: drie datacenters op meer dan 30 km afstand van elkaar, verbonden door een inter-zone latency lager dan 1 ms. Het doel: een lokale ramp overleven zonder dat dit de applicatieprestaties benadeelt.

Niet alle diensten gedragen zich op dezelfde manier bij een lokale storing: Bij de regionale diensten — Object Storage, managed databases, Load Balancer, publiek IP, Managed Kubernetes Service — is high availability standaard ingebouwd. Daarentegen blijven de zonale diensten, zoals klassieke VM's, de verantwoordelijkheid van de architect voor de verdeling en de omschakeling. 3AZ is dus geen toverstaf, maar een fundament dat het bouwen van een robuuste architectuur aanzienlijk vereenvoudigt. Men kan bovendien een Landing Zone aan dit fundament koppelen: een geautomatiseerd governance-kader (netwerken, IAM, logs, monitoring) dat garandeert dat elk onderdeel — of het nu in een zone of op regionale schaal wordt geïmplementeerd — aan best practices voor resilience, beveiliging en compliance voldoet. Managed Kubernetes Service toont deze toegenomen resilience van de beschikbare infrastructuur- en PaaS-producten ook goed. Het nieuwe product MKS Standard implementeert namelijk een active-active control plane over 3AZ, met een dedicated etcd van 8 GB en een capaciteit van 500 nodes per cluster. Bij het netwerk zijn de nodes standaard privé en komt er binnenkort een Private Exposition-API om ze te managen. Daarnaast zorgt CNI Cilium voor betere prestaties en observability. Dit is overigens een case study die u in detail kunt terugvinden op de website van de CNCF .

"Resilience wordt standaard geleverd, zonder extra verkeerskosten tussen availability zones." Maxime Lehmann, Product Marketing Leader bij OVHcloud

Verder dan de infrastructuur: de exploitatiekwestie Een goed ontworpen 3AZ elimineert het risico op onbeschikbaarheid, maar niet de operationele last die daarna komt: versie-upgrades, afwijkende configuraties, af te handelen incidenten en afwegingen op de lange termijn. De veerkracht van de infrastructuur verplaatst het probleem, maar lost het niet volledig op. Dit geldt in het bijzonder voor klanten die meer willen dan technische robuustheid: zij willen het beheer in zijn geheel uitbesteden, tot aan de applicatielaag, om zich te kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Deze denkwijze zou overigens nog couranter kunnen worden met de opkomst van agentic AI. Wat Enix biedt: de infrastructuur transformeren in een beheerde dienst Een veerkrachtige infrastructuur is niet voldoende om een dienst op lange termijn goed te laten functioneren. De « Enix on Top »-laag voegt projectmanagement, aanvullende componenten (observability, beveiliging of op maat ontwikkelde onderdelen) en menselijke ondersteuning toe: probleemoplossing door senior engineers die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn, migratiebegeleiding en FinOps-aansturing.

"Wij verkopen niet zomaar infrastructuur, wij verkopen een kant-en-klare diens met high availability en met één enkel aanspreekpunt voor het beheer." Alexandre Buisine, managing partner bij Enix