Waarom blijven zoveel AI-projecten steken in de prototypefase? Zelden door een gebrek aan modellen. In productie gaan betekent jongleren met meerdere producten, meerdere leveranciers, meerdere prijsmodellen en dataoverdrachten die het compliance-team weigert goed te keuren. Dat is precies de blokkade die we hebben weggenomen tijdens de OVHcloud AI Summit 2026, op 19 november in het Carrousel du Louvre in Parijs, met 55 cloud- en AI-nieuwigheden, van GPU’s tot applicaties, allemaal bij één Europese leverancier.

Overzicht van de nieuwe producten

Aan de kant van het cloudfundament versterken 38 nieuwigheden compute, opslag, netwerk, beveiliging en private cloud. De overige 17 bestrijken de volledige AI-stack, van infrastructuur tot applicaties.

Maar wat neem je mee uit deze lijst, en in welke richting brengt die je? Zo lees je haar.

1. Klaar voor productie

Loop eerst de lijst door van de nieuwigheden die op de Summit zijn aangekondigd en tel: negen ervan dragen het woord “private” in hun naam. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, privé-DNS, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Tel daar Cloud HSM, schijfversleuteling, Confidential Computing en de 17 nieuwe points of presence van OVHcloud Connect bij op, en je hebt een groot deel van de Summit-aankondigingen.

Dat is geen toeval, het is de kern van de zaak. Een AI-agent leeft niet in een demo. Hij leest je documenten, bevraagt je databases, verstuurt e-mails en plaatst bestellingen. Hij leeft in je netwerk. En zolang dat netwerk op elk onderdeel een publiek adres openlaat, zal niemand bij compliance de ingebruikname in productie goedkeuren. Daarom hebben we het afgelopen jaar het netwerk versterkt waarin een agent kan werken zonder dat er iets naar buiten gaat: een VPC met subnetten over drie zones, een DNS die je diensten intern resolvet, private endpoints naar je buckets en clusters, sleutels die nooit een dedicated apparaat verlaten, en een attestatie die cryptografisch bewijst dat de server precies uitvoert wat je verwacht.

2. Een complete AI-stack

Op dit fundament zijn onze AI-diensten georganiseerd in vijf lagen. Iedereen stapt in op het niveau dat bij hem past: van de klant die zijn GPU’s zelf wil beheren tot degene die alles liever aan ons overlaat.

Lagen 1 en 2: infrastructuur en orkestratie De langverwachte NVIDIA B300 GPU’s zijn er, als bare metal en in Public Cloud. De Rubin NVL8-generatie komt eraan voor de meest veeleisende workloads. Om je trainingen te orkestreren, maakt AI Fabric, ontwikkeld met Blade.sh, van de GPU een eenvoudig argument in een Python-functie: geen clusters meer om te dimensioneren, en de facturatie stopt samen met de container.

Laag 3: inferentie AI Endpoints breidt uit met spraak van Gladia, in meer dan 100 talen, en met de modellen van Shadow, allemaal op één factuur. AI Routers kiest straks voor elke aanvraag het juiste model volgens jouw regels. Een eenvoudige vraag gaat naar een licht model, een redenering naar een krachtiger model en code naar een codemodel, met automatische fallback als een model faalt.

Laag 4: de AI-PaaS AI Agents neemt alles rond het model voor zijn rekening: persistent geheugen, MCP-connectoren naar je tools, kanalen, geplande taken, delegatie tussen agents en menselijke goedkeuring voor gevoelige acties. Eén API-call en de agent is uitgerold. AI Search voedt hem: jij levert je documenten aan, en de dienst knipt ze op, indexeert ze en geeft de juiste passages terug aan je applicaties via API of aan je agents via MCP.

Laag 5: applicaties en SaaS Onze klanten ontwerpen en implementeren hun AI-applicaties op deze AI-ready cloud. We gebruiken hem zelf om de diensten te bouwen die ze verwachten. Website Builder maakt een complete website op basis van een paar zinnen en past die aan op eenvoudige instructie. Receptionist beantwoordt je telefoonlijn dag en nacht en maakt afspraken en taken rechtstreeks aan in je tools. Tot slot bouwt OVHai Workspace voort op alle onderliggende lagen (zie verderop).

3. Olala, ons eerste eigen model, in vijf open varianten

Olala is de eerste LLM-familie van OVHcloud, ontwikkeld door OVHai LLM, het lab van het bedrijf dat zich toelegt op agentic AI. Het eerste model, Olala 1.0 mini 7A1B, zet in op efficiëntie: het telt 7 miljard parameters, maar per aanvraag is slechts 1 miljard actief. Daardoor draait het op een GPU vanaf 8 GB geheugen, en zelfs op een gewone processor. Het wordt als open source beschikbaar op Hugging Face, onder de Apache 2.0-licentie, met de bijbehorende conformiteitsdocumentatie voor de AI Act.

Olala 1.0 mini 7A1B is getraind op drie Europese publieke supercomputers (Jupiter, MeluXina en Jean Zay), en de familie mikt met versie 2.0 al op meer dan 100 miljard parameters.

Olala is een open-weight- en open-sourcemodel dat je op verschillende manieren kunt gebruiken. Volg de handleidingen:

“De knowhow voor het trainen van modellen is breed beschikbaar geworden, en de kosten van een training zijn in drie jaar door twintig gedeeld”, legt Octave Klaba, CEO van OVHcloud, uit.

Bij Qwant levert Olala 1.0 mini 7A1B het flash-antwoord dat bovenaan de zoekresultaten verschijnt. Draaiend op Blade, het GPU-platform van Shadow, verwerkt het 3 miljoen aanvragen per dag met drie keer minder resources dan zijn voorganger, met antwoorden die 20% sneller zijn. Deze ingebruikname in productie maakt deel uit van een alliantie tussen Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) en OVHcloud, die streeft naar volledig soevereine AI, gehost en beheerd in Europa. De modellen van OVHai LLM steunen daarnaast op de onafhankelijke webindex van EUSP om actuele antwoorden met bronvermelding te geven.

“Europa heeft de index, de modellen, de GPU’s en de toepassingen. Wat ontbrak, was ze met elkaar te verbinden”, benadrukt Boris Lecoeur, CEO van Shadow, Qwant en EUSP.

4. De developer experience

Er is één draad die in aankondigingen vaak vergeten wordt: die van je terminal naar dit alles. Jullie vroegen erom, hier is hij.

Aan de kant van de gebruikerservaring is het Control Panel volledig opnieuw ontwikkeld. De Developer Hub bundelt de 6.500 operaties van de API, facturatie inbegrepen, met SDK’s, CLI, Terraform en changelog op één plek, en biedt onderdak aan de Public Cloud API v2. De documentatie krijgt een vernieuwde navigatie, en Cost Center exporteert je kosten in het open FOCUS-formaat voor je FinOps-tools. Tot slot kun je met OVHcloud Labs nieuwigheden in alfa en bèta testen voordat ze uitkomen.

5. OVHai Workspace brengt de data van je bedrijf samen op een agentic platform

Met OVHai Workspace wil OVHcloud agentic AI binnen bereik brengen van miljoenen bedrijven, te beginnen met de klanten van zijn webhosting. Het platform brengt drie omgevingen samen. De omgeving Productiviteit bundelt e-mail, agenda, documenten, opslag en videovergaderen rond één AI, zodat één eenvoudige prompt volstaat om een vergadering te organiseren. In de omgeving Web AI genereert Website Builder (in alfa) een complete website op basis van een paar zinnen. Tot slot helpt het Knowledge Platform je teams en je AI-agents om in de bedrijfsdata te zoeken.

De omgeving Productiviteit is op 19 november 2026 gestart als gratis alfaversie, eerst in Frankrijk, met 5 GB opslag per gebruiker. Je data wordt in Europa gehost en niet gebruikt om de modellen te trainen. Het model Olala 1.0 mini 7A1B drijft Workspace al aan, dat je gratis in alfa kunt testen.

Alle aankondigingen van de OVHcloud AI Summit