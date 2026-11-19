OVHcloud AI Summit 55 nieuwigheden om AI in productie te nemen
Waarom blijven zoveel AI-projecten steken in de prototypefase? Zelden door een gebrek aan modellen. In productie gaan betekent jongleren met meerdere producten, meerdere leveranciers, meerdere prijsmodellen en dataoverdrachten die het compliance-team weigert goed te keuren. Dat is precies de blokkade die we hebben weggenomen tijdens de OVHcloud AI Summit 2026, op 19 november in het Carrousel du Louvre in Parijs, met 55 cloud- en AI-nieuwigheden, van GPU’s tot applicaties, allemaal bij één Europese leverancier.
Overzicht van de nieuwe producten
Aan de kant van het cloudfundament versterken 38 nieuwigheden compute, opslag, netwerk, beveiliging en private cloud. De overige 17 bestrijken de volledige AI-stack, van infrastructuur tot applicaties.
Maar wat neem je mee uit deze lijst, en in welke richting brengt die je? Zo lees je haar.
1. Klaar voor productie
Loop eerst de lijst door van de nieuwigheden die op de Summit zijn aangekondigd en tel: negen ervan dragen het woord “private” in hun naam. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, privé-DNS, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Tel daar Cloud HSM, schijfversleuteling, Confidential Computing en de 17 nieuwe points of presence van OVHcloud Connect bij op, en je hebt een groot deel van de Summit-aankondigingen.
Dat is geen toeval, het is de kern van de zaak. Een AI-agent leeft niet in een demo. Hij leest je documenten, bevraagt je databases, verstuurt e-mails en plaatst bestellingen. Hij leeft in je netwerk. En zolang dat netwerk op elk onderdeel een publiek adres openlaat, zal niemand bij compliance de ingebruikname in productie goedkeuren. Daarom hebben we het afgelopen jaar het netwerk versterkt waarin een agent kan werken zonder dat er iets naar buiten gaat: een VPC met subnetten over drie zones, een DNS die je diensten intern resolvet, private endpoints naar je buckets en clusters, sleutels die nooit een dedicated apparaat verlaten, en een attestatie die cryptografisch bewijst dat de server precies uitvoert wat je verwacht.
2. Een complete AI-stack
Op dit fundament zijn onze AI-diensten georganiseerd in vijf lagen. Iedereen stapt in op het niveau dat bij hem past: van de klant die zijn GPU’s zelf wil beheren tot degene die alles liever aan ons overlaat.
Lagen 1 en 2: infrastructuur en orkestratie De langverwachte NVIDIA B300 GPU’s zijn er, als bare metal en in Public Cloud. De Rubin NVL8-generatie komt eraan voor de meest veeleisende workloads. Om je trainingen te orkestreren, maakt AI Fabric, ontwikkeld met Blade.sh, van de GPU een eenvoudig argument in een Python-functie: geen clusters meer om te dimensioneren, en de facturatie stopt samen met de container.
Laag 3: inferentie AI Endpoints breidt uit met spraak van Gladia, in meer dan 100 talen, en met de modellen van Shadow, allemaal op één factuur. AI Routers kiest straks voor elke aanvraag het juiste model volgens jouw regels. Een eenvoudige vraag gaat naar een licht model, een redenering naar een krachtiger model en code naar een codemodel, met automatische fallback als een model faalt.
Laag 4: de AI-PaaS AI Agents neemt alles rond het model voor zijn rekening: persistent geheugen, MCP-connectoren naar je tools, kanalen, geplande taken, delegatie tussen agents en menselijke goedkeuring voor gevoelige acties. Eén API-call en de agent is uitgerold. AI Search voedt hem: jij levert je documenten aan, en de dienst knipt ze op, indexeert ze en geeft de juiste passages terug aan je applicaties via API of aan je agents via MCP.
Laag 5: applicaties en SaaS Onze klanten ontwerpen en implementeren hun AI-applicaties op deze AI-ready cloud. We gebruiken hem zelf om de diensten te bouwen die ze verwachten. Website Builder maakt een complete website op basis van een paar zinnen en past die aan op eenvoudige instructie. Receptionist beantwoordt je telefoonlijn dag en nacht en maakt afspraken en taken rechtstreeks aan in je tools. Tot slot bouwt OVHai Workspace voort op alle onderliggende lagen (zie verderop).
3. Olala, ons eerste eigen model, in vijf open varianten
Olala is de eerste LLM-familie van OVHcloud, ontwikkeld door OVHai LLM, het lab van het bedrijf dat zich toelegt op agentic AI. Het eerste model, Olala 1.0 mini 7A1B, zet in op efficiëntie: het telt 7 miljard parameters, maar per aanvraag is slechts 1 miljard actief. Daardoor draait het op een GPU vanaf 8 GB geheugen, en zelfs op een gewone processor. Het wordt als open source beschikbaar op Hugging Face, onder de Apache 2.0-licentie, met de bijbehorende conformiteitsdocumentatie voor de AI Act.
Olala 1.0 mini 7A1B is getraind op drie Europese publieke supercomputers (Jupiter, MeluXina en Jean Zay), en de familie mikt met versie 2.0 al op meer dan 100 miljard parameters.
Olala is een open-weight- en open-sourcemodel dat je op verschillende manieren kunt gebruiken. Volg de handleidingen:
- Het model trainen op je eigen datasets
- Olala uitrollen op AI Deploy
- Het model rechtstreeks gebruiken via onze AI Endpoints-API
“De knowhow voor het trainen van modellen is breed beschikbaar geworden, en de kosten van een training zijn in drie jaar door twintig gedeeld”, legt Octave Klaba, CEO van OVHcloud, uit.
Bij Qwant levert Olala 1.0 mini 7A1B het flash-antwoord dat bovenaan de zoekresultaten verschijnt. Draaiend op Blade, het GPU-platform van Shadow, verwerkt het 3 miljoen aanvragen per dag met drie keer minder resources dan zijn voorganger, met antwoorden die 20% sneller zijn. Deze ingebruikname in productie maakt deel uit van een alliantie tussen Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) en OVHcloud, die streeft naar volledig soevereine AI, gehost en beheerd in Europa. De modellen van OVHai LLM steunen daarnaast op de onafhankelijke webindex van EUSP om actuele antwoorden met bronvermelding te geven.
“Europa heeft de index, de modellen, de GPU’s en de toepassingen. Wat ontbrak, was ze met elkaar te verbinden”, benadrukt Boris Lecoeur, CEO van Shadow, Qwant en EUSP.
4. De developer experience
Er is één draad die in aankondigingen vaak vergeten wordt: die van je terminal naar dit alles. Jullie vroegen erom, hier is hij.
Aan de kant van de gebruikerservaring is het Control Panel volledig opnieuw ontwikkeld. De Developer Hub bundelt de 6.500 operaties van de API, facturatie inbegrepen, met SDK’s, CLI, Terraform en changelog op één plek, en biedt onderdak aan de Public Cloud API v2. De documentatie krijgt een vernieuwde navigatie, en Cost Center exporteert je kosten in het open FOCUS-formaat voor je FinOps-tools. Tot slot kun je met OVHcloud Labs nieuwigheden in alfa en bèta testen voordat ze uitkomen.
5. OVHai Workspace brengt de data van je bedrijf samen op een agentic platform
Met OVHai Workspace wil OVHcloud agentic AI binnen bereik brengen van miljoenen bedrijven, te beginnen met de klanten van zijn webhosting. Het platform brengt drie omgevingen samen. De omgeving Productiviteit bundelt e-mail, agenda, documenten, opslag en videovergaderen rond één AI, zodat één eenvoudige prompt volstaat om een vergadering te organiseren. In de omgeving Web AI genereert Website Builder (in alfa) een complete website op basis van een paar zinnen. Tot slot helpt het Knowledge Platform je teams en je AI-agents om in de bedrijfsdata te zoeken.
De omgeving Productiviteit is op 19 november 2026 gestart als gratis alfaversie, eerst in Frankrijk, met 5 GB opslag per gebruiker. Je data wordt in Europa gehost en niet gebruikt om de modellen te trainen. Het model Olala 1.0 mini 7A1B drijft Workspace al aan, dat je gratis in alfa kunt testen.
Alle aankondigingen van de OVHcloud AI Summit
Compute, Bare Metal en GPU
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|Serverless Containers
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Rol een containerimage uit vanuit elk register, of rechtstreeks je broncode. Het platform bouwt, publiceert een HTTPS-URL, logt en schaalt tot nul: geen cluster om te beheren, je betaalt alleen voor de uitvoering.
|Serverless Functions
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Schrijf een handler in het Control Panel of rol hem uit vanuit een repository, en activeer hem via HTTP, een cron-planning of een Public Cloud-event. Eén revisie per versie en terugdraaien met één klik.
|Bare Metal Private Boot
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Beschikbaar in het Control Panel
|Start je High Grade- en Scale-servers op via het privénetwerk: installatie en herstart zijn niet langer afhankelijk van het publieke netwerk. Beschikbaar sinds 13 november op High Grade Gen 2+ en Scale Gen 2+, in single-AZ-regio’s (behalve APAC en Toronto).
|NVIDIA B300 in Public Cloud
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/b300/
|NVIDIA B300 Blackwell Ultra GPU’s als Public Cloud-instances, met bijna 50% meer HBM3e-geheugen en 1,5 keer meer FP4-rekenkracht dan de B200. Beschikbaar vanaf november 2026 in meer dan acht regio’s.
|NVIDIA B300 als Bare Metal
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Een volledige HGX B300-node als bare metal: 8 Blackwell Ultra GPU’s, 2,1 TB HBM3e, NVLink 5 met 1,8 TB/s per GPU, zonder hypervisor en zonder gedeelde resources. Root-toegang, vrije keuze van besturingssysteem en CUDA-driver. Een model met een biljoen parameters past op één node.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|De volgende generatie NVIDIA GPU’s komt naar Public Cloud: 8 Rubin GPU’s verbonden via NVLink 6, HBM4-geheugen met 130 TB/s, tot 400 PFLOPS NVFP4 voor inferentie en 265 TFLOPS FP64 voor simulatie.
Opslag en data
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|Media Transcoder
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Zet je video’s om naar streamingformaten (H.264, H.265, AV1 in HLS, DASH, CMAF of MP4) rechtstreeks vanuit je Object Storage-bucket, met versleuteling, DRM en door AI gegenereerde ondertitels. Je bestanden blijven in je bucket en worden in Europa verwerkt.
|Lakehouse
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Centraliseer je data en analyseer ze met SQL, BI of AI, op basis van open standaarden: Apache Iceberg-tabellen, Trino-query’s, Apache Polaris-catalogus. Gehost in Parijs over 3 AZ’s, gefactureerd op opslag en rekenkracht, zonder egresskosten.
|Backup Center
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Plan, volg en herstel de back-ups van je Public Cloud-resources vanuit één interface, te beginnen met Managed Kubernetes. Onveranderlijke kluis van 14 dagen, herstel van een cluster, een namespace of één volume.
|Private NAS-HA
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|De nieuwe generatie van de beheerde NAS-HA. Je volumes zijn rechtstreeks verbonden met je vRack en schalen per gigabyte, vanaf 10 GB (tegenover 3 TB voorheen), met native privétoegang en minder ‘noisy neighbour’-effect.
|Object Storage: nieuwe metadata-infrastructuur
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Geen limieten meer op het aantal aanvragen per seconde: deze nieuwe infrastructuur mikt op tot 20 keer betere prestaties bij lezen en schrijven, met een stabiele latentie, zelfs onder zware belasting. Gratis privébèta.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Benader je buckets vanuit je Public Cloud Private Network, zonder publiek IP, zonder gateway en zonder internetverkeer naar buiten. Het endpoint is in enkele minuten aangemaakt (Control Panel, API of Terraform), met end-to-end TLS.
Beveiliging en vertrouwen
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|Cloud HSM
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|Je eigen cluster van drie HSM-partities, verdeeld over drie afzonderlijke fysieke apparaten, zonder hardware om te beheren. De sleutels verlaten de HSM nooit, en de PKCS#11-driver haalt tot 1.000 bewerkingen per seconde met RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Een attestatiedienst voor je Bare Metal-servers. OCCAM controleert de processor en de opgestarte image voordat de sleutels van je vertrouwelijke VM’s (AMD SEV-SNP, Intel TDX), Kubernetes-nodes of AI-modellen op GPU’s worden vrijgegeven. Noch de host, noch OVHcloud kan het geheugen lezen.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Beschikbaar in het Control Panel
|Versleuteling van je schijven in rust dankzij de zelfversleutelende schijven van de server, in en uit te schakelen via de serverpagina in het Control Panel. Zonder meerkosten inbegrepen bij Scale Gen 3 (Scale 2026), in Europa en Canada.
|Volume CMK
|Productpagina binnenkort beschikbaar
|Versleutel je Block Storage-volumes met je eigen sleutels, gehost in het Key Management System van OVHcloud. Jij beheert rotatie en intrekking, en een volume wordt onleesbaar zodra je de sleutel intrekt.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ | Beschikbaar in het Control Panel
|Beschrijf je applicaties aan de Anti-DDoS-bescherming in plaats van die te omzeilen: kies een profiel (VPN, streaming, blockchain…) en een gevoeligheid, en koppel je IP’s per blok. Minder valse positieven en een nauwkeurigere mitigatie, zonder meerkosten.
|Certificate Manager & Private PKI
|Productpagina binnenkort beschikbaar
|Beheer de TLS-certificaten van je OVHcloud-diensten en geef je eigen interne certificaten uit met een privé-certificaatautoriteit, naast je sleutels (KMS) en secrets. Identiteiten en certificaten blijven onder jouw controle.
|WAF
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Bescherm je webapplicaties en API’s tegen injecties, kwaadaardige scripts, diefstal van inloggegevens, bots en denial of service op applicatieniveau, met regels die door onze experts worden onderhouden en zonder configuratie. Geen facturatie per aanvraag.
Netwerk
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|VPC
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/private-network/
|Een nieuw regionaal privénetwerkfundament voor Public Cloud, met je eigen adressering en subnetten over de drie zones van een regio. Een storing in één zone blijft beperkt, en de VPC vormt de basis voor WAF, VPN, peering, privé-DNS en load balancing.
|Application Load Balancer
|Productpagina binnenkort beschikbaar
|Een regionale HTTP-, HTTPS- en TCP-load balancer, actief over de drie beschikbaarheidszones van een regio. Valt er een zone uit, dan blijft het verkeer stromen en blijft het control plane bereikbaar.
|Privé-DNS
|Productpagina binnenkort beschikbaar
|Privé-naamresolutie binnen je VPC: je instances bereiken je OVHcloud-diensten (Object Storage, databases) en je applicaties via hun naam, zonder via de publieke DNS te gaan.
|Global Load Balancer
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Stuur elke bezoeker naar de juiste regio op basis van locatie, gewicht of prioriteit, en sluit defecte servers automatisch uit. Pure DNS, zonder proxy en zonder TLS-terminatie, dus geen extra hop in je verkeer.
|Site-to-site VPN
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Verbind je Public Cloud Private Network met je datacenter, een vestiging of een andere cloud via versleutelde IPsec-tunnels, met statische of BGP-routering. Met twee tunnels naar dezelfde locatie gebeurt de failover automatisch.
|BGP Service
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | Beschikbaar in het Control Panel
|Kondig je eigen IP-adressen aan vanaf meerdere servers, met je eigen ASN als je er een hebt. Failover in enkele seconden, verkeersverdeling zonder appliance en migratie zonder van publieke adressen te veranderen. Gratis tijdens de bèta.
|OVHcloud Connect Edge
|Beschikbaar in het Control Panel
|Een kant-en-klare privéverbinding tussen je locatie en je vRack, zonder aanwezig te hoeven zijn in een point of presence. OVHcloud levert de lokale aansluiting, de apparatuur en de SLA, van 50 Mbps tot 10 Gbps, met enkele of dubbele verbinding.
|OVHcloud Connect: 17 nieuwe PoP’s
|Zichtbaar op onze roadmap
|Zeventien nieuwe points of presence en nieuwe interconnectiepartners: je privénetwerk bereikt OVHcloud zo dicht mogelijk bij je locaties en je andere clouds, zonder via het publieke internet te gaan.
|Private Endpoint Kubernetes
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/kubernetes/ | Beschikbaar in het Control Panel
|Stel de API van je Managed Kubernetes-clusters alleen beschikbaar op je privénetwerk. Het control plane is niet langer bereikbaar vanaf het internet, en alleen je geautoriseerde netwerken hebben toegang.
|Nieuwe weathermap
|Link binnenkort beschikbaar
|Een realtime kaart van het OVHcloud-netwerk (backbone-verbindingen, points of presence, verkeersbelasting) waarop je in één oogopslag ziet hoe je data stromen.
Private cloud en on-premise
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|Nutanix 3AZ
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Eén Nutanix-cluster, uitgespreid over de drie beschikbaarheidszones van de regio Parijs, met plaatsing van VM’s en replica’s die wordt gestuurd door Strict Rack Awareness. Je Nutanix-workloads overleven het verlies van een zone.
|Private VCF 3AZ
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 op een cluster dat over drie beschikbaarheidszones is uitgespreid: synchrone replicatie, RPO van nul en automatische herstart van VM’s in de overgebleven zone. SLA van 99,999%, volledig beheerd door OVHcloud.
|OPCP Cloud Store
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|De servicecatalogus van het on-premises platform van OVHcloud. Je IT-team rolt VM’s, block- en objectopslag, Kubernetes of databases uit, en elke gehoste organisatie beheert haar projecten via selfservice. Je data verlaten nooit je eigen locatie.
|OPCP Kubernetes
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|De Managed Kubernetes-ervaring van de publieke cloud in je eigen datacenter: clusters aangemaakt via API, onderhouden versies, defecte nodes automatisch vervangen. Privé-alfa gepland voor februari 2027 voor de OPCP Design Partners.
|SNC Cloud Platform
|Bekijk de productpagina: https://www.ovhcloud.com/en/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|De wendbaarheid van de publieke cloud in een omgeving die de SecNumCloud-kwalificatie nastreeft: multi-tenant, Infrastructure as Code, selfserviceportaal en facturatie op basis van gebruik, om je gevoelige applicaties en data te hosten en te moderniseren.
Ervaring en tools
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|Nieuw Control Panel
|Ontdek het Control Panel: https://console.eu.ovhcloud.com/
|Een volledig opnieuw ontwikkeld Control Panel: uniforme navigatie tussen producten, kortere bestel- en configuratietrajecten, en een snellere, overzichtelijkere interface.
|Developer Hub
|Open de Developer Hub: https://developers.eu.ovhcloud.com/
|De centrale referentie voor de OVHcloud-API’s: 6.500 gedocumenteerde operaties op één plek, facturatie inbegrepen, met zoeken in natuurlijke taal en kant-en-klare calls om te kopiëren. SDK’s, CLI, Terraform-provider en changelog zijn geïntegreerd.
|Public Cloud API v2
|Zichtbaar in de Developer Hub
|Een nieuwe manier om de Public Cloud-API’s te ontdekken, rechtstreeks in de Developer Hub.
|Docs
|Bekijk de documentatie: https://docs.ovhcloud.com/en/
|De productdocumentatie met een nieuwe navigatie-ervaring. Handleidingen, tutorials en referenties zijn opnieuw georganiseerd, zodat je sneller de juiste pagina vindt, van de eerste stappen tot automatisering.
|Cost Center
|Beschikbaar in het Control Panel
|Bekijk wat je OVHcloud-diensten kosten en exporteer je kostengegevens in het open FOCUS-formaat, direct bruikbaar in je FinOps-tools.
|OVHcloud Labs
|Ontdek OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/
|Het pre-launchkanaal van OVHcloud. Test alfa- en bètaversies op echte workloads, praat rechtstreeks met de engineers en bepaal mee wat er wordt opgeleverd.
|SMTP Mail Out
|Productpagina binnenkort beschikbaar
|Een Public Cloud-dienst voor het verzenden van uitgaande e-mails vanuit je applicaties.
AI-services en -applicaties
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|AI Fabric
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|De GPU wordt een argument van je Python-functie. Kies het model en het aantal kaarten in één regel, de CLI voert op afstand uit en de facturatie stopt samen met de container. Ontwikkeld met Blade.sh, met GPU’s in Frankrijk.
|AI Endpoints: Gladia-modellen
|Bekijk Solaria in de catalogus: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|De transcriptiemodellen van Gladia (Solaria) komen in de AI Endpoints-catalogus. Transcribeer audio in meer dan 100 talen met hetzelfde account en dezelfde API-familie als je andere AI-calls, gehost in Europa.
|AI Endpoints: partnerschap met Shadow (Blade.sh)
|Beschikbaar in het Control Panel (AI Endpoints) | Probeer Blade: https://play.blade.sh/
|Elke partner stelt de modellen van de ander beschikbaar: de AI Endpoints-catalogus groeit met tientallen extra modellen, allemaal op één factuur.
|Gladia: spraak als interface
|Beschikbaar in het Control Panel (AI Endpoints)
|Realtime transcriptie en batchtranscriptie in meer dan 100 talen, te combineren met de LLM’s van AI Endpoints om te transcriberen, samen te vatten, te analyseren en vervolgens te handelen.
|AI Routers
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Eén OpenAI-compatibel endpoint voor al je AI-verkeer. De router stuurt elke aanvraag naar het juiste model volgens jouw regels (klein model voor een eenvoudige vraag, codemodel voor code…), met automatische fallback bij een fout. Je applicaties veranderen niet.
|AI Agents
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Beschrijf je agent, geef hem een model, tools en rechten, en hij is uitgerold: persistent geheugen, MCP-connectoren, Slack en Telegram, zoeken op het web, geplande taken en menselijke goedkeuring voor gevoelige acties.
|AI Search (RAG)
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Een beheerde RAG. Lever je documenten aan: AI Search analyseert, knipt en indexeert ze, en geeft de relevante passages terug aan je applicaties via API of aan je agents via MCP. Je kennis blijft onder Europese jurisdictie.
|OVHai Workspace
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|E-mail, agenda, opslag, documenten en videogesprekken in één samenwerkingsomgeving waar AI je verzoeken omzet in acties. Gehost in Europa, zonder training op je data.
|Website Builder
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Probeer de demo: https://builder.website.ovh/
|Beschrijf je activiteit in een paar zinnen en de AI maakt een complete website (pagina’s, teksten, stijl), en past die vervolgens aan op eenvoudige instructie. Online zetten met één klik, inclusief domeinnaam, SSL-certificaat, e-mail en back-ups.
|Receptionist
|Testen op OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Een AI-telefoniste die dag en nacht opneemt, begrijpt wat de beller nodig heeft, hem doorverbindt met de juiste persoon en afspraken en taken aanmaakt in je tools. Geen gemiste oproepen meer.
Olala-modelfamilie
|Nieuwigheid
|Meer informatie
|Belangrijkste punten
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Open de Olala-playground: https://olala.ovh.com
|Het compacte, open model van de familie: 7 miljard parameters, waarvan ongeveer 1 miljard actief per token. Ontworpen voor agents, antwoordt het nauwkeurig, snel en tegen constante kosten, miljoenen keren per dag.
|Olala 1.0 Translate
|Open de Olala-playground: https://olala.ovh.com
|De variant die gespecialiseerd is in vertaling: een klein model dat voor deze taak is getraind en beter en goedkoper vertaalt dan een veel groter algemeen model. Open-weight, beschikbaar via AI Endpoints en te finetunen op je data.
|Olala 1.0 Summarise
|Open de Olala-playground: https://olala.ovh.com
|De variant die gespecialiseerd is in samenvatten: vat documenten, tickets en gesprekken op grote schaal samen. Open-weight, beschikbaar via AI Endpoints en te finetunen op je data.
|Olala 1.0 Base
|Open de Olala-playground: https://olala.ovh.com
|Het voorgetrainde basismodel, zonder alignment: het vertrekpunt om via fine-tuning je eigen varianten te maken. Open-weight, en klantdata worden nooit gebruikt voor training.
|Olala 1.0 SFT
|Open de Olala-playground: https://olala.ovh.com
|De instructieversie van Olala, verfijnd met supervised learning om instructies te volgen en gesprekken te voeren. Het model om zo te gebruiken wanneer je geen specialisatie nodig hebt. Open-weight, beschikbaar via AI Endpoints.
|Olala op AI Training
|Lees de handleiding: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Train Olala op je eigen datasets, voor jouw use case, vanuit een kant-en-klare Docker-image.
|Olala op AI Deploy
|Lees de handleiding: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Rol je gefinetunede Olala-model uit zonder extra code te schrijven of zelf een image te bouwen.