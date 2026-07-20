Nieuw seizoen, nieuw blog

Weer naar het werk, naar school, naar de realiteit! We hopen dat jullie zomers heerlijk waren. Of je nu al jaren onze verhalen leest of voor de allereerste keer het OVHcloud-blog opent, we zijn blij je hier te ontmoeten.

Als je ons blog in het Engels of Frans hebt gelezen, zul je merken dat deze pagina er anders uitziet dan slechts een maand geleden: een nieuwe look, nieuwe navigatietools, precies op tijd voor de herfst. Als je in het Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Pools of Portugees leest, welkom aan boord: dit is de eerste keer dat het blog jouw taal spreekt. Hoe het blog ook geschreven is, je vindt er dezelfde inspiratie en dezelfde stemmen van OVHcloud-medewerkers en experts van over de hele wereld — ze schrijven over wat ze bouwen, uitbrengen en leren.

Dit is het deel van het OVHcloud-blog dat nooit zal veranderen — het menselijke aspect. Zoals onze oprichter Octave Klaba zegt: “Wij bieden een menselijke en open cloud, reversibel en interoperabel. Een eerlijke en verantwoorde alternatieve cloud. Wij willen innovatie inzetten voor de empowerment van iedereen.”

Het blog vormt het menselijke gezicht van ons zeer technische bedrijf: meningen van experts, marktvoorspellingen, productintroducties, belangrijke aankondigingen, verslagen van evenementen en unieke perspectieven vanuit het uitgebreide netwerk van OVHcloud — ze delen wat ze weten, denken en ervaren. De nieuwe look van het blog is er om deze informatie makkelijker vindbaar en prettiger leesbaar te maken.

Wat je hier vindt

Het blog is nu georganiseerd op onderwerp, zodat je direct naar de zaken kunt gaan waar je voor kwam: Engineering deep-dives, Productnieuws, Soevereiniteit, Evenementen en meer. Het wordt in acht talen gepubliceerd voor onze internationale klantenkring, en er is een RSS-feed beschikbaar als je liever hebt dat nieuwe berichten naar je toekomen.

Een nieuw jaar begint nu

Het toeval wil dat de vernieuwing van het blog precies samenvalt met het begin van het fiscale jaar 2027 van OVHcloud (ook wel bekend als FY27). Met deze vernieuwde start kun je verwachten dat het blog zich nog meer zal richten op wat OVHcloud-nieuws interessant maakt: Europese soevereiniteit, AI, de technische diepgang achter onze infrastructuur en meer. Tegelijkertijd vind je ook meer over budgetvriendelijke hosting op het onlangs vernieuwde Kimsufi-blog.

Het momentum groeit

Een paar recente mijlpalen wijzen al de weg. Het SNC Cloud Platform van OVHcloud heeft zojuist de SecNumCloud-kwalificatie behaald van ANSSI, het Franse nationale agentschap voor cyberbeveiliging — ons derde gekwalificeerde product na VMware on OVHcloud en Bare Metal Pod. Hetzelfde platform wordt nu geïmplementeerd in Italië, Duitsland en Polen, waarbij elke lokale implementatie afgestemd is op de eigen beveiligingskaders van dat land.

En samen met de Franse opensourcespecialist Plakar integreert OVHcloud nu native back-up in Public Cloud, waarbij klanten hun sleutels behouden en kopieën in Europa blijven. Zoals Yaniv Fdida, onze Chief Product & Technology Officer, het verwoordde: "Back-up is een kernfunctie van de cloud, net als compute of netwerken — dus we integreren het native — en blijven trouw aan onze principes van openheid en reversibiliteit."

Vooruitblik

Noteer de datum: ons belangrijkste evenement, de Summit, verandert dit jaar ook. Het wordt de OVHcloud AI Summit — met een nieuwe identiteit, een nieuwe locatie en een gedurfdere ambitie — die plaatsvindt op 19 november 2026 in het Carrousel du Louvre in Parijs. Nog een reden om dit blog de komende maanden in de gaten te houden.

Nieuwe look, hetzelfde team en een heel jaar vol mogelijkheden voor ons. Welkom op ons nieuwe blog: we zijn blij dat je samen met ons werkt.