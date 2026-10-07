SNC Cloud Platform behaalt SecNumCloud-kwalificatie, nu algemeen beschikbaar voor klanten

Volledige flexibiliteit van de cloud? Volledig vertrouwen dat het goed zit qua regelgeving? Ja en ja — en nu is het gekwalificeerd.

Met beveiliging en soevereiniteit als kern heeft OVHcloud’s product dat iets weg heeft van de Public Cloud, het SNC Cloud Platform, de SecNumCloud-kwalificatie verkregen van ANSSI, het Franse agentschap voor cyberbeveiliging — het meest veeleisende vertrouwenskader voor clouddiensten.

Dit wordt de derde gekwalificeerde SecNumCloud-omgeving van OVHcloud en betekent dat gevoelige of gereguleerde workloads nu kunnen draaien met de flexibiliteit van een public cloud binnen een soeverein, door wetgeving goedgekeurd kader. Vanaf vandaag profiteren onze klanten van alle kernwaarden die OVHcloud consequent biedt, maar ook van de veiligste gekwalificeerde omgevingen.

Waar de SecNumCloud-kwalificatie daadwerkelijk op controleert

SecNumCloud is geen badge die je aanvraagt en gewoon ontvangt. Het is een diepgaande audit, uitgevoerd door een onafhankelijke beoordelaar onder het gezag van ANSSI, die bijna 1.200 vereisten dekt over de volledige waardeketen: infrastructuur, exploitatie, governance, organisatie en beveiliging. Een gekwalificeerde aanbieder moet bescherming tegen extraterritoriale gegevenstoegang, operationele autonomie, in de EU gevestigde infrastructuur en operaties, en sterke isolatie- en cyberbeveiligingsmechanismen aantonen — en ze niet alleen beloven.

SNC Cloud Platform is de derde kwalificatie van OVHcloud, in navolging van Bare Metal Pod en VMware on OVHcloud. Samen dekken ze nu een breed scala aan use cases, van volledig afgeschermde dedicated omgevingen tot het flexibelere self-service model waarop het SNC Cloud Platform is gebouwd.

Dit gaat verder dan marketingpraat over soevereiniteit: het SNC Cloud Platform biedt de 'volledige technologische onafhankelijkheid' die uniek is voor de Europese markt — van het zijn van een zelf ontworpen datacenter dat in eigen beheer is, tot het bestaan uit zelf ontworpen en geassembleerde servers, terwijl het beschikt over een van de beste koeltechnologieën ter wereld, en het samenstellen van een softwarestack gebaseerd op open source — OVHcloud is er trots op de volledige waardeketen van de cloud te beheersen en deze naar de hoogste cyberbeveiligingsnormen te tillen.

Waarom dit nu belangrijk is

De timing van deze nieuwe kwalificatie is geen toeval. Artikel 31 van de Franse wet n° 2024-449 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit (14 april 2026) vereisen een gecertificeerde cloud voor gevoelige gegevens van de Franse staat en haar uitvoerders. Beveiliging en gegevenscontrole zijn doorslaggevende factoren geworden, waarbij dezelfde druk zich verspreidt naar gereguleerde sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, industrie en energie, waar aanbieders steeds vaker moeten bewijzen dat ze de gegevens van hun klanten kunnen beschermen, in plaats van alleen te beweren dat ze dat kunnen.

Wat SNC Cloud Platform te bieden heeft

SNC Cloud Platform is ontworpen om aan te voelen als een public cloud: diensten on demand, een self-serviceportal en API, facturering op basis van gebruik en geautomatiseerde Infrastructure-as-Code-implementaties. Het verschil zit in het fundament waarop het rust. Het draait op open API's en opensourcestandaarden, wat integratie met uw bestaande omgevingen eenvoudiger maakt en uw gegevens reversibel houdt, als u ze ooit moet verplaatsen. Vandaag de dag betekent dit virtuele machines, block storage, S3-compatibele object storage, een veilig privénetwerk en tenant- en toegangsbeheer — met containers, managed databases en AI-services gepland naarmate de catalogus wordt uitgebreid.

Kalender voor algemene beschikbaarheid

Algemene beschikbaarheid van SNC in de regio GRA: Nu beschikbaar

Algemene beschikbaarheid van SNC in de regio SBG: Begin november

Algemene beschikbaarheid van SNC in de regio RBX: januari

Metal Instances en VM op dedicated hosts: Eind november

GPU-instances: Eind februari

En verder?

OVHcloud rolt SNC Cloud Platform nu uit in haar Europese Public Cloud-regio's, met Italië, Duitsland en Polen als volgende haltes — waarbij elke implementatie wordt aangepast aan de nationale vereisten waaraan moet worden voldaan. Zoals Octave Klaba, oprichter en CEO van OVHcloud, het verwoordde: " Nu AI de behoefte aan vertrouwde infrastructuur vergroot, heeft Europa technologie nodig die het kan controleren ." Dat is precies wat we bij OVHcloud bouwen, met een gekwalificeerde, pay-as-you-go public cloud. Na Frankrijk brengen we dit platform naar al onze Europese regio's.

Wilt u zien hoe een SecNumCloud-gekwalificeerde public cloud er in de praktijk uitziet? Ontdek het SNC Cloud Platform en zie hoe het past bij uw gevoelige workloads.