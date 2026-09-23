AI Gigafactory: 404 Businessmodel (nog) niet gevonden?

Mij wordt vaak de vraag gesteld: gaat OVHcloud meedoen met een van de AI Gigafactory-projecten en deelnemen aan een van de consortia die in Frankrijk worden gevormd? De enige manier voor ons om deel te nemen aan een AI Gigafactory-project is door een nieuw consortium te vormen, met als leden de grote GPU-gebruikers zoals OVHcloud, OVHai, Shadow, Qwant, Gladia, Dragon LLM en andere start-ups en bedrijven uit ons ecosysteem. Ons traject in AI maakt deel uit van het strategische plan Step Ahead dat ik aan onze klanten heb gepresenteerd tijdens de Summit 2025 en dat ik sinds mijn terugkeer aan het roer bij OVHcloud, 11 maanden geleden, implementeer. We voeren deze strategie voor het onderdeel kunstmatige intelligentie uit op basis van 5 lagen: de GPU in onze datacenters; de orkestratie van de GPU's; Tokens aaS; het AI PaaS; het AI SaaS.

We beschikken momenteel over 250 MW in onze datacenters, die onmiddellijk inzetbaar zijn voor het implementeren van GPU's. Genoeg om snel te starten en vervolgens op te schalen om het plan uit te voeren. We hebben de systemen die deze GPU-lagen kunnen aansturen al ontwikkeld en we exploiteren ze, zowel voor training als voor inferentie. Voor Tokens aaS blijven we de catalogus verrijken op basis van opensourcemodellen en met Dragon LLM en Gladia zijn we begonnen met het trainen van onze eigen modellen om het breedste en rijkste aanbod van Europa te kunnen bieden. AI heeft het proces van softwareontwikkeling ingrijpend veranderd. Er zijn nieuwe tools nodig, we moeten anders ontwikkelen en nieuwe producten creëren. We bouwen deze bouwstenen al om onze klanten deze nieuwe generatie AI PaaS te kunnen bieden. Tot slot bieden we met OVHai Workspace, dat we tijdens VivaTech 2026 hebben gepresenteerd, een nieuwe benadering van productiviteit, digitale aanwezigheid en het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties, waarbij kunstmatige intelligentie de principiële manier van interactie is. Op veel punten is de AI Gigafactories-aanbesteding van EuroHPC compatibel met onze strategie Step Ahead. De gevraagde GPU-volumes, de verwachte omzet, de technische stacks en de te bieden diensten liggen op onze strategische koers tot 2030. De vraag die we onszelf stellen is: kan de AI Gigafactory ons helpen om sneller en verder te gaan, met meer middelen om te slagen in wat we al in gang hebben gezet? Drie elementen zijn niet in lijn met onze strategie. Een puur nationale denkwijze Wij zijn een Europees bedrijf, aanwezig in Frankrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, en we exploiteren datacenters in verschillende van deze landen. Daarom denken we niet nationaal, maar Europees, want dat is de enige schaal waarop de kritieke massa aan klanten te vinden is die AI zullen gebruiken.

Elke nationale strategie is gedoemd te mislukken: er zijn simpelweg niet genoeg klanten om investeringen van deze omvang rendabel te maken. Volgens ons is de nationale vraag te zwak en moet men op Europese schaal opereren. Een technische architectuur uit de jaren 2000 Het project vereist dat alles op één locatie gebeurt, op één adres, met één stroomaansluiting, in één gebouw. Technisch gezien is dit ontwerp niet meer van deze tijd. Tegenwoordig spreiden we risico's en beperkingen over meerdere locaties om redundantie en high availability te vergroten en allerlei risico's te verkleinen.

Hoewel alle GPU's zich bij pre-training op dezelfde locatie moeten bevinden, gelden diezelfde beperkingen niet voor post-training of inferentie. Integendeel, bij inferentie is het zelfs beter om over meerdere onafhankelijke, autonome infrastructuren te beschikken. Dit punt van het ontwerp is voor ons echt een problematische discrepantie met wat er werkelijk nodig is. Bovendien moet rekening worden gehouden met de sociale en ecologische acceptatie van gigantische datacenterprojecten in Europa. Er bestaan reële risico's bij de uitvoering van een gigantisch project, met opgelegde deadlines en boetes bij vertraging. Een symbolische overheidsopdracht De aankondiging vermeldde 30 % van de CAPEX. Dit getal blijft waar, maar de duivel zit in de details. De Franse staat en de Europese Unie verbinden zich tot het inkopen van 200 miljoen euro aan AI over een periode van vijf jaar. En die 200 miljoen moet maximaal 30 % vertegenwoordigen van de CAPEX die de AI Gigafactory moet investeren. Met andere woorden, de AI Gigafactory moet minimaal 600 miljoen euro investeren, uitsluitend in GPU's. De 200 miljoen wordt uitgekeerd in de vorm van inkomsten, gespreid over vijf jaar, oftewel 40 miljoen per jaar. Als deze inkomsten 30 % van de totale inkomsten zouden moeten vertegenwoordigen, betekent dit dat de AI Gigafactory 120 miljoen aan inkomsten per jaar zou genereren. Deze inkomsten moeten worden afgezet tegen de 600 miljoen aan investeringen die uitsluitend betrekking hebben op de GPU's, waaraan de CAPEX voor datacenters, het netwerk, de software en vervolgens alle OPEX, inclusief personeel en energie, moet worden toegevoegd. Het spreekt voor zich dat de cijfers niet kloppen: we schatten dat het nodig is om tussen de 300 en 400 miljoen per jaar te genereren om 0 % marge te halen, omdat bovendien rekening moet worden gehouden met de snelle veroudering van GPU's. En dus vertegenwoordigen de 40 miljoen per jaar niet de 30% van de bedragen die op het spel staan, maar slechts tussen de 10 % en 15 %. De resterende 85 % tot 90 % aan capaciteit moet aan andere klanten worden verkocht, wetende dat het aanbod niet zo aantrekkelijk is: één enkele locatie voor alle GPU's, en die locatie bevindt zich uitsluitend in Frankrijk.