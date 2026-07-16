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Philip Marais

Philip Marais

Contributor

Philip has been working with startups for the last 20 years within the VC, technology transfer and business incubation industries. He has accreditation as a mentor and business coach with Mentors and Business Coaches International and currently leads the OVHcloud Startup Program globally. OVHcloud is a leading European hyperscaler and pure-play cloud provider.

Articles from Philip Marais

OVHcloud launches Healthcare Accelerator for scaleups

OVHcloud launches Healthcare Accelerator for scaleups

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais05/06/2026
Startup Success highlight: Azursafe

Startup Success highlight: Azursafe

EcosystemPhilip Marais26/02/2026
Startup Success highlight: Cryptomate

Startup Success highlight: Cryptomate

EcosystemPhilip Marais04/02/2026
OVHcloud Startup Program Fast Forward Blockchain and Web3 Accelerator: A Resounding Success

OVHcloud Startup Program Fast Forward Blockchain and Web3 Accelerator: A Resounding Success

EcosystemPhilip Marais17/12/2025
OVHcloud Launches Blockchain Accelerator with 16 Selected Startups

OVHcloud Launches Blockchain Accelerator with 16 Selected Startups

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais26/09/2025
Celebrating 10 Years of Impact: Looking Forward to 2035

Celebrating 10 Years of Impact: Looking Forward to 2035

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais09/06/2025
Blockchain Accelerator launch

Blockchain Accelerator launch

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais05/06/2025
Apply now for the Fast Forward AI Accelerator

Apply now for the Fast Forward AI Accelerator

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais22/10/2024
Global Startup Program Showcase Contest: and the winners are…

Global Startup Program Showcase Contest: and the winners are…

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais21/03/2024