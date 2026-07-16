Articles from Philip Marais
How to develop industry-analyst relations for your startup
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais14/02/2024
Startup Program Update
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais29/01/2024
How to hire a cloud engineer for your start-up?
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais17/11/2023
Accelerating in turbulent times: introducing the Fast Forward Accelerator
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais26/05/2023
The cost of cloud: what you need to know
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais31/08/2022
Cloud solutions options for your startup
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais01/06/2022
Why your startup needs a personalised and multi-local cloud approach
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais20/07/2021
Cloud adoption for startups - Why one size doesn’t fit all
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais16/07/2021
Avoiding lock-in – how to ensure interoperability in the cloud
OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais13/07/2021