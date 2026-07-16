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Philip Marais

Philip Marais

Contributor

Philip has been working with startups for the last 20 years within the VC, technology transfer and business incubation industries. He has accreditation as a mentor and business coach with Mentors and Business Coaches International and currently leads the OVHcloud Startup Program globally. OVHcloud is a leading European hyperscaler and pure-play cloud provider.

Articles from Philip Marais

How to develop industry-analyst relations for your startup

How to develop industry-analyst relations for your startup

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais14/02/2024
Startup Program Update

Startup Program Update

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais29/01/2024
How to hire a cloud engineer for your start-up?

How to hire a cloud engineer for your start-up?

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais17/11/2023
Accelerating in turbulent times: introducing the Fast Forward Accelerator

Accelerating in turbulent times: introducing the Fast Forward Accelerator

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais26/05/2023
The cost of cloud: what you need to know

The cost of cloud: what you need to know

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais31/08/2022
Cloud solutions options for your startup

Cloud solutions options for your startup

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais01/06/2022
Why your startup needs a personalised and multi-local cloud approach

Why your startup needs a personalised and multi-local cloud approach

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais20/07/2021
Cloud adoption for startups - Why one size doesn’t fit all

Cloud adoption for startups - Why one size doesn’t fit all

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais16/07/2021
Avoiding lock-in – how to ensure interoperability in the cloud

Avoiding lock-in – how to ensure interoperability in the cloud

OVHcloud Startup ProgramPhilip Marais13/07/2021