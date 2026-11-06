Is de blog van oktober aan u voorbijgegaan? Raak snel bijgepraat met deze maandelijkse samenvatting van het OVHcloud Blog, van de brief van Octave Klaba over de resultaten van FY2026 tot de SecNumCloud-kwalificatie, een beveiligingsadvies over PHP en een tutorial over OpenTofu. Lees hieronder snel de hoogtepunten door of ga direct naar de volledige artikelen.

Verhaal van de maand: onze resultaten over FY2026

Waar staat de OVH Groep, een jaar nadat Octave Klaba het roer weer overnam? In zijn brief aan aandeelhouders, werknemers en klanten, gepubliceerd op 18 oktober, blikt de oprichter en CEO van OVHcloud terug op een jaar Step Ahead-strategie. Hij noemt de activa die hij strategisch acht, waaronder datacenters in eigen bezit, een wereldwijd netwerk, twee productielocaties voor servers en meer dan 80 Public Cloud-producten. Hij stelt ook OVHai Workspace voor, een AI-platform waarmee klanten AI-agents kunnen creëren en aansturen. Daarnaast meldt hij dat de Free Cash Flow weer positief is, zodat de volgende investeringscyclus kan worden gefinancierd zonder verhoging van het eigen vermogen. Lees de volledige brief voor zijn plannen voor FY2027.

Soevereiniteit en open source

SNC Cloud Platform behaalt SecNumCloud-kwalificatie

Kunt u gevoelige workloads draaien met de flexibiliteit van een public cloud? SNC Cloud Platform, het public-cloudachtige aanbod van OVHcloud, heeft de SecNumCloud-kwalificatie behaald van ANSSI, het Franse agentschap voor cyberbeveiliging. Het is de derde gekwalificeerde omgeving van OVHcloud, na Bare Metal Pod en VMware on OVHcloud, op basis van een audit van bijna 1.200 vereisten. Het artikel geeft ook de kalender voor algemene beschikbaarheid per regio, met Italië, Duitsland en Polen als volgende haltes in Europa. Ontdek wat de kwalificatie omvat voordat u een migratie plant.

OVHcloud wordt CNCF Platinum Member

Wie bepaalt mee hoe cloud-native technologie zich ontwikkelt? OVHcloud is nu Platinum Member van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en de enige cloudprovider met een hoofdkantoor in Europa op dit hoogste lidmaatschapsniveau. Het is een van de drie Europese bedrijven onder de 19 Platinum Members en heeft een zetel in de Governing Board van de CNCF, ingenomen door Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. Aurélie Vache, Developer Advocate bij OVHcloud, blikt ook terug op ruim tien jaar open source, van OpenStack tot Harbor. Bekijk wat het lidmaatschap betekent voor Kubernetes en open source.

Beveiliging en hosting

Kritieke kwetsbaarheden in PHP: uw servers beschermen

Op 21 oktober heeft het PHP-project twee kritieke kwetsbaarheden verholpen, CVE-2026-109618 en CVE-2026-109619, met een CVSS-score van 9,2 op 10. Zonder patch kan een aanvaller daarmee een server op afstand overnemen, zonder inloggegevens. Draait PHP op uw Bare Metal-server of VPS, dan laat het artikel zien hoe u in twee minuten uw versie controleert, bijwerkt en uw PHP-services opnieuw start, met tijdelijke maatregelen als updaten niet direct lukt. Klanten met shared hosting krijgen automatisch een bijgewerkte PHP-component. Volg de stapsgewijze handleiding om uw servers te beschermen.

Managed Hosting voor WordPress

Van de meer dan 6 miljoen websites die OVHcloud host, draait meer dan 80% op WordPress, en Managed Hosting voor WordPress is ontwikkeld om het dagelijkse onderhoud over te nemen. Het eerste artikel legt uit waarom het hosten van een site niet langer alleen om schijfruimte draait. In het tweede beschrijft Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager bij OVHcloud, hoe Smart Automatic Updates elke update eerst op een kloon test. Tot 50 pagina’s worden vergeleken op HTTP-statuscode en schermafbeelding, voordat de update live gaat. Begin met waarom managed WordPress-hosting ertoe doet, en lees daarna hoe Smart Automatic Updates werken.

De run op .si-domeinen voor superintelligentie

Twee letters haalden het domeinnieuws. Nadat Amerikaanse federale instanties was gevraagd “SI” te gebruiken als afkorting voor kunstmatige intelligentie, schoten de registraties van de Sloveense extensie .si omhoog. Volgens cijfers van Netcraft werden er in september ongeveer 13 keer zoveel .si-domeinen geregistreerd als in augustus. Het artikel legt uit hoe .si verschilt van .ai, welke risico’s speculatie en typosquatting meebrengen, en met welke vier controles u uw merknaam beschermt. Ontdek hoe u uw naam veiligstelt in .si.

Engineering en duurzaamheid

OpenTofu state versleutelen met OVHcloud KMS

Wilt u uw infrastructuurstate in rust beschermen? OpenTofu kan state- en planbestanden nu versleutelen met sleutels die in OVHcloud KMS worden beheerd, dankzij een externe sleutelprovider die OVHcloud onderhoudt. In haar tutorial doorloopt Aurélie de vereisten (OpenTofu v1.13 of hoger), de configuratie en een eerste versleutelde state. Ze zegt er ook eerlijk bij wat encryptie niet doet: het vervangt geen back-ups of statebeheer. Doorloop de OpenTofu-tutorial stap voor stap.

Een duurzame cloudprovider kiezen

Groene claims zijn makkelijk te maken en moeilijk te vergelijken. Deze gids geeft u drie verifieerbare criteria om een provider te beoordelen: geaudite metrics, de levenscyclus van hardware en investeringen in onderzoek. Per criterium vindt u de vragen die u kunt stellen en een voorbeeld van OVHcloud, van een gemiddelde PUE van 1,24 over boekjaar 2025 tot het onderzoeksinitiatief FrugalCloud met Inria. Loop de drie criteria na om elke provider op uw shortlist te toetsen.

Nieuws van de Developer Advocates

Benieuwd wat er speelt in de techwereld? In aflevering 31 van de podcast Tranches de Tech praat Tech Lead Léonore Des Plas met de Developer Advocates van OVHcloud over AI, Java 27, Kubernetes 1.37, beveiliging en conferenties. Luister naar aflevering 31 van de podcast (in het Frans).

Tot ziens bij de volgende samenvatting van het OVHcloud Blog