Tegenwoordig zegt elke cloudprovider dat hij groen is. Sommigen kunnen hun claim onderbouwen met cijfers die geaudit zijn, anderen slechts met een belofte en een pictogram van een groen blad. Als duurzaamheid een van uw selectiecriteria is, heeft u een betrouwbare manier nodig om cloudproviders van elkaar te onderscheiden.

Deze gids geeft u drie criteria die u helpen bij het beoordelen van een duurzame cloudprovider: hoe deze zijn impact meet, hoe deze hardware gedurende de levenscyclus beheert en of deze investeert in onderzoek om verder te gaan. Voor elk criterium vindt u de vragen die de moeite waard zijn om te stellen en een concreet voorbeeld van OVHcloud met FrugalCloud, een onderzoeksinitiatief in samenwerking met Inria.

Waarom groene claims moeilijk te vergelijken zijn

De belangen zijn groot. In Europa is digitale technologie verantwoordelijk voor 2 % tot 3 % van het elektriciteitsverbruik, en datacenters vertegenwoordigen bijna de helft van dat aandeel. Met de opkomst van AI zal het aandeel van de sector in de CO 2 -uitstoot naar verwachting tegen 2030 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Toch is het vergelijken van providers lastiger dan het zou moeten zijn. Het ene rapport vermeldt andere meetgegevens dan het andere, sommige koolstofvoetafdrukken laten de emissies van de productie van servers buiten beschouwing, en labels zoals "klimaatneutraal" zijn zelden voorzien van een gepubliceerde methode. Twee providers kunnen beide beweren groen te zijn terwijl ze totaal verschillende dingen meten.

De oplossing is om te zoeken naar bewijs dat verifieerbaar is. Als u zich verder wilt verdiepen in CO 2 -metrics en waar het vaak misgaat, raadpleeg dan onze gids over de CO 2 -impact van clouddiensten, die deze in detail behandelt. Hieronder vindt u tevens drie criteria die helpen om u een breder kader te bieden voor het kiezen van een duurzame cloudprovider.

Meet met standaard, geaudite metrics

Een provider die duurzaamheid serieus neemt, meet zijn impact met indicatoren die iedereen kan vergelijken. Voor datacenters definieert de ISO/IEC 30134-normenfamilie de belangrijkste criteria.

Drie relevante indicatoren

PUE (Power Usage Effectiveness) vergelijkt het totale energieverbruik van een datacenter met de energie die door de IT-apparatuur wordt verbruikt. Hoe dichter bij 1, hoe minder energie er naar koeling en andere overhead gaat.

vergelijkt het totale energieverbruik van een datacenter met de energie die door de IT-apparatuur wordt verbruikt. Hoe dichter bij 1, hoe minder energie er naar koeling en andere overhead gaat. WUE (Water Usage Effectiveness) meet het waterverbruik per kilowattuur aan IT-energie. Hoe dichter bij 0, hoe beter.

meet het waterverbruik per kilowattuur aan IT-energie. Hoe dichter bij 0, hoe beter. Decarbonized energy rate geeft het aandeel koolstofarme energie aan dat het datacenter van stroom voorziet.

Eén enkel cijfer is niet voldoende. Het is de moeite waard om te controleren of waarden per locatie worden gepubliceerd of alleen als gemiddelde, of ze een volledig jaar beslaan en of een onafhankelijke instantie ze heeft geaudit.

Wat OVHcloud publiceert

OVHcloud rapporteert deze indicatoren in overeenstemming met de ISO 30134-2, -3, -8 en -9 normen, en Apave Exploitation France heeft ze geaudit volgens deze normen. De PUE wordt gemeten over 12 maanden en heeft betrekking op 88% van de datacenters die OVHcloud bezit en exploiteert.

Voor het boekjaar 2025 bedraagt de PUE van de groep gemiddeld 1,24, met een gepubliceerd minimum van 1,15, een daling ten opzichte van 1,26 in 2024 en 1,29 in 2023. De WUE bedraagt 0,34 L/kWh en het aandeel koolstofarme energie is 100%. Er worden ook waarden gepubliceerd voor elk van de negen datacenters in Europa en Noord-Amerika, zodat u kunt zien hoe individuele locaties presteren in plaats van te vertrouwen op een groepsgemiddelde.

Deze resultaten vloeien voort uit keuzes die de laatste twee decennia zijn gemaakt, zoals bedrijfseigen waterkoeling sinds 2003 en serverruimtes zonder airconditioning sinds 2006. OVHcloud deelt bovendien sinds 2017 elk jaar haar koolstofvoetafdruk.

Wanneer u een provider beoordeelt, zijn dit de vragen die u moet stellen:

Welke standaarden volgen uw indicatoren en wie audit deze?

Publiceert u waarden per datacenter, over een volledig jaar?

Omvat uw koolstofvoetafdruk Scope 3-emissies, zoals de productie van servers?

Die laatste vraag is belangrijker dan het lijkt, zoals het volgende criterium aantoont.

Onderneem actie in de hele hardwarelevenscyclus

Elektriciteit is slechts een deel van het verhaal, omdat het bouwen van servers ook een grote voetafdruk heeft. Een lage PUE laat zien hoe efficiënt een datacenter draait als het eenmaal is gebouwd, maar het zegt niets over de voetafdruk van de productie van de hardware zelf. Een provider die alleen het energieverbruik optimaliseert, laat een groot deel van zijn impact ongemoeid.

Een geïntegreerd industrieel model maakt hier een wezenlijk verschil. OVHcloud ontwerpt haar eigen servers en bouwt ze in twee fabrieken, één in Frankrijk en één in Canada. Die controle over de productieketen maakt een circulaire aanpak mogelijk:

Servers worden ontworpen om uit elkaar te worden gehaald, waarbij componenten worden gekozen voor eenvoudige reparatie, hergebruik en recycling.

Elke server wordt aan het einde van zijn levensduur gedemonteerd en elk onderdeel wordt getest om het beste tweede leven te bepalen. Vandaag de dag zijn 17 van de 100 componenten in OVHcloud-servers hergebruikt.

Servers blijven gemiddeld 4,5 jaar in gebruik, soms tot wel negen jaar, wat een deel van de emissies door de productie van nieuwe hardware voorkomt.

Servers worden tussen datacenters verplaatst om aan de vraag te voldoen, in plaats van te worden vervangen door identieke nieuwe machines.

Van de datacenters van OVHcloud zijn er 27 gerehabiliteerde gebouwen, wat de voetafdruk van nieuwbouw voorkomt.

Componenten die niet kunnen worden hergebruikt, gaan naar gecertificeerde partners die ze verwerken tot een nieuwe bron van grondstoffen.

Dezelfde logica geldt voor leveranciers, die een gedragscode voor leveranciers ondertekenen, terwijl OVHcloud zich houdt aan de principes van het UN Global Compact en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie. De infrastructuur verbetert ook alsmaar. Het nieuwe Smart Datacenter-koelsysteem verlaagt het stroomverbruik in het koelcircuit tot wel 50 % en verbruikt 30 % minder water dan het allereerste ontwerp van OVHcloud.

Vragen die het waard zijn om aan elke provider te stellen:

Bouwt of reviseert u uw eigen hardware, en welk deel van de componenten wordt hergebruikt?

Hoe lang blijven uw servers gemiddeld in gebruik?

Wat gebeurt er met apparatuur aan het einde van de levensduur?

Goed meten en verantwoord hardwarebeheer zijn het werk van vandaag. Het derde criterium kijkt naar hoe een provider zich voorbereidt op wat eraan komt.

Investeer in onderzoek om vooruit te komen

Efficiënte datacenters en servers met een lange levensduur lossen een deel van het probleem op. De volgende winst hangt af van vragen die nog openstaan, zoals hoe cloudsoftware te schrijven die minder energie verbruikt of hoe klanten te helpen de impact van hun eigen gebruik te verminderen. Een provider die zich voor de lange termijn inzet, steekt onderzoeksinspanning in deze vragen.

FrugalCloud is daar een voorbeeld van. Dit gezamenlijke initiatief, gestart op 1 oktober 2021, brengt OVHcloud en vijf projectteams van Inria, het Franse nationale onderzoeksinstituut voor digitale wetenschap en technologie, samen: Avalon, Inocs, Magellan, Spirals en Stack. Het maakt gebruik van toonaangevende Franse onderzoekers op het gebied van duurzaam en gedistribueerd computergebruik, onder de wetenschappelijke leiding van Laurent Lefèvre, een Inria-onderzoeker aan de ENS van Lyon en een jarenlange specialist in energie-efficiëntie van grootschalige systemen. De uitdaging eindigt in 2027.

Het werk volgt drie onderzoeksroutes:

Eco-design van cloudsoftware en -diensten , door energie- en milieumetrics op te nemen in de manier waarop cloudapplicaties worden gebouwd, bijvoorbeeld streamverwerking en microservice-architecturen.

, door energie- en milieumetrics op te nemen in de manier waarop cloudapplicaties worden gebouwd, bijvoorbeeld streamverwerking en microservice-architecturen. Het activeren van efficiëntiehefbomen in datacenterhardware , met algoritmen en software die gebruikmaken van herconfiguratie en energiebesparende opties van servers, opslag en netwerkapparatuur, getest op werkelijke schaal.

, met algoritmen en software die gebruikmaken van herconfiguratie en energiebesparende opties van servers, opslag en netwerkapparatuur, getest op werkelijke schaal. Cloudgebruikers helpen hun impact te verminderen , door nieuwe modellen te verkennen, zoals prijsmodellen en geoptimaliseerde servicecatalogi die een minder belastend gebruik van cloud- en bare-metalservices stimuleren.

Deze routes zijn onderverdeeld in zeven deelprojecten, waarvan de meeste twee Inria-teams koppelen aan een of meer OVHcloud-teams. De resultaten tot nu toe omvatten een studie naar het energieverbruik van streamprocessing-engines, een vergelijking van softwaregebaseerde energiemeters en PowerHeat, een niet-intrusieve methode voor het schatten van het energieverbruik. Ander werk laat zien hoe men meer virtuele machines per server kan draaien zonder de prestaties te schaden, of hoe prijsmodellen een minder belastend gebruik van de cloud kunnen stimuleren.

Aan de wetenschappelijke kant heeft de uitdaging zes PhD-scripties en één postdoc mogelijk gemaakt, met meer dan 15 gepubliceerde onderzoeksartikelen. Het leidde ook tot de organisatie van twee herfstscholen, ECO-ICT 2024 en ECO-ICT 2026.

Aan de operationele kant industrialiseert OVHcloud nu de resultaten van SP7, het deelproject over het observeren van het elektriciteitsverbruik van bare-metal servers. Dit werk heeft twee doelstellingen:

Het voeden van de Environmental Impact Tracker, zodat berekende milieu-impacts zo dicht mogelijk bij het werkelijke gebruik van OVHcloud-services liggen.

PUE 3 meten, het meest geavanceerde resolutieniveau dat momenteel beschikbaar is.

"Onze klanten hebben alsmaar hogere milieudoelstellingen. Door de expertise van OVHcloud te combineren met die van de onderzoeksteams van Inria, verbetert FrugalCloud de efficiëntie van onze cloud en geeft het onze klanten de indicatoren die ze nodig hebben om de voetafdruk van hun gebruik te beheersen en te verkleinen," zegt Maxime Agusti, Ph.D., IT Technical Leader bij OVHcloud.

U kunt de publicaties en presentaties volgen op de FrugalCloud-projectsite (Franstalig artikel). Het is ook de moeite waard om aan elke provider te vragen of deze duurzaamheidsonderzoek uitvoert of financiert, met welke partners, en of de resultaten worden gepubliceerd.

Uw checklist voor een duurzame cloudprovider

Voordat u een provider op uw shortlist zet, moet u deze drie zaken controleren:

Meten: indicatoren volgen de ISO 30134-normen, worden per datacenter gepubliceerd en onafhankelijk gecontroleerd. Levenscyclus: de CO 2 -voetafdruk is inclusief productie, en de provider hergebruikt componenten en verlengt de levensduur van servers. Onderzoek: de provider investeert in langetermijnonderzoek, idealiter met publieke partners en gepubliceerde resultaten.

Een provider die aan alle drie voldoet, biedt u meer dan alleen een bewering. Het geeft u bewijs dat u in de loop van de tijd kunt controleren en volgen.

Controleer het bewijs zelf

Een oprecht duurzame cloudprovider vraagt u niet om hun op hun woord te geloven. Hij meet zijn impact met standaardindicatoren, onderneemt actie gedurende de gehele levenscyclus van de hardware en investeert in onderzoek om vooruit te komen. Het beste startpunt zijn de cijfers, dus bekijk de milieu-indicatoren en rapporten van OVHcloud, locatie per locatie, en houd elke provider op uw shortlist aan dezelfde standaard.