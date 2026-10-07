OVHcloud wordt CNCF Platinum Member

Met deze upgrade wordt OVHcloud de enige cloudprovider met het hoofdkantoor in Europa die zich het hoogste lidmaatschapsniveau van de CNCF bevindt . We zijn ook een van de slechts drie bedrijven met een Europees hoofdkantoor binnen de 19 CNCF Platinum Members , naast wereldwijde cloudproviders zoals AWS, Google Cloud, Microsoft Azure en Oracle.

Voor ons betekent het worden van een Platinum Member dat we een actievere rol spelen in de technologieën en community's die de toekomst van cloudinfrastructuur vormgeven.

Dit nieuwe lidmaatschapsniveau weerspiegelt iets waar we al vele jaren mee bezig zijn: bijdragen aan opensourceprojecten, bouwen op open standaarden en samenwerken met de cloud-native community om infrastructuur opener, interoperabeler en overdraagbaarder te maken.

We zijn er trots op aan te kondigen dat OVHcloud een CNCF Platinum Member is geworden 🎉.

Wat is de CNCF?

De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is een non-profitorganisatie, onderdeel van de Linux Foundation, die enkele van de belangrijkste opensourceprojecten in cloud-native computing host en ondersteunt, waaronder Kubernetes, Prometheus en Envoy.

Een van de belangrijkste rollen van de CNCF is het bieden van een neutrale thuisbasis voor deze projecten. Ze worden ontwikkeld en beheerd door open community's in plaats van door een enkele leverancier. Dit helpt bij het bevorderen van open standaarden, interoperabiliteit en overdraagbaarheid tussen cloudomgevingen.

Met bijna 800 leden en meer dan 200 start-ups brengt de CNCF ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers samen rond de technologieën die de cloud-native infrastructuur vormgeven.

Je kunt de CNCF-projecten en het bredere cloud-native ecosysteem verkennen in het CNCF Landscape .

Van OpenStack tot Kubernetes en verder

Open source maakt al meer dan tien jaar deel uit van het DNA van OVHcloud.

We zijn in 2012 begonnen met het gebruik van OpenStack en zijn in 2014 lid geworden van de OpenStack Foundation. Sindsdien is onze betrokkenheid bij open infrastructuur blijven groeien.

Toen Kubernetes een fundamentele bouwsteen werd voor moderne applicaties, investeerden we in het ecosysteem eromheen. Onze Managed Kubernetes Service draait duizenden productieclusters in 20 publieke cloudregio's, waarbij Kubernetes en Cilium worden gebruikt om netwerken, observability en beveiliging op grote schaal te bieden.

Onze ervaring met het draaien van Cilium op deze schaal wordt beschreven in deze CNCF case study .

Deze technologieën in productie draaien betekent ook bijdragen aan de projecten waarvan we afhankelijk zijn.

In 2020 droegen OVHcloud-engineers een Kubernetes Operator bij aan Harbor, het door CNCF voltooide containerregisterproject. Onze engineers werden ook maintainers en hielpen bij het naar Harbor brengen van Kubernetes-native lifecyclemanagement.

Dit is het soort opensourcebetrokkenheid dat wij waarderen: niet alleen technologieën gebruiken, maar ook code bijdragen, ervaringen uit productie delen en samenwerken met de bredere community.

Cloud-native en AI samenbrengen

De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is een non-profitorganisatie, onderdeel van de Linux Foundation, die enkele van de belangrijkste opensourceprojecten in cloud-native computing host en ondersteunt, waaronder Kubernetes, Prometheus en Envoy.

Een van de belangrijkste rollen van de CNCF is het bieden van een neutrale thuisbasis voor deze projecten. Ze worden ontwikkeld en beheerd door open community's in plaats van door een enkele leverancier. Dit helpt bij het bevorderen van open standaarden, interoperabiliteit en overdraagbaarheid tussen cloudomgevingen.

Met bijna 800 leden en meer dan 200 start-ups brengt de CNCF ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers samen rond de technologieën die de cloud-native infrastructuur vormgeven.

Je kunt de CNCF-projecten en het bredere cloud-native ecosysteem verkennen in het CNCF Landscape .

Van OpenStack tot Kubernetes en verder

Open source maakt al meer dan tien jaar deel uit van het DNA van OVHcloud.

We zijn in 2012 begonnen met het gebruik van OpenStack en zijn in 2014 lid geworden van de OpenStack Foundation. Sindsdien is onze betrokkenheid bij open infrastructuur blijven groeien.

Toen Kubernetes een fundamentele bouwsteen werd voor moderne applicaties, investeerden we in het ecosysteem eromheen. Onze Managed Kubernetes Service draait duizenden productieclusters in 20 publieke cloudregio's, waarbij Kubernetes en Cilium worden gebruikt om netwerken, observability en beveiliging op grote schaal te bieden.

Onze ervaring met het draaien van Cilium op deze schaal wordt beschreven in deze CNCF case study .

Deze technologieën in productie draaien betekent ook bijdragen aan de projecten waarvan we afhankelijk zijn.

In 2020 droegen OVHcloud-engineers een Kubernetes Operator bij aan Harbor, het door CNCF voltooide containerregisterproject. Onze engineers werden ook maintainers en hielpen bij het naar Harbor brengen van Kubernetes-native lifecyclemanagement.

Dit is het soort opensourcebetrokkenheid dat wij waarderen: niet alleen technologieën gebruiken, maar ook code bijdragen, ervaringen uit productie delen en samenwerken met de bredere community.