OVHcloud wordt CNCF Platinum Member
We zijn er trots op aan te kondigen dat OVHcloud een CNCF Platinum Member is geworden 🎉.
Dit nieuwe lidmaatschapsniveau weerspiegelt iets waar we al vele jaren mee bezig zijn: bijdragen aan opensourceprojecten, bouwen op open standaarden en samenwerken met de cloud-native community om infrastructuur opener, interoperabeler en overdraagbaarder te maken.
Voor ons betekent het worden van een Platinum Member dat we een actievere rol spelen in de technologieën en community's die de toekomst van cloudinfrastructuur vormgeven.
Met deze upgrade wordt OVHcloud de enige cloudprovider met het hoofdkantoor in Europa die zich het hoogste lidmaatschapsniveau van de CNCF bevindt. We zijn ook een van de slechts drie bedrijven met een Europees hoofdkantoor binnen de 19 CNCF Platinum Members, naast wereldwijde cloudproviders zoals AWS, Google Cloud, Microsoft Azure en Oracle.
Wat is de CNCF?
De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is een non-profitorganisatie, onderdeel van de Linux Foundation, die enkele van de belangrijkste opensourceprojecten in cloud-native computing host en ondersteunt, waaronder Kubernetes, Prometheus en Envoy.
Een van de belangrijkste rollen van de CNCF is het bieden van een neutrale thuisbasis voor deze projecten. Ze worden ontwikkeld en beheerd door open community's in plaats van door een enkele leverancier. Dit helpt bij het bevorderen van open standaarden, interoperabiliteit en overdraagbaarheid tussen cloudomgevingen.
Met bijna 800 leden en meer dan 200 start-ups brengt de CNCF ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers samen rond de technologieën die de cloud-native infrastructuur vormgeven.
Je kunt de CNCF-projecten en het bredere cloud-native ecosysteem verkennen in het CNCF Landscape.
Van OpenStack tot Kubernetes en verder
Open source maakt al meer dan tien jaar deel uit van het DNA van OVHcloud.
We zijn in 2012 begonnen met het gebruik van OpenStack en zijn in 2014 lid geworden van de OpenStack Foundation. Sindsdien is onze betrokkenheid bij open infrastructuur blijven groeien.
Toen Kubernetes een fundamentele bouwsteen werd voor moderne applicaties, investeerden we in het ecosysteem eromheen. Onze Managed Kubernetes Service draait duizenden productieclusters in 20 publieke cloudregio's, waarbij Kubernetes en Cilium worden gebruikt om netwerken, observability en beveiliging op grote schaal te bieden.
Onze ervaring met het draaien van Cilium op deze schaal wordt beschreven in deze CNCF case study.
Deze technologieën in productie draaien betekent ook bijdragen aan de projecten waarvan we afhankelijk zijn.
In 2020 droegen OVHcloud-engineers een Kubernetes Operator bij aan Harbor, het door CNCF voltooide containerregisterproject. Onze engineers werden ook maintainers en hielpen bij het naar Harbor brengen van Kubernetes-native lifecyclemanagement.
Dit is het soort opensourcebetrokkenheid dat wij waarderen: niet alleen technologieën gebruiken, maar ook code bijdragen, ervaringen uit productie delen en samenwerken met de bredere community.
Cloud-native en AI samenbrengen
De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is een non-profitorganisatie, onderdeel van de Linux Foundation, die enkele van de belangrijkste opensourceprojecten in cloud-native computing host en ondersteunt, waaronder Kubernetes, Prometheus en Envoy.
Een van de belangrijkste rollen van de CNCF is het bieden van een neutrale thuisbasis voor deze projecten. Ze worden ontwikkeld en beheerd door open community's in plaats van door een enkele leverancier. Dit helpt bij het bevorderen van open standaarden, interoperabiliteit en overdraagbaarheid tussen cloudomgevingen.
Met bijna 800 leden en meer dan 200 start-ups brengt de CNCF ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers samen rond de technologieën die de cloud-native infrastructuur vormgeven.
Je kunt de CNCF-projecten en het bredere cloud-native ecosysteem verkennen in het CNCF Landscape.
Van OpenStack tot Kubernetes en verder
Open source maakt al meer dan tien jaar deel uit van het DNA van OVHcloud.
We zijn in 2012 begonnen met het gebruik van OpenStack en zijn in 2014 lid geworden van de OpenStack Foundation. Sindsdien is onze betrokkenheid bij open infrastructuur blijven groeien.
Toen Kubernetes een fundamentele bouwsteen werd voor moderne applicaties, investeerden we in het ecosysteem eromheen. Onze Managed Kubernetes Service draait duizenden productieclusters in 20 publieke cloudregio's, waarbij Kubernetes en Cilium worden gebruikt om netwerken, observability en beveiliging op grote schaal te bieden.
Onze ervaring met het draaien van Cilium op deze schaal wordt beschreven in deze CNCF case study.
Deze technologieën in productie draaien betekent ook bijdragen aan de projecten waarvan we afhankelijk zijn.
In 2020 droegen OVHcloud-engineers een Kubernetes Operator bij aan Harbor, het door CNCF voltooide containerregisterproject. Onze engineers werden ook maintainers en hielpen bij het naar Harbor brengen van Kubernetes-native lifecyclemanagement.
Dit is het soort opensourcebetrokkenheid dat wij waarderen: niet alleen technologieën gebruiken, maar ook code bijdragen, ervaringen uit productie delen en samenwerken met de bredere community.
Cloud-native en AI samenbrengen
Het cloud-native ecosysteem evolueert ook snel naarmate AI-workloads steeds belangrijker worden.
In maart 2026 behaalden OVHcloud AI Deploy en Managed Kubernetes Service Kubernetes AI Conformance via het CNCF Kubernetes AI Conformance Program.
Het programma biedt een gemeenschappelijke basis voor het betrouwbaar draaien van AI- en machine learning-workloads op Kubernetes. Voor ons is deelname aan dit initiatief een andere manier om interoperabiliteit te ondersteunen en om van Kubernetes een sterke basis te helpen maken voor de volgende generatie workloads.
Wij geloven dat AI-infrastructuur niet mag betekenen dat we de principes opgeven die cloud-native succesvol hebben gemaakt: open technologieën, overdraagbaarheid, interoperabiliteit en een sterke community.
Een grotere rol in de CNCF-community
Een CNCF Platinum Member worden geeft OVHcloud de mogelijkheid om deze betrokkenheid te verdiepen.
We willen niet alleen bijdragen via de technologieën die we exploiteren, maar ook via engineering, deelname aan de community en de discussies over open standaarden en governance.
Naarmate cloud-native en AI steeds meer samenkomen, worden deze principes nog belangrijker.
Organisaties moeten kunnen kiezen waar en hoe ze hun workloads draaien zonder gedwongen te worden tot één technologiestack of cloud-ecosysteem.
Ons doel is simpel: een open cloud helpen te bouwen waarin klanten de controle behouden over hun data en hun technologische keuzes, en waarin open source en open standaarden de kern van innovatie blijven.
We kijken ernaar uit om dit werk met de CNCF-community voort te zetten.
We zitten aan tafel
Een CNCF Platinum Member worden betekent ook toetreden tot de CNCF Governing Board, het orgaan dat helpt bij het sturen van de stichting en haar strategische richting.
OVHcloud is al vertegenwoordigd in de Governing Board door Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer, die OVHcloud vertegenwoordigt als Platinum Member.
Dit geeft ons een nog grotere kans om bij te dragen aan de richting van het cloud-native ecosysteem en om de toekomst van de technologieën en community's waar we dagelijks op vertrouwen mede vorm te geven.
Ontmoet ons bij KubeCon + CloudNativeCon North America
Onze inzet voor de cloud-native community betekent ook dat we delen wat we leren van het werken met deze technologieën in productie.
Als u naar KubeCon + CloudNativeCon North America 2026 komt, kom ons dan in november ontmoeten in Salt Lake City.
Aurélie Vache, Developer Advocate bij OVHcloud & CNCF Ambassador, zal het volgende presenteren:
“I Packaged My Application in a Container Image, and Now What?”
10 november, 12.20–12.50 uur
Hyatt Regency | 4e etage | Regency Ballroom B-D
Een containerimage bouwen en het naar een registry pushen is pas het begin. In deze sessie loopt Aurélie door praktische beveiligingswerkwijzen voor de softwaretoeleveringsketen, van het genereren van SBOM's tot kwetsbaarheidsanalyse, VEX, attesten, het ondertekenen van images en automatisering in CI/CD-pipelines.
Maar dat is nog niet alles.
Op woensdag 11 november, van 18.00 tot 20.00 uur, doe mee met Aurélie en het OVHcloud-team voor een avond vol Kubernetes-praat, drankjes en community, op slechts een minuut lopen van het Salt Palace Convention Center.
Er zal een korte discussie zijn, volop tijd om mede-Kubernetes- en cloud-native-enthousiastelingen te ontmoeten, en wat OVHcloud-promotiemateriaal, waaronder exemplaren van “Understanding Kubernetes in a Visual Way.” Aanmelden is noodzakelijk en de exacte locatie wordt gedeeld met geregistreerde conferentiegangers.
Ik hoop je daar te zien!
En als je naar KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027, in maart in Barcelona komt, zijn wij er ook ;-).