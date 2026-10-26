OVHcloud-gebruikers kunnen blij zijn: Encryptie van OpenTofu state werkt nu met OVHcloud KMS, dus je kunt je state- en planbestanden beschermen met beheerde sleutels.

Wanneer mensen aan Infrastructure as Code denken, is Terraform vaak de eerste tool die in hun opkomt. Na de fork waaruit OpenTofu in ontstaan, is het project echter aanzienlijk geëvolueerd en zijn er features geïntroduceerd waarmee het zich duidelijk onderscheidt.

Een van de meest opvallende toevoegingen is encryptie van state en plan , een functionaliteit waar de community al jaren om vroeg .

OpenTofu ondersteunt nu encryptie van state- en planbestanden in rust, ongeacht of ze lokaal of in een externe backend zijn opgeslagen. Dit helpt teams bij het beschermen van gevoelige infrastructuurmetadata, inloggegevens en configuratiedetails die anders via state-bestanden zouden kunnen worden blootgesteld. Om encryptiesleutels te beheren, integreert OpenTofu met verschillende Key Management Services (KMS), waaronder OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS en Azure Key Vault.

OVHcloud-gebruikers hebben nu ook die optie, dankzij de OpenTofu externe sleutelprovider voor OVHcloud KMS, die door OVHcloud wordt onderhouden. Hiermee kunnen ze gemanagede encryptiesleutels gebruiken om hun infrastructuurstate te beveiligen.

In dit blogbericht laat ik zien hoe je OVHcloud KMS gebruikt om je OpenTofu state- en planbestanden te versleutelen, waardoor de beveiliging van je Infrastructure as Code-workflows wordt verbeterd.

Waartegen beschermt encryptie?

Wanneer het is ingeschakeld, versleutelt OpenTofu statedata in rust, wat helpt om gevoelige informatie in het state-bestand te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Encryptie is echter geen vervanging voor back-up-, versiebeheer- of statemanagementmechanismen. Het voorkomt geen gegevensverlies en kan op zichzelf niet beschermen tegen alle vormen van state-corruptie of replay-aanvallen waarbij oudere state- of planbestanden betrokken zijn. Het kan ook niet voorkomen dat gebruikers die het tofu-commando uitvoeren toegang krijgen tot gevoelige waarden, aangezien zij de ontsleutelde state moeten kunnen lezen.

⚠️ Houd er rekening mee dat wanneer je encryptie inschakelt, je state- en planbestanden onherstelbaar worden zonder de juiste encryptiesleutel.

Vereisten

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u aan de volgende vereisten voldoet:

Een OVHcloud-account

Een OKMS (OVHcloud Key Management Service)-domein (“305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661” als voorbeeld in dit blogbericht)

(OVHcloud Key Management Service)-domein (“305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661” als voorbeeld in dit blogbericht) Een Service Key van het type “AES” met het “Wrap/Unwrap”-gebruik (“16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56” als voorbeeld in dit blogbericht)

van het type “AES” met het “Wrap/Unwrap”-gebruik (“16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56” als voorbeeld in dit blogbericht) Een IAM (Identity and Access Management) lokale gebruiker (“kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661” als voorbeeld in dit blogbericht)

(“kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661” als voorbeeld in dit blogbericht) De OVHcloud CLI , geïnstalleerd

, geïnstalleerd De OpenTofu CLI , geïnstalleerd (v1.13+, waarbij externe sleutelproviders niet langer experimenteel zijn)

💡 De OVHcloud KMS-sleutelprovider ondersteunt zowel token- als mutual TLS (mTLS)-authenticatie. In dit blogbericht gebruiken we de token-authenticatiemodus. Volg de officiële handleiding voor sleutelproviders als u de mTLS-authenticatiemodus wilt gebruiken.

De sleutelprovider instellen

De sleutelprovider installeren

Installeer de sleutelprovider lokaal: