Brief aan de aandeelhouders, aan de werknemers, aan de klanten Jaarresultaten FY2026 Vooruitzichten FY2027

Beste aandeelhouders, beste werknemers, beste klanten,

Een jaar geleden, in oktober 2025, nam ik de leiding van de OVH Groep weer op me met drie doelstellingen: onze prestatieafspraken nakomen, groei genereren in de Cloud en Kunstmatige Intelligentie, en duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze werknemers en onze aandeelhouders.

Om dit te bereiken, berust het strategische plan "Step Ahead" op onze beroemde "secret sauce": vandaag uitvoeren en tegelijkertijd morgen voorbereiden, samenwerken met onze klanten en partners om op hun behoeften te anticiperen, en korte, progressieve en gedisciplineerde investeringscycli gebruiken.

Onze kracht? Dat is het ecosysteem dat we al 27 jaar rond de OVH Groep hebben verenigd. 3.200 werknemers die dezelfde waarden delen: vertrouwen, samenwerken, passie, disruptie en verantwoordelijkheid. Meer dan een miljoen klanten en partners die ons 24 uur per dag gebruiken. Financiële partners die onze ambities ondersteunen en ons al jaren vertrouwen.

Een jaar later, zijn we klaar om te versnellen.

Belangrijke industriële activa die we volledig beheersen

Een datacenter download je niet met één klik. Het duurt meerdere jaren om deze essentiële infrastructuren voor de Cloud en AI te bouwen. Sinds onze oprichting beheersen wij de gehele industriële waardeketen, van de bouw van datacenters tot het ontwerp van servers. Deze technologische onafhankelijkheid stelt ons in staat sneller te werken en onze kosten beter in de hand te houden. Wij zijn eigenaar van het overgrote deel van onze datacenters en een aanzienlijk deel van hun elektrische capaciteit blijft beschikbaar. Deze strategische activa zullen onze volgende groeifase ondersteunen.

Ons netwerk wordt zelden genoemd, en dat is een goed teken: het werkt! Meer dan twintig jaar geleden hebben wij ervoor gekozen om in ons eigen internetnetwerk te investeren. Het is nu wereldwijd en verbindt al onze datacenters met elkaar en met de rest van de wereld. Sinds vijftien jaar zijn de jaarlijkse kosten stabiel gebleven, terwijl het aandeel ervan in onze omzet voortdurend is afgenomen. Elke wereldwijde speler in de Cloud en AI moet een netwerk van deze omvang bouwen. De onze is al grotendeels terugverdiend.

Onze toeleveringsketen en onze twee productielocaties voor servers zijn eveneens van strategische meerwaarde. We hebben aan enkele dagen genoeg om ons aan te passen aan de vraag van onze klanten. Dat is het resultaat van de reorganisatie die ik tijdens het boekjaar 2025 in gang heb gezet. Sindsdien gaan we nauwkeuriger om met onze componentvoorraden om het erin gefixeerde cash te beperken. Vloeistofkoeling is onmisbaar geworden voor GPU's. Dankzij onze twintig jaar ervaring met watercooling passen wij dit nu tegen lagere kosten aan voor de nieuwe generaties GPU's, vergelijkbaar met wat wij elk kwartaal doen voor onze standaardservers.

Een uitgebreid software- en commercieel aanbod

Onze activiteit is ook softwarematig, met een bekend bedrijfsmodel: vaste kosten en hoge marges. In vijf jaar tijd hebben wij meer dan 80 Public Cloud-producten ontwikkeld. De groei versnelt, wat een steeds snellere commerciële adoptie en de strategische relevantie van het creëren van aanvullende producten bevestigt. We werken momenteel aan de onderlinge integratie van deze 80 producten en aan de regionalisering van ons Public Cloud-aanbod. Het doel is om aan de vraag in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific te voldoen om onze groei verder te versnellen.

Bare Metal blijft de essentiële bouwsteen van de Cloud: het trekt nieuwe klanten aan en het biedt wat de grootste klanten nodig hebben. De prijsverhoging van onze servers van de nieuwste generatie stelt ons in staat om extra cashflow te genereren die de stijgende kosten van RAM en schijven compenseert, om de bestellingen van onze klanten te kunnen blijven afleveren. Tegelijkertijd hebben we de continuïteit van de dienstverlening voor onze klanten op VMware-diensten gewaarborgd dankzij een meerjarig contract en bereiden we het vervolg voor.

Voor degenen met de hoogste eisen op het gebied van soevereiniteit en beveiliging heeft een derde product de SecNumCloud-kwalificatie behaald: SNC Cloud Platform. Tegelijkertijd zijn we begonnen met het leveren van "On-Prem Cloud Platform" in de datacenters van onze klanten. Concluderend beschikken onze klanten over de breedste productportefeuille van alle Europese spelers.

Wij voeren onze drie go-to-market-strategieën, Digital Starters, Digital Scalers en Corporate, in zestien landen uit. De reorganisatie van onze teams die in het boekjaar 2026 is doorgevoerd, zal in 2027 haar volledige effect sorteren. Tegelijkertijd gaan we de klantenservice herzien: deze zal beter worden gesegmenteerd en zal door kunstmatige intelligentie worden ondersteund om de kwaliteit en de responstijd te verbeteren. Tot slot gaan we de waardepropositie van elk van onze merken verduidelijken: Kimsufi, SoYouStart, Gladia, OVH, OVHcloud en OVHai.

Een eenvoudigere organisatie

Ons operationele model berust op twee pijlers. Aan de ene kant gestandaardiseerde processen die een constante kwaliteit op grote schaal garanderen. Aan de andere kant werken kleine multidisciplinaire teams, aangevuld door kunstmatige intelligentie, aan nieuwe projecten. Al onze projecten worden wekelijks, of zelfs dagelijks indien nodig, vervolgd. Elk nieuw initiatief combineert drie perspectieven (marketing, finance en techniek) met als doel om voor elk daarvan zo snel mogelijk een maandelijkse omzet van 1 miljoen euro te behalen.

Al deze transformaties waren niet eenvoudig. Ze hebben veel zelfreflectie van onze teams gevraagd, en ik wil hen daarvoor bedanken. Vandaag hebben we een zeer duidelijk en goed werkend uitvoeringskader. Het stelt ons in staat om de beste groeimotoren te vinden en deze snel in te schakelen.

Kunstmatige Intelligentie, voor onze klanten en voor onszelf

Voor onze klanten verbreedt Kunstmatige Intelligentie de toegang tot technologie. Onze visie, gedeeld tijdens de OVHcloud Summit 2025, is dat alle software, inclusief SaaS, diensten zullen worden die worden aangestuurd door Kunstmatige Intelligentie. Daarom ontwikkelen we « OVHai Workspace », een AI-platform voor bedrijven waarmee onze klanten AI-agents kunnen creëren en aansturen om hen dag in, dag uit te ondersteunen.

Daarnaast zijn sommige van onze nieuwe producten voor het eerst niet langer bedoeld voor mensen, maar voor AI-agents. Deze agents zullen onze Cloud-resources volledig autonoom kunnen gebruiken om zeer complexe taken uit te voeren, taken die dagen of zelfs weken in beslag nemen. De fundamenten die nodig zijn voor deze diensten zijn al aanwezig, in de vorm van Token as a Service, inferentie-orkestratie op grote schaal en GPU-hosting.

Al deze diensten worden eerst intern ingezet en gebruikt: onze supportafdeling heeft AI-spraakdiensten nodig; onze HR-, juridische, financiële en commerciële afdelingen hebben AI-tools nodig; net als onze technische en cybersecurityteams. Door onze doctrine "Eat your own dog food" te respecteren, wordt elke dienst die we voor onze klanten ontwikkelen eerst door de OVH Groep zelf gebruikt.

Een deel van onze toekomstige groei zal op deze nieuwe AI-diensten gebaseerd zijn. Ze zullen onze klanten in staat stellen hun productiviteit te verhogen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen door hun gegevens beter te benutten. We voeren deze investeringen afgemeten en geleidelijk uit, waarbij elke fase er eerst op gericht is de waardecreatie aan te tonen. Ons AI-aanbod is gericht op verschillende klantprofielen, waardoor de risico's die aan deze investeringen verbonden zijn, worden gespreid.

Groei en kapitaalallocatie

Ik heb OVH zonder kapitaal opgericht en de ontwikkeling ervan tot 2016 gefinancierd via de eigen kasstroom en via bankleningen. Tien jaar later ben ik bijzonder verheugd om terug te keren naar de fundamenten van de OVH Groep met een "Free Cash Flow" die weer positief is. Ik wil ook benadrukken dat het rendement op het aangewende kapitaal over de afgelopen drie boekjaren is gestegen. We gaan door met dezelfde logica van investeringscycli om de omzet en dus de EBITDA te verhogen, waardoor de volgende investeringscyclus kan worden gefinancierd zonder verhoging van het eigen vermogen, terwijl we vasthouden aan een comfortabele schuldhefboom van minder dan 3 keer de EBITDA.

De operationele kasstroom ( capacité d’autofinancement , CAF) die door de OVH Groep wordt gegenereerd, is bestemd voor drie doeleinden: investeringen in rendabele groei, schuldvermindering en beloning van aandeelhouders. Ik wil dat we regelmatig binnen de raad van bestuur kunnen blijven overleggen over de keuzes hoe we onze CAF toewijzen.

Een nieuwe groeifase

AI versnelt de vereisten van alle typen klanten, of ze nu tech of non-tech zijn. Toch hebben in Europa maar weinig spelers de ambitie om een grote rol te spelen in de gehele waardeketen. En dat is niet voor niets: dit vereist jarenlange investeringen in menselijk kapitaal, infrastructuur en producten met een voldoende brede, gevarieerde en geografisch gediversifieerde klantenbasis.

Deze fundamenten hebben wij in 27 jaar gelegd en vandaag hebben wij de middelen om snel in te spelen op alle toepassingen van de Cloud en Kunstmatige Intelligentie. Onze ambitie is het gevolg van wat wij hebben opgebouwd en de troeven die wij hebben geconsolideerd. Deze nieuwe groeifase zal, daar ben ik van overtuigd, de perceptie en het imago van de OVH Groep in Europa en de wereld veranderen.

Een langetermijnvisie

De OVH Groep volgt een langetermijntraject, trouw aan de Europese waarden die sinds het begin de basis vormen van ons model. De opeenvolgende strategische plannen, de verschillende ontwikkelingsfasen en alle projecten dienen één en dezelfde missie: onze klanten de vrijheid geven om te creëren, te innoveren en de controle over hun gegevens te behouden. Een missie die wordt samengevat door onze slogan: Innovation for Freedom.

Aan de aandeelhouders: bedankt voor uw vertrouwen sinds onze beursgang in 2021 en voor uw steun gedurende al deze jaren. Wij beginnen een nieuwe ontwikkelingsfase en wij hebben de ambitie om u daar volledig van te laten profiteren.

Aan de teams: bedankt voor jullie dagelijkse energie! Ik ben bijzonder trots op het collectief dat wij vormen. Wij hebben een snelweg voor ons liggen, het is tijd om die te nemen. It will be amazing!

Aan onze klanten: bedankt voor uw vertrouwen en vooral voor uw feedback, die ons er voortdurend stimuleert om het beter, sneller en goedkoper te doen. Wij willen de partner zijn voor al uw projecten in de cloud en op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Met vriendelijke groet,

Octave Klaba

Oprichter, CEO