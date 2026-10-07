🎙️ Tranches de Tech #31 — IT, het koninkrijk van de chats?
👤 Gast: Léonore DES PLAS
- Bluesky : @hanatori.bsky.social
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonoredesplas
🗓️ Opnamedatum: 25 september 2026
👤 We stellen Léonore voor — ⏱️ 1″00
📣 Het nieuws van de zomer — ⏱️ 15″25
Verschillende artikelen op de blog van JetBrains bespreken de beperkingen van tools voor token-optimalisatie:
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/speak-to-ai-agents-like-cavemen-tosave-tokens/#finding-1-the-saving-is-about-85-not-65
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/rtk-claude-code-token-savings/
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/ponytail-skill-claude-tested/#verdict
NVIDIA koopt Hugging Face voor 12,93 miljard dollar
https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/
��📰 News Techs
🤖 Kunstmatige intelligentie – ⏱️ 24″24
Jev model
https://docs.typesafe.ai/introduction
Claude Opus 5.5 is uit
https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5
Introducing GPT‑6 Sol and Luna
https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/
Nieuwe OVHcloud-modellen
https://www.ovhcloud.com/nl/public-cloud/ai-endpoints/catalog/
👩💻 Ontwikkeling — ⏱️ 39″16
Java 27 is beschikbaar
- https://blogs.oracle.com/java/the-arrival-of-java-27?source=:so:tw:or:awr:jav:::&SC=:so:tw:or:awr:jav:::&pcode=
- https://www.youtube.com/watch?v=4V2jooUo8O0
🏗️ Infra as Code/Infrastructuur – ⏱️ 44″35
OVHcloud Terraform provider v2.21.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0
OVHcloud Pulumi provider v2.21.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0
OVHcloud CLI v0.15.0
☁️ Cloud – ⏱️ 47″28
Microcks on OVHcloud
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7497555915366236160/
- https://blog.ovhcloud.com/nl/posts/deploy-microcks-ovhcloud-mks/
Je weg vinden in OVHcloud File Storage met Manila CSI (RWX) op Kubernetes-clusters (MKS)
https://blog.ovhcloud.com/nl/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/
📦 Container & Orkestratie — ⏱️ 52″20
Understanding Kubernetes 1.37 changelog in a visual way
https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713
Sofka - K9s replacement in Rust?
https://github.com/nklmilojevic/sofka
Mijn zaterdagmiddag met de Cilium van OVH
https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/
🔐 Beveiliging — ⏱️ 1u01″19
OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: Kubernetes-geheimen beheren
https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/
🧰 Andere
Mise, de ultieme package manager?
- https://mise.jdx.dev/
- https://www.jugsummercamp.org/edition/17/presentations/cmnhkisyc00ih01oemafnspdj
🎤 Conferenties/Meetup – ⏱️ 1u04″59
Lijst met conferenties en open CFP's
OVHcloud AI Summit
https://summit.ovhcloud.com/en-gb/
Open brief van conferenties om te overleven
https://lettreouverte.afup.org/
👋 Conclusie — ⏱️ 1u13″46
Slotwoord van Léonore
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡 Vind de andere afleveringen hier: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech