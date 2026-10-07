Terug

🎙️ Tranches de Tech #31 — IT, het koninkrijk van de chats?

Stéphane Philippart1 min leestijd
,
🎙️ Tranches de Tech #31 — IT, het koninkrijk van de chats?

👤 Gast: Léonore DES PLAS

🗓️ Opnamedatum: 25 september 2026

🎧 Link naar de aflevering

👤 We stellen Léonore voor — ⏱️ 1″00

📣 Het nieuws van de zomer — ⏱️ 15″25

Verschillende artikelen op de blog van JetBrains bespreken de beperkingen van tools voor token-optimalisatie:

NVIDIA koopt Hugging Face voor 12,93 miljard dollar

https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/

📰 News Techs

🤖 Kunstmatige intelligentie – ⏱️ 24″24

Jev model

https://docs.typesafe.ai/introduction

Claude Opus 5.5 is uit

https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Introducing GPT‑6 Sol and Luna

https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

Nieuwe OVHcloud-modellen

https://www.ovhcloud.com/nl/public-cloud/ai-endpoints/catalog/

👩‍💻 Ontwikkeling — ⏱️ 39″16

Java 27 is beschikbaar

🏗️ Infra as Code/Infrastructuur – ⏱️ 44″35

OVHcloud Terraform provider v2.21.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0

OVHcloud Pulumi provider v2.21.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0

OVHcloud CLI v0.15.0

☁️ Cloud – ⏱️ 47″28

Microcks on OVHcloud

Je weg vinden in OVHcloud File Storage met Manila CSI (RWX) op Kubernetes-clusters (MKS)

https://blog.ovhcloud.com/nl/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/

📦 Container & Orkestratie — ⏱️ 52″20

Understanding Kubernetes 1.37 changelog in a visual way

https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713

Sofka - K9s replacement in Rust?

https://github.com/nklmilojevic/sofka

Mijn zaterdagmiddag met de Cilium van OVH

https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/

🔐 Beveiliging — ⏱️ 1u01″19

OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: Kubernetes-geheimen beheren

https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/

🧰 Andere

Mise, de ultieme package manager?

🎤 Conferenties/Meetup – ⏱️ 1u04″59

Lijst met conferenties en open CFP's

https://developers.events/

OVHcloud AI Summit

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Open brief van conferenties om te overleven

https://lettreouverte.afup.org/

👋 Conclusie — ⏱️ 1u13″46

Slotwoord van Léonore

💡 Vind de andere afleveringen hier: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 

Delen op: