WordPress-updates zonder problemen: een kijkje in Smart Automatic Updates

WordPress-updates zijn essentieel zodat een website veilig blijft, maar ze zijn ook een grote bron van zorg voor webagentschappen. We vroegen Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager bij OVHcloud, om uit te leggen hoe Smart Automatic Updates ontworpen is om dit dilemma op te lossen.

Elke agency die WordPress-websites beheert, kent de spanning tussen de noodzaak van updates en niet de tijd of de middelen hebben om ze uit te voeren. Aan de ene kant kunnen updates niet wachten: volgens het laatste jaarverslag van WordPress-beveiligingsspecialist Patchstack werden er in 2025 11.334 nieuwe kwetsbaarheden geregistreerd, waarvan 91% in plug-ins, 9% in thema's en slechts zes in de WordPress-kern. En aanvallers handelen snel: ongeveer de helft van de kwetsbaarheden met een grote impact wordt binnen 24 uur na openbaarmaking misbruikt. Een verouderde plug-in is een van de vaakst voorkomende ingangen voor een aanvaller, en hoe langer een update wordt uitgesteld, hoe langer een site kwetsbaar blijft.

Maar aan de andere kant brengt elke update een risico met zich mee: een incompatibele plug-in, een thema dat niet langer goed wordt weergegeven, een pagina die plotseling een foutmelding geeft. Om dat risico niet blindelings te nemen, controleren veel bureaus elke site handmatig. Dat kost behoorlijk veel tijd wanneer er tientallen of zelfs honderden sites te managen zijn. En wanneer de tijd dringt, worden updates uitgesteld, soms wel weken of maanden.

Om deze impasse te doorbreken, hebben de teams van OVHcloud Smart Automatic Updates ontwikkeld, een functie die inbegrepen is in Managed Hosting voor WordPress . Om dit probleem beter te begrijpen, spraken we met Sébastien, die aan het project heeft gewerkt.

Waar kwam het idee voor het project vandaan?

Dat kwam rechtstreeks van onze klanten. Op ons platform voor shared hosting hosten we ongeveer 6 miljoen websites en 80 % daarvan draait op WordPress. Dat geeft ons veel feedback, en één behoefte bleef terugkomen: mensen weten dat ze hun sites up-to-date moeten houden, maar velen hebben een update meegemaakt die misging en ze hebben niet de tijd om elke site handmatig te controleren.

Traditionele automatische updates lossen het beveiligingsprobleem op, maar ze creëren een ander probleem, omdat je er vaak pas achter komt dat een site kapot is wanneer een klant belt. We wilden automatisering die controleert alvorens actie te ondernemen.

Eén verhaal in het bijzonder is ons bijgebleven. Een freelance webdeveloper runde een eenmanszaak en managede in zijn eentje tientallen WordPress-websites voor zijn klanten. Er werd een kwetsbaarheid bekendgemaakt in een plug-in die op veel van die sites werd gebruikt en hij had simpelweg geen tijd om ze allemaal bij te werken voordat een aanvaller hem voor was. Binnen korte tijd waren 36 van de websites van zijn klanten gehackt en werden bezoekers doorgestuurd naar kwaadaardige websites.

Het opschonen van de sites was nog tot daaraan toe. Het moeilijkste was om zijn klanten onder ogen te komen. Ieder van hen vertrouwde hem om voor hun website te zorgen, en ieder van hen kwam erachter dat hun bezoekers naar gevaarlijke pagina's waren gestuurd. Voor een freelancer wiens bedrijf afhankelijk is van reputatie en mond-tot-mondreclame, duurt het herstellen van dat soort geloofwaardigheidsschade veel langer dan het herstellen van de sites zelf.

Sindsdien heeft hij de sites van zijn klanten verplaatst naar Managed Hosting voor WordPress en ons de taak gegeven om ze up-to-date te houden. Zijn verhaal is precies het soort situatie dat we wilden voorkomen: niet omdat hij iets verkeerd deed, maar omdat niemand handmatig tientallen websites, elke week weer opnieuw, up-to-date kan houden.

Hoe worden WordPress-updates getest?

Het principe is om een update nooit direct op de live site te testen.

Wat zijn de vier testfasen?

Elke dag controleren we of er nieuwe updates beschikbaar zijn. Elke update wordt vervolgens in vier fasen getest.

Eerst maken we een snapshot van de site zoals deze op dit moment werkt. Een crawler begint vanaf de homepage en volgt de links recursief: als de homepage linkt naar pagina A, die linkt naar pagina B, die linkt naar pagina C, dan wordt pagina C ook geanalyseerd. We analyseren tot 50 pagina's per site. Voor elke pagina registreren we de HTTP-statuscode die de server retourneert, wat laat zien of de pagina normaal laadt of een foutmelding geeft, samen met een schermafbeelding van de volledige pagina in een resolutie van 1920×1080.

Vervolgens klonen we de site naar een geïsoleerde testomgeving. Op die kloon, en alleen op die kloon, passen we de updates toe voor WordPress, de thema's en de plug-ins.

Als derde stap analyseren we de kloon op precies dezelfde manier als de oorspronkelijke site, met dezelfde pagina's, dezelfde HTTP-statuscodes en dezelfde schermafbeeldingen.

Ten slotte vergelijken we de twee. Die vergelijking bepaalt of de update kan worden toegepast op de productieomgeving.