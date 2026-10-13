La rentrée a été riche sur le blog. Ce récap du blog OVHcloud de septembre rassemble l’essentiel : la position d’OVHcloud sur l’AI Gigafactory, l’IA souveraine au World Summit AI, un blog renouvelé en huit langues et deux lectures techniques, du réseau VMware au mocking d’API sur Kubernetes. Parcourez les sections ci-dessous ou allez droit aux articles qui vous concernent.

Le dossier du mois : l’IA souveraine

Deux articles abordent ce mois-ci le même sujet, chacun sous un angle différent.

AI Gigafactory : le business model introuvable ?

OVHcloud rejoindra-t-il un consortium AI Gigafactory ? Octave Klaba répond chiffres à l’appui. Le projet s’accorde sur bien des points avec le plan stratégique Step Ahead, mais trois éléments ne sont pas alignés : une logique uniquement nationale, l’obligation d’un site unique et une commande publique symbolique. Les 200 millions d’euros promis sur cinq ans ne couvrent qu’entre 10 % et 15 % du revenu nécessaire à l’équilibre, estimé entre 300 et 400 millions par an. La seule voie envisagée serait un nouveau consortium de grands utilisateurs de GPU. La décision reste ouverte, mais OVHcloud fournira une IA souveraine dans tous les cas. Suivez le raisonnement complet d’Octave Klaba.

World Summit AI : les fondations de l’IA souveraine

Au World Summit AI d’Amsterdam, les 7 et 8 octobre, Olivier Debeugny, directeur général et fondateur d’OVHai LLM, a animé la session The Building Blocks of Sovereign AI. Il y a passé en revue les couches d’une stack souveraine (calcul, données, modèles et cadre juridique), pour distinguer ce qu’une organisation européenne peut détenir aujourd’hui, ce qu’elle peut se procurer localement et où des lacunes persistent. Son équipe, issue de Dragon LLM, a rejoint OVHcloud au printemps 2026. Découvrez les enjeux de l’IA souveraine en Europe.

Nouveautés du blog et des offres

Un nouveau blog, en huit langues

Le blog a fait sa rentrée avec un nouveau look et une navigation par thématiques. Pour la première fois, il parle aussi allemand, espagnol, italien, néerlandais, polonais et portugais. Cette refonte coïncide avec le début de l’exercice fiscal 2027 d’OVHcloud. La ligne éditoriale mettra l’accent sur la souveraineté européenne, l’IA et l’expertise technique de notre infrastructure. Lisez la présentation du nouveau blog .

ADSL : la hausse au 1ᵉʳ septembre, la fibre en relais

Connecté en ADSL, VDSL ou SDSL ? Depuis le 1ᵉʳ septembre, le tarif des accès cuivre dégroupés OVHcloud augmente de 5 € HT par mois et par paire. Cette hausse découle de la fermeture programmée du réseau cuivre en France, attendue d’ici 2030, et ces coûts ne redescendront pas. La fibre est déjà raccordable dans près de 95 % des locaux. Pour basculer, la Fibre Pro (FTTH) et la Fibre dédiée (FTTO) sont proposées à -50 % pendant six mois, avec les frais d’accès offerts. Vérifiez les nouveaux tarifs et les deux parcours vers la fibre.

WordCamp Bretagne : OVHcloud et la communauté WordPress

OVHcloud héberge plus de 6 millions de sites, et plus de 80 % d’entre eux utilisent WordPress. OVHcloud était donc sponsor du WordCamp Bretagne, le 18 septembre au Couvent des Jacobins à Rennes. Sébastien Cavaillé y présente Managed Hosting for WordPress et ses Smart Automatic Updates, qui testent chaque mise à jour sur un clone temporaire avant la mise en production. Un tableau de bord centralisé permet aussi de gérer plusieurs sites au même endroit. Retrouvez notre vision de l’hébergement WordPress .

Ingénierie et infrastructure

VCF 9.1 : le réseau en libre-service avec le VPC

Une équipe applicative peut-elle créer son propre réseau isolé sans ouvrir de ticket ? Avec le Virtual Private Cloud de VMware Cloud Foundation 9, c’est possible en quelques clics depuis vCenter ou via l’API. Rémy Vandepoel et Hugo Allabert détaillent les sous-réseaux, les Transit Gateways et l’apport de VCF 9.1. Cette version ajoute la Virtual Network Appliance, qui apporte NAT avancé, DHCP et répartition de charge Avi Load Balancer au mode distribué. Le VPC complète les outils réseau existants sans les remplacer. C’est le premier volet d’une série en trois parties, qui abordera ensuite le stockage puis le compute. Explorez les nouveautés réseau de VCF 9.1 .

Microcks sur MKS : des mocks d’API dans votre cluster

Votre service est prêt, mais l’API dont il dépend ne l’est pas encore ? Microcks, outil open source et projet de la CNCF, crée des mocks à partir de vos spécifications d’API. Aurélie Vache le déploie pas à pas sur un cluster Managed Kubernetes Service de trois nœuds. Le cluster est exposé via Gateway API, Envoy Gateway et un Load Balancer Public Cloud, avec des certificats TLS gérés par cert-manager. Pour la production, elle conseille l’offre standard plutôt que l’offre gratuite. Elle suggère aussi d’envisager Managed Databases pour PostgreSQL et MongoDB. Comptez moins de 30 minutes. Lancez-vous avec le tutoriel Microcks sur MKS .

Les nouvelles des Developer Advocates

L’équipe Developer Advocate a enchaîné les scènes en septembre. Stéphane Philippart, Developer Advocate chez OVHcloud, a présenté les dev containers au JUG Summer Camp de La Rochelle. Au même moment, Aurélie Vache, elle aussi Developer Advocate, parlait conteneurs à Code Europe, à Varsovie. En tant qu’ambassadrice Docker, Aurélie a aussi représenté l’équipe au Docker Captain Summit de Cancún, les 28 et 29 septembre. Le billet du mois détaillait enfin un agenda d’octobre chargé, de la WAX à Marseille à BDX I/O à Bordeaux. Consultez la revue complète de l’équipe .

Rendez-vous au prochain récap du blog OVHcloud