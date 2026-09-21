Déployer Microcks sur OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)

Votre service est prêt à être testé, mais l'API dont il dépend ne sera pas disponible avant trois semaines. Ce scénario vous semble familier ? Lorsque vous développez ou testez une application, certaines des API dont elle dépend ne sont souvent pas encore disponibles, ce qui peut être source de frustration. L’API mocking comble cette lacune : elle vous permet de tester vos intégrations sans attendre le back-end réel. Microcks répond à ce besoin. Et ce, directement depuis votre cluster Kubernetes. Cet article de blog vous montre comment déployer Microcks sur un cluster Managed Kubernetes Service (MKS) d’OVHcloud et comment l’exposer en utilisant Gateway API de Kubernetes, Envoy Gateway et un OVHcloud Load Balancer Public Cloud. En tant que projet CNCF, Microcks s'intègre naturellement dans un environnement cloud native. Et avec OVHcloud, membre CNCF Platinum, l’exécution de Microcks sur MKS constitue une manière naturelle d’intégrer le mocking et le test d’API à votre plateforme Kubernetes. Qu'est-ce que Microcks ?

Microcks est un outil open source pour le mocking et le test d'API. Il crée des mocks à partir de spécifications d'API, ce qui vous permet de tester des applications et des intégrations sans que le back-end réel ne soit nécessaire. Cela s’avère particulièrement utile dans les environnements distribués, où les équipes et les services évoluent de manière indépendante. Et comme Microcks fonctionne sur Kubernetes, il s’intègre naturellement à un environnement cloud native. Prérequis Avant de commencer, vous aurez besoin : d’un compte OVHcloud ;

d’un projet Public Cloud actif ;

d’une d’identifiants API avec les autorisations nécessaires pour gérer un cluster MKS ;

de la CLI OVHcloud ;

de kubectl ;

d’Helm ;

d’un nom de domaine (pointant vers le Load Balancer, si vous souhaitez un nom de domaine personnalisé). C’est parti ! Étape 1 : créer un cluster MKS Il faut d’abord créer un cluster Managed Kubernetes Service OVHcloud et un pool de nœuds. Pour cet exemple, nous utiliserons un pool de trois nœuds basé sur la variante b3-8. Notez que pour une utilisation en production, vous devriez envisager d'utiliser une offre standard plutôt que l’offre gratuite. Créer le cluster Définissez les paramètres de votre cluster.

bash Copier export CLUSTER_NAME="microcks" export REGION="GRA9" export PLAN="free"

Créez le cluster Kubernetes.

bash Copier CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Attendez 2 à 3 minutes pour que le cluster soit provisionné. Vérifiez l'état du cluster Kubernetes.

bash Copier ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID

Créer le pool de nœuds et se connecter au cluster Microcks est composé de plusieurs charges de travail Kubernetes, notamment l’application Microcks, Keycloak et son instance PostgreSQL, MongoDB ainsi que le runtime Postman. Pour une petite installation, un pool de nœuds avec trois nœuds polyvalents constitue un bon point de départ. Une fois le cluster mis en place, vous pouvez créer le pool de nœuds. Définissez la configuration du pool de nœuds.

bash Copier export NODEPOOL_NAME="microcks-np" export NODE_FLAVOR="b3-8"

Créez le pool de nœuds.

bash Copier NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Attendez 3 à 4 minutes pour qu’il soit provisionné. Vérifiez l'état du pool de nœuds.

bash Copier ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID

Une fois le cluster et le pool de nœuds prêts, générez la configuration Kubernetes.

bash Copier ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml

Configurez la CLI kubectl avec le fichier kubeconfig généré.

bash Copier export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml

Vérifiez que les nœuds sont prêts.

bash Copier kubectl get np kubectl get nodes

Votre cluster Kubernetes est maintenant prêt. Vous pouvez passer à l’exposition de Microcks. Étape 2 : exposer le cluster avec Gateway API Gateway API est le standard Kubernetes pour le routage du trafic vers un cluster, conçue comme le successeur d'Ingress. Cette solution décrit ce que vous souhaitez exposer. Un contrôleur transforme ensuite cette description en un proxy opérationnel et, sur MKS, en un Load Balancer OVHcloud Public Cloud. Vous utiliserez trois composants : Envoy Gateway, une implémentation d’API Gateway construite sur le proxy Envoy, cert-manager, qui automatise les certificats TLS, et une ressource Gateway qui les relie entre eux. Installer Envoy Gateway Installez le chart Helm Envoy Gateway.

bash Copier helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace

Créez ensuite une GatewayClass qui indique à Kubernetes qu’Envoy Gateway est responsable de vos ressources Gateway.

bash Copier cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: GatewayClass metadata: name: envoy spec: controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller EOF

Gérer les certificats TLS avec cert-manager Pour gérer automatiquement vos certificats TLS, vous utiliserez cert-manager en combinaison avec Let's Encrypt. Installez cert-manager.

bash Copier helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io helm repo update helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true

Créez ensuite un ClusterIssuer pour Let's Encrypt.

bash Copier cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: cert-manager.io/v1 kind: ClusterIssuer metadata: name: letsencrypt-prod-microcks spec: acme: server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory email: <your-email@example.com> # Update with your email address privateKeySecretRef: name: letsencrypt-prod-microcks solvers: - http01: gatewayHTTPRoute: parentRefs: - name: microcks-gateway namespace: microcks group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway EOF

Cet issuer permet à cert-manager de demander des certificats à Let's Encrypt en utilisant le solveur HTTP-01 de l'API Gateway. Créer la Gateway Vous pouvez maintenant créer la Gateway qui exposera Microcks. Créez le namespace.

bash Copier kubectl create namespace microcks

Créez ensuite la Gateway avec ses cinq listeners : HTTP et HTTPS pour Microcks, TLS passthrough pour gRPC et HTTP et HTTPS pour Keycloak.

bash Copier cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway metadata: name: microcks-gateway namespace: microcks annotations: cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks spec: gatewayClassName: envoy listeners: - name: microcks-http hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-https hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: microcks-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-grpc hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: TLS port: 443 tls: mode: Passthrough allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-http hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-https hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: keycloak-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same EOF

Vérifier l'état de la Gateway.

bash Copier kubectl get gateway -n microcks --- OUTPUT --- NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s

À ce stade, la Gateway devrait être Accepté=True et Programmed=True. Si ce n'est pas le cas, attendez quelques minutes pour que la Gateway soit programmée et que le Load Balancer Public Cloud soit provisionné. Configurer le DNSSEC Obtenez l'adresse externe attribuée à la Gateway.

bash Copier export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \ -n microcks \ -o jsonpath='{.status.addresses[0].value}') echo $GATEWAY_IP --- OUTPUT --- xx.xx.xx.xx

Si vous utilisez un domaine Custom, créez les enregistrements DNS suivants.

bash Copier microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>

Vous pouvez configurer ces enregistrements via l’interface de gestion DNS d’OVHcloud.

Une fois le DNS configuré, vérifiez les enregistrements.

bash Copier dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer

Étape 3 : déployer et vérifier Microcks L’infrastructure est désormais prête. Déployons Microcks. Déployer Microcks avec Helm Vous allez utiliser le chart Helm officiel de Microcks et le configurer pour qu'il crée des ressources HTTPRoute de Gateway API, au lieu de ressources Ingress Kubernetes. Ajoutez le dépôt Helm de Microcks.

bash Copier helm repo add microcks https://microcks.io/helm/ helm repo update

Créez un fichier microcks_values.yaml.

bash Copier cat > microcks_values.yaml <<EOF appName: microcks ingresses: false gatewayRoutes: true gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: microcks-https grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc microcks: url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com ingressSecretRef: microcks-tls generateCert: false grpcEnableTLS: true keycloak: url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080 ingressSecretRef: keycloak-tls generateCert: false gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: keycloak-https EOF

Installez Microcks.

bash Copier helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml

Vérifier le déploiement Vérifier les pods.

bash Copier kubectl get pods -n microcks --- OUTPUT --- NAME READY STATUS RESTARTS AGE microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m

Attendez que tous les pods soient dans l'état En cours d'exécution et que les conteneurs soient prêts. Vous pouvez également vérifier les routes de l’API Gateway.

bash Copier kubectl get httproute -n microcks --- OUTPUT --- NAME HOSTNAMES AGE microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s

Les routes doivent faire référence aux noms d'hôte Microcks et Keycloak configurés précédemment. À ce stade, Microcks devrait être accessible.

bash Copier https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com