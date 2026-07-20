Hausse des prix de l’ADSL au 1er septembre 2026 : le bon moment pour passer à la fibre

En conséquence, le tarif des accès cuivre dégroupés OVHcloud évolue de 5 € HT/mois par paire de cuivre au 1 er septembre 2026 :

Dans le cadre de la fermeture du réseau cuivre , les opérateurs d’infrastructure augmentent progressivement leurs prix de gros. L’ARCEP, le régulateur des télécoms, encadre et plafonne la répercussion de ces hausses jusqu’à l’extinction du réseau, prévue à l’horizon 2030.

Voici ce qui change concrètement, pourquoi ces coûts continueront d’augmenter et comment faire de cette échéance une opportunité de migrer vers la fibre.

Vous êtes connecté en ADSL, VDSL ou SDSL ? Votre facture va évoluer. Une hausse des prix de l’ADSL et des autres accès cuivre s’applique depuis le 1 er septembre 2026. Cette mesure n’est pas une décision isolée d’OVHcloud : elle découle directement de la fermeture programmée du réseau cuivre en France.

Pourquoi cette hausse des prix de l’ADSL ?

La fermeture du cuivre est un projet mené par Orange, propriétaire historique du réseau télécom, et tous les opérateurs sont concernés. Après des décennies de service pour l’ADSL, l’infrastructure vieillit : sa maintenance coûte de plus en plus cher et entretenir deux réseaux en parallèle n’a plus de sens économique. Ces coûts croissants se répercutent mécaniquement sur les tarifs et ils ne redescendront pas d’ici l’extinction du cuivre.

Le processus se déroule progressivement, commune par commune, en deux temps : la fermeture commerciale, engagée dès 2024, arrête la vente de nouvelles offres cuivre ; la fermeture technique, échelonnée jusqu’en 2030, met fin définitivement au service. Pour connaître votre échéance locale, vous pouvez consulter le calendrier des fermetures. Une certitude : chaque mois passé sur le cuivre est désormais un mois payé plus cher, sur un réseau en sursis.

La fibre, désormais l’option la plus avantageuse

Longtemps, « la fibre n’arrive pas chez moi » était un argument recevable. Ce n’est plus le cas : au premier trimestre 2026, 42,8 millions de locaux sont raccordables à la fibre en France, soit près de 95 % de couverture selon l’ARCEP. Dans l’immense majorité des situations, la fibre est déjà disponible à votre adresse.

Et l’équation penche désormais nettement en sa faveur :

Performance : avec la Fibre Pro, vous bénéficiez d’un débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et montant jusqu’à 800 Mbit/s, sans commune mesure avec le cuivre.

: avec la Fibre Pro, vous bénéficiez d’un débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et montant jusqu’à 800 Mbit/s, sans commune mesure avec le cuivre. Fiabilité : la fibre offre une stabilité et une robustesse supérieures, pensées pour un usage professionnel quotidien.

: la fibre offre une stabilité et une robustesse supérieures, pensées pour un usage professionnel quotidien. Coût : pendant que le tarif du cuivre augmente, le prix de la fibre reste stable. Il est même divisé par deux pendant six mois grâce à l’offre de migration présentée plus bas.

: pendant que le tarif du cuivre augmente, le prix de la fibre reste stable. Il est même divisé par deux pendant six mois grâce à l’offre de migration présentée plus bas. Sobriété : le réseau fibre consomme jusqu’à quatre fois moins d’énergie que le cuivre.

Dernier argument, pragmatique celui-là : plus l’échéance de votre commune approche, plus les demandes de migration s’accumulent. Passer à la fibre maintenant, c’est éviter l’engorgement des raccordements de dernière minute.

Deux parcours pour migrer vers la fibre

Pour accompagner cette transition, OVHcloud propose deux offres. La différence ? Le niveau de service, à choisir selon les exigences de votre activité.

Vous cherchez le très haut débit au meilleur coût : la Fibre Pro (FTTH)

C’est le parcours naturel depuis l’ADSL ou le VDSL, et une option pertinente depuis le SDSL si vos usages n’exigent pas de garanties spécifiques. Vous bénéficiez d’un accès fibre mutualisé très haut débit, adapté au quotidien d’un bureau, d’un commerce ou d’un cabinet. Et en migrant dès maintenant, vous profitez de -50 % pendant 6 mois ainsi que des frais d’accès au service offerts.

👉 Testez votre éligibilité en quelques clics, que vous soyez chez OVHcloud ou chez un autre opérateur. Si vous êtes déjà client, vous pouvez aussi gérer vos accès depuis votre espace client, rubrique Télécom.

Votre activité exige des garanties : la Fibre dédiée (FTTO)

Prolongement logique du SDSL, la Fibre dédiée (FTTO) réserve un lien à votre seule entreprise. Vous disposez d’un débit symétrique et d’une garantie de temps de rétablissement (GTR), de quoi soutenir vos usages critiques en toute sérénité. L’offre de bienvenue s’applique également : -50 % pendant 6 mois et frais d’accès au service offerts (selon engagement). À noter qu’un accès FTTO constitue une création de ligne. Pensez donc à résilier votre accès cuivre une fois votre fibre activée, la bascule n’étant pas automatique.

👉 Découvrez les offres et choisissez celle qui correspond à vos besoins.

Dans les deux cas, comptez en moyenne deux à quatre semaines entre votre demande et l’activation de la ligne. Une raison de plus de s’y prendre tôt.

Le cuivre coûte plus cher, la fibre est prête

La hausse des prix de l’ADSL au 1er septembre 2026 ne fait qu’anticiper la suite : des accès cuivre de plus en plus coûteux, jusqu’à leur extinction d’ici 2030. La fibre, elle, est déjà disponible presque partout et l’offre de migration à -50 % pendant 6 mois rend la bascule plus intéressante que jamais.

Le bon moment pour tester votre éligibilité, c’est avant l’échéance de votre commune, pas après.