World Summit AI 2026 : OVHcloud met l’accent sur l’IA souveraine
Le World Summit AI 2026 s'est ouvert le 7 octobre à Amsterdam pour sa dixième édition. Cette année, une partie de l’événement était dédiée à la discussion autour de l’IA souveraine. OVHcloud y a participé : Olivier Debeugny, directeur général et fondateur d'OVHai LLM, est intervenu lors de la session intitulée The Building Blocks of Sovereign AI (Les fondations de l’IA souveraine). Plus de 10 000 participantes et participants se sont réunis pendant deux jours pour débattre d’un enjeu important, passé du stade des rapports stratégiques à celui de la mise en œuvre. Voici ce à quoi a ressemblé la rencontre cette année, ce dont Olivier a parlé et pourquoi ce sujet figure en si haute position sur les agendas européens en ce moment.
Le World Summit AI 2026 en un coup d’œil
Lancé à Amsterdam en 2017, le World Summit AI est devenu l'un des plus grands événements sur l’intelligence artificielle. L'édition 2026 a annoncé en effet plus de 300 intervenantes et intervenants, plus de 100 exposantes et exposants et dix parcours thématiques. L’événement est également l'hôte de la World AI Week, qui s’est déroulée du 5 au 9 octobre avec plus d'une centaine d'événements affiliés dans toute la ville.
Le programme suit le cycle de vie de l'IA en entreprise plutôt qu’une thématique unique. La thématique « Adopt AI » couvre le déploiement dans les grandes organisations, « Pathfounders » réunit startups et investisseurs et « AI Labs » donne la parole aux équipes de recherche.
La thématique de la souveraineté de l’IA a pour objectif de donner aux décideurs et décideuses, entreprises et spécialistes de la technologie un espace commun pour discuter de la manière dont les nations, les régions et les secteurs assurent la souveraineté de l’intelligence artificielle. C'est ici que le sujet passe de la théorie à la pratique, constituant tout naturellement le thème de la session d'Olivier.
L’intervenant derrière la session
Olivier Debeugny a fondé Lingua Custodia en 2011 afin de construire des modèles d’IA pour le secteur financier. La société est devenue plus tard Dragon LLM, a remporté le Large AI Grand Challenge de la Commission européenne et entraîné ses propres modèles de fondation sur les supercalculateurs EuroHPC. En mars 2026, OVHcloud a annoncé l'acquisition de Dragon LLM et le lancement d'un laboratoire d'IA dédié à la formation et au fine-tuning de grands modèles de langage (LLM) souverains. Dragon LLM est ainsi devenu OVHai LLM, une filiale d’OVHcloud, en avril 2026. Son équipe est l'une des rares en Europe à pouvoir concevoir à la fois des modèles de fondation et des modèles spécialisés par domaine. En outre, ses travaux alimentent désormais de nouveaux services d'IA générative pour les données sensibles, déployables dans le cloud ou on-premises.
C’est cette expérience qu’Olivier a apportée à sa session, The Building Blocks of Sovereign AI. La session a abordé ce qu'il faut pour exploiter une IA que l'on maîtrise. Elle passe également en revue les couches qui composent une stack souveraine : capacité de calcul, localisation et gouvernance des données, modèles en eux-mêmes et cadre juridique dans lequel ils opèrent. Cette session a consisté à déterminer lesquels de ces blocs une organisation européenne peut détenir aujourd'hui, lesquels elle peut se procurer localement et où des lacunes persistent.
Pourquoi l'IA souveraine figure sur tous les agendas
Trois facteurs encadrent le débat européen sur la souveraineté de l’IA en 2026.
Tout d'abord, le marché. Selon Synergy Research Group (juillet 2025), trois hyperscalers non européens détiennent environ 70 % du marché européen du cloud, tandis que la part combinée des fournisseurs européens est restée stable autour de 15 % depuis 2022, contre 29 % en 2017. Savoir où s'exécutent les charges de travail d'IA en Europe et qui les exploite est une question d'actualité économique.
Ensuite, la réglementation. Le règlement européen sur l'IA (AI Act) est entré en vigueur en août 2024. Ses obligations relatives aux modèles d’IA à usage général (GPAI) s'appliquent depuis le 2 août 2025. Les pouvoirs de contrôle de la Commission européenne sur ces modèles sont quant à eux entrés en vigueur le 2 août 2026. Toute personne construisant ou déployant des LLM en Europe travaille désormais dans ce cadre.
Enfin, les investissements publics. Le plan d'action pour un continent de l'IA (AI Continent Action Plan), présenté en avril 2025, prévoit un réseau d'usines d'IA (AI Factories) construites sur les supercalculateurs EuroHPC. L'initiative InvestAI vise quant à elle à mobiliser 200 milliards d'euros, dont 20 milliards pour des gigafactories d'IA. La capacité de calcul européenne se construit. Construire et utiliser représentent deux actions différentes.
Découvrez-en plus sur l'IA chez OVHcloud
Le World Summit AI 2026 s’est déroulé les 7 et 8 octobre au Taets Art & Event Park, à Amsterdam.
Deux ressources OVHcloud constituent un bon point de départ : AI Endpoints propose des modèles open-weight via une API serverless hébergée en Europe et notre page dédiée au cloud souverain explique ce que signifie concrètement le contrôle des données.
Amsterdam a également été la première de nos dates d'automne. Nous avons a hâte d’accueillir notre propre AI Summit le 19 novembre 2026 au Carrousel du Louvre à Paris.