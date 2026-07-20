Nouvelle saison, nouveau blog

C’est la rentrée ! Retour au travail, à l'école, à la réalité. Nous espérons que votre été s’est bien passé. Que vous nous lisiez depuis des années ou que vous découvriez le blog OVHcloud pour la toute première fois, nous sommes ravis de vous y retrouver.

Vous parcourez nos articles en anglais ou en français : avez-vous remarqué que les pages ont un aspect différent de ce qu'elles étaient il y a seulement un mois ? Elles possèdent un nouveau look, de nouveaux outils de navigation, juste à temps pour l'automne ! Vous lisez en allemand, espagnol, italien, néerlandais, polonais ou portugais, bienvenue à bord. C'est la première fois que le blog parle votre langue. Peu importe la langue de l’article que vous lisez, vous y trouverez le même esprit et les mêmes voix : celles de l’équipe OVHcloud et de spécialistes à travers le monde, qui partagent ce qu'ils et elles construisent, déploient et apprennent.

C'est la partie du blog qui ne changera jamais : les personnes qui le font vivre. Comme le dit Octave Klaba : « Nous proposons un cloud humain, ouvert, réversible et interopérable. Un cloud alternatif, équitable et responsable. Nous voulons mettre l'innovation au service de l'émancipation de chacune et chacun. »

Le blog incarne le visage humain de notre entreprise, pourtant très technique : avis d'expertes et d’experts, prévisions de marché, lancements de produits, annonces marquantes, comptes-rendus d'événements. Et surtout, des regards uniques de professionnels issus du vaste réseau OVHcloud partageant ce qu'ils savent, pensent et vivent. Le nouveau look du blog est là pour rendre cette information plus facile à trouver et plus agréable à lire.

Ce que vous y trouverez

Le blog est désormais organisé par thématiques. Vous pouvez donc accéder directement à ce que vous recherchez : analyses techniques approfondies, nouveautés produits, souveraineté, événements et plus encore. Il est publié en huit langues pour notre clientèle internationale. Et si vous préférez recevoir nos articles, un flux RSS est également disponible.

Une nouvelle année démarre

La refonte du blog intervient précisément au moment où nous entrons dans l'exercice fiscal 2027 d'OVHcloud (ou FY27). Avec ce nouveau départ, le blog approfondira ce qui rend les actualités d'OVHcloud intéressantes : la souveraineté européenne, l’IA, l'expertise technique de notre infrastructure et plus encore. En parallèle, découvrez-en plus sur l'hébergement économique sur le nouveau blog Kimsufi.

Une dynamique s’installe

Quelques étapes récentes montrent déjà la voie. La solution SNC Cloud Platform d’OVHcloud vient d'obtenir la qualification SecNumCloud de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information française. Il s’agit de notre troisième offre qualifiée après VMware on OVHcloud et Bare Metal Pod. Le déploiement de cette solution est désormais prévu en Italie, en Allemagne et en Pologne, chacun étant aligné sur les cadres de sécurité propres à chaque pays. Et aux côtés du spécialiste français de l'open source Plakar, OVHcloud intègre désormais nativement la sauvegarde dans Public Cloud, les clientes et clients conservant leurs clés et leurs copies en Europe. Comme l'explique Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer : « La sauvegarde est une fonction cloud essentielle, à l'instar du calcul ou du réseau. Nous l'intégrons donc nativement et restons fidèles à nos principes d'ouverture et de réversibilité. »

Ce qui vous attend

Save the date : notre événement phare, le Summit, évolue lui aussi cette année. Il devient l’OVHcloud AI Summit, avec une nouvelle identité, un nouveau lieu et une ambition plus affirmée. L’événement se tiendra le 19 novembre 2026 au Carrousel du Louvre à Paris ! Une autre raison de garder un œil sur cet espace dans les mois à venir.

Un nouveau look, la même équipe et une année pleine de possibilités devant nous. Bienvenue sur notre nouveau blog : nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés.