Quelles sont les dernières nouvelles de l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud – Septembre 2026
Chaque mois, l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud crée du contenu, partage ses connaissances et échange avec la communauté tech.
Live, conférences, articles : découvrez ce qui a rythmé notre mois de septembre 2026. 🚀
En direct sur Twitch
Nous étions en direct sur Twitch ce mois-ci ! Voici ce que nous avons abordé :
🎥 Quantique pour tous - comprendre, coder et imaginer le futur chez OVHcloud (juin 2026) : Stéphane Philippart, Developer Advocate chez OVHcloud, a reçu Fanny Bouton, Quantum Lead chez OVHcloud, pour parler d’informatique quantique. Le replay est disponible sur YouTube.
Conférences
L’équipe a pris la route (et la scène) pour plusieurs conférences ce mois-ci :
JUG Summer Camp, La Rochelle (France)
🗣️ Stéphane : 🧰 Les dev containers, la boîte à outils ultime pour les devs ?
Code Europe, Varsovie (Pologne)
🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate chez OVHcloud : I packaged my application in a container image, and now what?
Rencontres avec la communauté
Au-delà des conférences, nous avons aussi échangé avec la communauté :
🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, Mexique, 28 et 29 septembre) : ambassadrice Docker, Aurélie y a représenté l'équipe. L'occasion d'échanger avec les équipes de Docker, mais aussi avec d'autres « Docker Captains » venus du monde entier.
Nos derniers articles de blog
Côté rédaction, voici ce que l'équipe a publié sur le blog d’OVHcloud :
📝 Deploy Microcks on OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS), par Aurélie Vache (septembre 2026)
La suite
Octobre s'annonce chargé ! Petit avant-goût de ce qui vous attend :
📅 Conférence WAX, Marseille (France)
🎤 Le 1er octobre, Stéphane donnera un talk : Créer un assistant IA dans son terminal avec Java, Picocli et Quarkus
📅 Conférence Devoxx Belgium, Anvers (Belgique)
🎤 Le 6 octobre, Stéphane animera un workshop : 👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻
🎤 Le même jour, il donnera aussi un talk : 🧰 Dev Containers: the ultimate toolbox for developers?
📅 Meetup Tech Speak’Her (Online)
🎤 Le 6 octobre, Aurélie donnera un talk : Les slides, comment bien se pr�éparer ? (dans le cadre du programme d'accompagnement du Tremplin du DevFest Toulouse)
📅 Conférence KCD UK Edinburgh, Édimbourg (Écosse)
🎤 Le 19 octobre, Aurélie donnera un talk : The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...
📅 Conférence Cloud Native Days Norway, Bergen (Norvège)
🎤 Le 27 octobre, Aurélie donnera un talk : Understanding Kubernetes in a visual way
📅 Conférence BDX I/O, Bordeaux (France)
🎤 Le 29 octobre, Stéphane donnera un talk : 🤖 Apprendre à notre IA à apprendre ... 🧠
🎤 Il animera ensuite un workshop : Ajouter de l'IA à nos applications : et si c'était aussi simple qu'ajouter une librairie ?
📅 Conférence Codemotion Milan, Milan (Italie)
🎤 Le 29 octobre également, Aurélie donnera un talk : The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...
Restons en contact
Envie d’échanger avec nous, de partager vos idées ou simplement de nous dire bonjour ?
Voici comment contacter l’équipe Developer Advocate :
- 🟣 Discord : Serveur Discord OVHcloud
- 🐦 X / Twitter : @OVHcloud
- 💼 LinkedIn : OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub : github.com/ovh
On se retrouve le mois prochain ! 👋