Quelles sont les dernières nouvelles de l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud – Septembre 2026

Chaque mois, l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud crée du contenu, partage ses connaissances et échange avec la communauté tech.

Live, conférences, articles : découvrez ce qui a rythmé notre mois de septembre 2026. 🚀

En direct sur Twitch

Nous étions en direct sur Twitch ce mois-ci ! Voici ce que nous avons abordé :

🎥 Quantique pour tous - comprendre, coder et imaginer le futur chez OVHcloud (juin 2026) : Stéphane Philippart, Developer Advocate chez OVHcloud, a reçu Fanny Bouton, Quantum Lead chez OVHcloud, pour parler d’informatique quantique. Le replay est disponible sur YouTube.

Conférences

L’équipe a pris la route (et la scène) pour plusieurs conférences ce mois-ci :

JUG Summer Camp , La Rochelle (France)

🗣️ Stéphane : 🧰 Les dev containers, la boîte à outils ultime pour les devs ?

Code Europe , Varsovie (Pologne)

🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate chez OVHcloud : I packaged my application in a container image, and now what?

Rencontres avec la communauté

Au-delà des conférences, nous avons aussi échangé avec la communauté :

🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, Mexique, 28 et 29 septembre) : ambassadrice Docker, Aurélie y a représenté l'équipe. L'occasion d'échanger avec les équipes de Docker, mais aussi avec d'autres « Docker Captains » venus du monde entier.

Nos derniers articles de blog

Côté rédaction, voici ce que l'équipe a publié sur le blog d’OVHcloud :

📝 Deploy Microcks on OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) , par Aurélie Vache (septembre 2026)

La suite

Octobre s'annonce chargé ! Petit avant-goût de ce qui vous attend :

📅 Conférence WAX , Marseille (France)

🎤 Le 1er octobre, Stéphane donnera un talk : Créer un assistant IA dans son terminal avec Java, Picocli et Quarkus

📅 Conférence Devoxx Belgium , Anvers (Belgique)

🎤 Le 6 octobre, Stéphane animera un workshop : 👩‍💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑‍💻

🎤 Le même jour, il donnera aussi un talk : 🧰 Dev Containers: the ultimate toolbox for developers?

📅 Meetup Tech Speak’Her (Online)

🎤 Le 6 octobre, Aurélie donnera un talk : Les slides, comment bien se pr�éparer ? (dans le cadre du programme d'accompagnement du Tremplin du DevFest Toulouse)

📅 Conférence KCD UK Edinburgh , Édimbourg (Écosse)

🎤 Le 19 octobre, Aurélie donnera un talk : The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...

📅 Conférence Cloud Native Days Norway , Bergen (Norvège)

🎤 Le 27 octobre, Aurélie donnera un talk : Understanding Kubernetes in a visual way

📅 Conférence BDX I/O , Bordeaux (France)

🎤 Le 29 octobre, Stéphane donnera un talk : 🤖 Apprendre à notre IA à apprendre ... 🧠

🎤 Il animera ensuite un workshop : Ajouter de l'IA à nos applications : et si c'était aussi simple qu'ajouter une librairie ?

📅 Conférence Codemotion Milan , Milan (Italie)

🎤 Le 29 octobre également, Aurélie donnera un talk : The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...

Restons en contact

Envie d’échanger avec nous, de partager vos idées ou simplement de nous dire bonjour ?

Voici comment contacter l’équipe Developer Advocate :

On se retrouve le mois prochain ! 👋