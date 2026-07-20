OVHcloud et WordPress : rendez-vous au WordCamp Bretagne 2026

Le 18 septembre, OVHcloud sera au WordCamp Bretagne 2026, à Rennes. Nous aurons ainsi l’occasion de revenir sur une relation qui dure ! Nous hébergeons en effet aujourd’hui plus de 6 millions de sites web et plus de 80 % d’entre eux utilisent WordPress. Cet outil fait donc partie de notre quotidien depuis longtemps.

Derrière ces chiffres, il y a surtout une grande diversité de projets : le premier site d’un indépendant, le site vitrine d’une PME, une boutique en ligne, un média… Mais aussi les milliers d’agences web ou de freelances, qui ont grandi avec OVHcloud pour créer et maintenir les sites WordPress de leur clientèle.

C’est aussi ce qui fait toute la richesse de WordPress : un même outil peut accompagner des projets très différents et évoluer avec eux.

Héberger WordPress, ce n’est plus seulement fournir un espace web

Au fil des années, les attentes autour de l’hébergement web ont beaucoup évolué.

Le véritable enjeu intervient souvent après la mise en production : maintenir son site à jour, préserver ses performances, assurer sa sécurité, effectuer des sauvegardes ou encore gérer plusieurs projets en parallèle.

Pour un ou une propriétaire de site, cela représente du temps et parfois des compétences techniques qu’il ou elle préférerait consacrer à son activité. Pour une agence ou un freelance, ces quelques minutes de maintenance répétées sur des dizaines, des centaines voire des milliers de sites WordPress peuvent rapidement représenter plusieurs heures de travail.

C’est en partant de ce constat que nous avons conçu Managed Hosting for WordPress.