OVHcloud et WordPress : rendez-vous au WordCamp Bretagne 2026
Le 18 septembre, OVHcloud sera au WordCamp Bretagne 2026, à Rennes. Nous aurons ainsi l’occasion de revenir sur une relation qui dure ! Nous hébergeons en effet aujourd’hui plus de 6 millions de sites web et plus de 80 % d’entre eux utilisent WordPress. Cet outil fait donc partie de notre quotidien depuis longtemps.
Derrière ces chiffres, il y a surtout une grande diversité de projets : le premier site d’un indépendant, le site vitrine d’une PME, une boutique en ligne, un média… Mais aussi les milliers d’agences web ou de freelances, qui ont grandi avec OVHcloud pour créer et maintenir les sites WordPress de leur clientèle.
C’est aussi ce qui fait toute la richesse de WordPress : un même outil peut accompagner des projets très différents et évoluer avec eux.
Héberger WordPress, ce n’est plus seulement fournir un espace web
Au fil des années, les attentes autour de l’hébergement web ont beaucoup évolué.
Le véritable enjeu intervient souvent après la mise en production : maintenir son site à jour, préserver ses performances, assurer sa sécurité, effectuer des sauvegardes ou encore gérer plusieurs projets en parallèle.
Pour un ou une propriétaire de site, cela représente du temps et parfois des compétences techniques qu’il ou elle préférerait consacrer à son activité. Pour une agence ou un freelance, ces quelques minutes de maintenance répétées sur des dizaines, des centaines voire des milliers de sites WordPress peuvent rapidement représenter plusieurs heures de travail.
C’est en partant de ce constat que nous avons conçu Managed Hosting for WordPress.
Automatiser les tâches répétitives, sans perdre le contrôle
L’objectif de notre hébergement managé n’est pas de transformer WordPress en une plateforme fermée. Nous voulons au contraire conserver la liberté qui fait sa force, tout en automatisant une partie des opérations techniques du quotidien.
Un exemple concret : les Smart Automatic Updates. Avant d’être appliquée à votre site, chaque mise à jour de WordPress, d’un thème ou d’une extension est testée sur un clone temporaire. L’objectif est de vérifier son bon fonctionnement avant son déploiement sur le site en production. Il s’agit d’une façon de réduire le risque lié aux mises à jour tout en permettant aux sites de rester actualisés plus facilement.
Performance, sauvegardes, sécurité et gestion des sites sont également regroupées au sein d’un même environnement. Et pour les professionnels qui administrent plusieurs projets WordPress, un tableau de bord centralisé permet de retrouver et de gérer leurs différents sites au même endroit.
WordPress évolue, notre façon de l’héberger aussi
Pendant longtemps, le rôle d’un hébergeur était relativement simple : fournir des ressources pour permettre à un site de fonctionner.
Aujourd’hui, nous pensons que notre rôle va plus loin. Il consiste aussi à simplifier la vie des personnes qui créent et maintiennent ces sites, tout en leur laissant la possibilité de garder la main lorsqu’elles en ont besoin.
C’est précisément l’équilibre que nous cherchons à construire avec Managed Hosting for WordPress : moins de tâches répétitives, davantage de temps pour créer, développer et faire grandir vos projets.
Et pour y parvenir, les échanges avec celles et ceux qui utilisent WordPress tous les jours sont essentiels.
Le 18 septembre, retrouvez-nous au WordCamp Bretagne 2026
C’est donc avec beaucoup de plaisir qu’OVHcloud sera sponsor du WordCamp Bretagne 2026, le vendredi 18 septembre 2026 au Couvent des Jacobins, le centre des congrès de Rennes Métropole.
Au-delà de la présentation de nos solutions, ce sera surtout l’occasion de rencontrer la communauté WordPress, d’échanger avec des agences, freelances, développeurs et utilisateurs et utilisatrices, mais aussi de recueillir vos retours sur vos besoins et votre façon de travailler.
Si vous êtes à Rennes, c’est l’occasion de venir nous voir sur notre stand pour échanger autour de WordPress, de l’hébergement, des performances, de vos projets client… ou de tout ce dont vous aurez besoin !