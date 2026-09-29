Nouveautés VMware Cloud Foundation : réseau et Virtual Private Cloud (VCF 9.1)

Cet article est le premier volet d’une série en trois articles traitant des sujets suivants : réseau, stockage et compute. Ce qui change côté réseau : le Virtual Private Cloud (VPC) Après l’annonce de la disponibilité générale de VMware Cloud Foundation 9.0 le 17 juin 2025 et des évolutions apportées par VCF 9.1 en mai 2026, une brique change la donne pour les équipes réseau et applicatives : le Virtual Private Cloud (VPC). Jusqu’ici, connecter une nouvelle application au réseau sous VCF exigeait de maîtriser NSX en profondeur (Tier-0, Tier-1, Edge VM) et de mobiliser l’équipe réseau à chaque déploiement. Le VPC change cette mécanique. Il apporte en effet une consommation réseau en libre-service, à la manière d’un cloud public. En outre, celle-ci est directement accessible aux équipes applicatives depuis vCenter et non plus uniquement depuis la console NSX. Le VPC constitue un outil supplémentaire dans la boîte à outils réseau de VCF et non un remplacement. Cela signifie que les VLAN classiques, les Tier-0/Tier-1 NSX en mode « traditionnel », ainsi que les mécanismes de pare-feu habituels (DFW, Gateway Firewall) restent pleinement disponibles et peuvent coexister avec les VPC selon les besoins. Ce premier volet de notre série sur les nouveautés de VCF 9 (que nous avions commencé par un TLDR ici ) se concentre sur le réseau. Les prochains articles couvriront le stockage, puis le compute. Qu’est-ce qu’un VPC ? Un Virtual Private Cloud (VPC) est un environnement réseau isolé et multi-tenant, hébergé à l’intérieur d’un cloud privé VCF plus large. Il permet à une équipe applicative de définir et gérer son propre réseau logiquement isolé : adressage IP, routage, règles de sécurité. Le tout, sans dépendre d’une intervention réseau à chaque changement. Ce concept ne perdra pas les architectes pratiquant déjà le cloud public. Il reprend en effet la logique d’un VPC existant chez tous les grands fournisseurs de cloud, transposée à un cloud privé VCF. Pour en découvrir davantage, consultez cet article du blog VMware à ce sujet. Deux briques structurent un VPC. Les sous-réseaux : des réseaux virtuels de couche 3 (L3) du modèle OSI, publics ou privés. Un sous-réseau privé utilise un bloc IP qui n’est jamais annoncé en dehors du VPC. Un sous-réseau public reçoit quant à lui ses adresses directement dans le pool IP externe. Chez OVHcloud, il s’agit généralement de blocs d’adresses IP.

: des réseaux virtuels de couche 3 (L3) du modèle OSI, publics ou privés. Un sous-réseau privé utilise un bloc IP qui n’est jamais annoncé en dehors du VPC. Un sous-réseau public reçoit quant à lui ses adresses directement dans le pool IP externe. Chez OVHcloud, il s’agit généralement de blocs d’adresses IP. Les passerelles : chaque VPC possède sa propre passerelle qui route les paquets entre ses sous-réseaux. Au sein d’un même projet, une Transit Gateway peut relier entre elles tous les VPC. Un VPC peut rester rattaché à un seul domaine de gestion, ou s’étendre sur plusieurs via le span, si ceux-ci partagent la même instance NSX. Dans la version 9.1, un projet peut compter plusieurs Transit Gateways, quel que soit le nombre de VPC qu’il regroupe. Chaque VPC connecté à une Transit Gateway peut aussi se voir appliquer une politique de connectivité (Community, Promiscuous, Isolated) contrôlant ses échanges avec les autres VPC, sans recourir à la mise en place d’un pare-feu. Les limites de dimensionnement (nombre de VPC, de sous-réseau) restent, elles, définies par les valeurs maximales de configuration NSX documentées par VMware.

La répartition des rôles reste claire. C’est elle qui rend le modèle réellement self-service sans sacrifier le contrôle centralisé. Lors du déploiement d’un domaine de gestion, l’administrateur réseau définit les blocs d’adresses IP qui alimenteront les futurs VPC. Les administrateurs vCenter créent ensuite les VPC et leurs sous-réseaux en toute autonomie. Ils ne choisissent jamais les plages IP des réseaux publics ou de transit : celles-ci sont prélevées sur les blocs prédéfinis. Seules les IP des sous-réseaux purement privés, qui ne sont jamais annoncées à l’extérieur, sont librement gérées par l’équipe applicative. Dans la pratique, une équipe applicative qui a besoin d’un nouvel environnement isolé peut créer son propre VPC en quelques clics, sans ouvrir de ticket auprès de l’équipe réseau ni attendre une fenêtre de maintenance. Ainsi, tout se pilote depuis l’onglet réseau de vCenter (création de VPC, de sous-réseau, configuration de la connectivité) ou via l’API/PowerCLI. Il est ainsi possible d’en intégrer la création directement dans des pipelines d’Infrastructure as Code, au même titre qu’un déploiement de machine virtuelle. Aucune intervention sur les switchs ou routeurs physiques n’est nécessaire : NSX installe et gère automatiquement les composants virtuels sous-jacents. Pour celles et ceux d’entre vous familiers avec le vSphere Client, voici comment sont représentés les sous-réseaux au sein d’un VPC, sous VCF 9.x.

Cette logique n’est pas totalement nouvelle : VCF 5.2.1 en avait déjà introduit un premier aperçu dans vCenter. VCF 9.0 généralise le modèle. VCF 9.1 vient l’enrichir avec de nouvelles capacités de connectivité, ce qui sera l’objet du chapitre suivant. Fonctionnalités et composants du VPC Connectivité centralisée versus distribuée Un VPC peut relier ses workloads au réseau physique de deux façons. En connectivité centralisée, la Transit Gateway achemine le trafic vers une passerelle Tier-0 instanciée sur des machines virtuelles Edge NSX : tout le trafic entrant et sortant transite par ces dernières. En connectivité distribuée, introduite avec VCF 9.0, la Transit Gateway repose directement sur un VLAN partagé par tous les hôtes ESX, sans aucune machine virtuelle Edge ni gateway Tier-0. VCF 9.1 vient combler la principale limite historique de ce second mode : l’absence de services réseau avancés. Le choix entre ces deux modes dépend davantage du niveau de service réseau requis, plus que de la seule performance réseau.