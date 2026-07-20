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Horacio Gonzalez

Horacio Gonzalez

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Horacio Gonzalez

Articles de Horacio Gonzalez

OVHcloud Tech Talks Fr S01E05 - L’opérateur Harbor, une nécessité pour certains qui profitera à tous

OVHcloud Tech Talks Fr S01E05 - L’opérateur Harbor, une nécessité pour certains qui profitera à tous

Tranches de TechHoracio Gonzalez24/04/2020
OVHcloud Tech Talks Fr : des webinars techniques en français

OVHcloud Tech Talks Fr : des webinars techniques en français

Tranches de TechHoracio Gonzalez23/04/2020
OVHcloud Tech Talks Fr S01E04 - La télémétrie au secours de l'Agilité

OVHcloud Tech Talks Fr S01E04 - La télémétrie au secours de l'Agilité

Tranches de TechHoracio Gonzalez23/04/2020
OVHcloud Tech Talks Fr S01E03 - ML Serving: le Machine Learning en production

OVHcloud Tech Talks Fr S01E03 - ML Serving: le Machine Learning en production

Tranches de TechHoracio Gonzalez23/04/2020
OVHcloud Tech Talks Fr S01E02 - On a construit un load balancer sur Kubernetes !

OVHcloud Tech Talks Fr S01E02 - On a construit un load balancer sur Kubernetes !

Tranches de TechHoracio Gonzalez23/04/2020
OVHcloud Tech Talks Fr S01E01 - Migrer 3 millions de sites sans maîtriser leur code source ? Impossible mais vrai !

OVHcloud Tech Talks Fr S01E01 - Migrer 3 millions de sites sans maîtriser leur code source ? Impossible mais vrai !

Tranches de TechHoracio Gonzalez23/04/2020