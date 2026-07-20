OVHcloud Tech Talks Fr S01E03 - ML Serving: le Machine Learning en production

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

ML Serving: le Machine Learning en production

Jeudi 16 avril, 17h00 CET

Chez OVHcloud, nous utilisons en interne des modèles de Machine Learning qui aident à la prise de décision, dans des domaines allant de la lutte contre la fraude à l'amélioration de la maintenance de nos infrastructures. Dans un récent article de notre blog, nous avons présenté une plate-forme d'apprentissage automatique qui accélère le prototypage de modèles. L'une des principales caractéristiques de la plate-forme est sa capacité à exposer directement les prototypes via une API Web fiable.

Cependant, pour des cas d'utilisation spécifiques - ou pour explorer des composants ML de pointe -on ne peut pas se limiter à utiliser cette plate-forme seule. Ces projets sont donc confrontés à l'un des principaux défis du Machine Learning: passer du stade de prototype à un véritable système de production, fiable et accessible pour les applications métier. Pour combler cette lacune, nous avons développé le ML Serving - un outil pour gérer le processus d'industrialisation.

Tirant parti des formats Open Source standard - tels que les SavedModels de Tensorflow - ML Serving permet aux utilisateurs de déployer facilement leurs modèles tout en bénéficiant de fonctionnalités essentielles telles que l'instrumentation, l'évolutivité et la gestion des versions des modèles.

Dans ce talk, Christophe Rannou et Maël Le Gal, de nos équipes Machine Learning & IA, nous présentera les principaux composants et fonctionnalités des outils., levant le capot sur notre nouveau produit, comment il a été conçu et comment l'utiliser.